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Gebze’de dijital ebeveynlik konuşuldu

Büyükşehir Belediyesi, ailelerin dijital dünyada daha bilinçli hareket etmesi için Gebze’de “Teknoloji ile Bilinçli Ebeveynlik” konulu buluşma düzenledi.

Gebze'de dijital ebeveynlik konuşuldu

17 Nisan 2025 Perşembe 09:49

 Büyükşehir Belediyesi, ailelerin bilinçlenmesine katkı sunan etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda “Ailem Kocaeli Buluşmalarının” son durağı Gebze oldu.

 

TOKER, DİJİTAL ÇAĞDAKİ RİSKLERİ ANLATTI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ailelere yönelik düzenlediği etkinliklerin bir yenisini Gebze’de gerçekleştirdi. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “Ailem Kocaeli Buluşmalarında” “Dijital Baba” olarak tanınan araştırmacı, yazar ve bilişimci Orhan Toker, “Teknoloji ile Bilinçli Ebeveynlik” başlığıyla ailelerle buluştu. Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programda dijital çağda çocukların karşılaştığı riskleri anlatan Toker, ekran başında geçirilen sürenin ve içeriklerin çocukların ruhsal gelişimini doğrudan etkilediğini vurguladı.

 

ÇOCUKLARLA MEDYA TÜKETİMİNDE DOĞRU YAKLAŞIM

“Çocukların yanında izlediğimiz içeriklere dikkat etmeliyiz” diyen Toker, ebeveynlere şu öneride bulundu; “Eğer dizi izlemek istiyorsanız, çocuğunuzu uyuttuktan sonra izleyin. Onunla birlikteyken ne izlediğinize dikkat etmek zorundasınız.” Günümüzde çocukların küçük yaşlardan itibaren kaygı verici durumlarla karşılaştığını belirten Toker, “Artık bir kaygı çağındayız. Çocuklar üç yaşından itibaren şiddet, zorbalık ve korku temalı içeriklerle karşılaşıyor. Ekranda şiddet, okulda zorbalık, oyunlarda hayatta kalma teması var. Böyle bir ortamda sağlıklı düşünebilen bir çocuk yetiştirmek kolay değil” şeklinde konuştu.

 

BİLİNÇLİ AİLELERİN ÖNEMİ

Ailelerin bilinçli tercihler yapmasının çocukların tutumlarını doğrudan etkilediğini ifade eden Toker, şiddet içeren içeriklerden uzak duran, oyun ve dizi kullanımını sınırlayan ailelerin çocuklarının daha şefkatli bireyler olduğunu söyledi. YouTube’daki içerikler hakkında da uyarılarda bulunan Toker, çocukların sıklıkla izlediği oyun videolarının çoğunun gerçek dışı olduğunu ve içerik üreticilerinin sadece izlenme uğruna sahte senaryolar kurguladığını belirtti.

 

ÇOCUKLAR İÇİN GÜVENLİ OYUN ALANI

Orhan Toker, “Bugün içeriklerin büyük kısmı çocukları hedef alıyor. Gelirlerin yüzde 80’i çocuklar üzerinden kazanılıyor. Bu yüzden ebeveynler neyin izlendiğini çok iyi bilmeli” dedi. Programın sonunda ailelerden gelen soruları da yanıtlayan Toker, dijital dünyada çocukları korumanın en etkili yolunun bilinçli ve ilgili ebeveynlik olduğunu bir kez daha vurguladı. Etkinliğe katılan ailelerin çocukları ise program süresince yalnız bırakılmadı. Çocuklar için özel olarak hazırlanan güvenli oyun alanında psikologlar ve okul öncesi öğretmenlerin eşliğinde eğlenceli ve öğretici etkinlikler gerçekleştirildi. Böylece aileler uzmanlardan bilgi alırken çocuklar da hem güvende hem de keyifli vakit geçirdi.

(Ömer İLGEÇ)

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