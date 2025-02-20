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Gebze’de ekipler kar teyakkuzunda

Gebze’de ekipler olası kar yağışı için 24 saat sahada

Gebze'de ekipler kar teyakkuzunda

20 Şubat 2025 Perşembe 14:08

 Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekipleri, meteorolojinin kar uyarısının ardından teyakkuza geçerek ilçe genelinde ulaşımda sorun yaşanmaması için gerekli tedbirleri aldı. 30 aşkın araçla kar yağışına karşı gerekli tedbirleri alan Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri; gece boyunca ana arter ve cadde ve sokaklarda buzlanmaya ve kar yağışına karşı tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Zaman zaman etkisini gösteren kar yağışında Gebze’nin merkezinde ve mahallelerinde sorun yaşanmaması için gerekli tüm tedbirlerin alındığı bilgisini paylaşıldı.  
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