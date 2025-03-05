Gebze’de Mart Meclisi Tamamlandı

Gebze Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısı kent meydanında gerçekleştirildi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yönettiği mart ayı meclis toplantısı yoklama ve bir önceki aya ait karar özetlerinin oylanarak kabul edilmesiyle başladı. Mart ayı olağan meclis toplantısında gündemin raporlar bölümünde yer alan; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün (Hürriyet ve Yavuzselim Mahallelerinde) Yapı Kayıt Belgeli Parsel Satışları ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Mustafapaşa Mah. 321 Ada 323 Parselin 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Satışı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 6292 Sayılı Kanunun 8. Maddesince Parsel Satışı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Gündem maddelerinden Plan ve Proje Müdürlüğünün Yenikent Mah. 4808 Ada 1 Parsele İlişkin Plan Değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu Raporu, Plan ve Proje Müdürlüğünün Tavşanlı Mahallesi,290 Ada 5 No’lu Parsele İlişkin Hazırlanan Plan Değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu Raporu, Plan ve Proje Müdürlüğünün Hacıhalil Mahallesi 159 Ada 48,55,56,62 No’lu İle 1193 Ada 1,4,5,6 No’lu Parseller ve Çevresine İlişkin Hazırlanan Plan Değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu Raporu, Plan ve Proje Müdürlüğünün Kargalı Mah. Muhtelif Parsellere İlişkin Hazırlanan Plan Değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu Raporu da meclis tarafından oy birliğiyle kabul edildi.

MADDELER KARARA BAĞLANDI

Gebze Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısında gündemde yer alan Fen İşleri Müdürlüğünün Açılmamış Yollarda Zemin Tahrip Bedeli Alınmasına İlişkin Teklifi, Plan ve Proje Müdürlüğünün Beylikbağı Mahallesi, 6109, 6123, 4874, 4875 Ve 4876 Adalara İlişkin Hazırlanan Plan Değişikliğine İlişkin Teklifi, Plan Ve Proje Müdürlüğünün Yenikent (Mustafapaşa) Mahallesi, 4835 Ada Geneline İlişkin Hazırlanan Plan Değişikliğine İlişkin Teklifi, Plan Ve Proje Müdürlüğünün Cumhuriyet Mahallesi, 3957 Ada 3 Parsele İlişkin Hazırlanan Plan Değişikliğine İlişkin Teklifi, Plan Ve Proje Müdürlüğünün Köşklüçeşme Mahallesi, 4405 No’lu Ada Kenarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Hazırlanan Plan Değişikliğine İlişkin Teklifi, Plan Ve Proje Müdürlüğünün Tavşanlı Mahallesi 285 Ada Ve Çevresine İlişkin Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine İlişkin Teklifi ve Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Sultanorhan Mah. Sanayi Alanında yeniden yapılan imar uygulamasında belirtilen taşınmazlardaki hisselerin Satın Alınmasına İlişkin Teklifi, Gebze sınırları içinde ikamet eden ve YKS sınavına ilk defa girecek olan öğrencilerin sınava giriş ücretlerinin belediye tarafından geri ödenmesi oy birliğiyle kabul edilerek karara bağlandı. Oturumun sonunda meclis üyelerinin gündem dışı sorularını cevaplandıran Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; Gebzeli hemşerilerinin ve meclis üyelerinin mübarek Ramazan ayını tebrik etti.

(Ömer İLGEÇ)