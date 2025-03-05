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Gebze’de Ailelere Ramazan Desteği

Gebze’de ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan desteği... Bereket ve paylaşma ayı Ramazan’da 2500 aileye  1.800 TL’lik bakiyenin yüklü olduğu GESKART’lar, Gebze Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından adreslerinde vatandaşlara teslim edildi.

Gebze'de Ailelere Ramazan Desteği

05 Mart 2025 Çarşamba 15:35

 Gebze’de ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan desteği... 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayında ihtiyaç sahibi aileler unutulmadı. Bereket ve paylaşma ayı Ramazan’da ihtiyaç sahibi ailelere bu sene erzak kolisi yerine, içerisinde 1.800 TL’lik bakiyenin yüklü olduğu GESKART’lar ulaştırıldı. Pos cihazı (kartla elektronik satış yapan) bulunan tüm marketlerden Ramazan alışverişini gönlülerince yapabileceği GESKART’lar, Gebze Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından adreslerinde vatandaşlara teslim edildi.

2500 AİLEYE 1.800 TL’LİK ÖDEME

Gebze Belediyesi tarafından sosyal destek programı kapsamında 2 bin 500 aileye GESKART’ın yanı sıra çam sakızı çoban armağanı hediye paketlerinin de teslim edildiği çalışmaya ilişkin açıklamada bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Bereket, mağfiret ve aynı zamanda paylaşma ayı olan bir Ramazan ayına bir kez daha ulaştık hamdolsun.

RAMAZAN PAYLAŞTIKÇA GÜZEL

Önü rahmet, ortası bağışlanma ve sonu da Cehennem’den kurtuluş olan, 11 ayın sultanı Ramazanın manevi iklimi, bizleri bu sene de sarmış durumda hamdolsun. Müslümanların rızıklarının da artırılacağı mübarek Ramazan ayı, paylaştıkça daha güzel… Gebze Belediyesi olarak Ramazan’da, kıymetli hemşerilerimizin gıda alışverişi yapabileceği Ges-Kart’lar ekiplerimiz tarafından adreslere ulaştırıldı.

POS CİHAZI OLAN TÜM MARKETLERDE

Bu kartlar ile hemşerilerimiz pos cihazı (kartla elektronik satış yapan) bulunan tüm marketlerden Ramazan alışverişini gönüllerince yapabilecek. İhtiyaç sahipleri başta olmak üzere, tüm değerli hemşerilerimizin mübarek Ramazan ayında da yanında ve emrindeyiz. Tüm hemşerilerimizin Ramazan ayını bereket ve huzur dolu geçirmesini yüce Allah’tan niyaz ederim. Rabbim tüm Müslüman kardeşlerimizi, birliktelik, dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlendiği bu mübarek ayın ardından Ramazan Bayramı’na ulaştırmayı nasip etsin inşallah” dedi.
(Ömer İLGEÇ) 

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