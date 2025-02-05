GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze’de şubat meclisi yapıldı

Gebze Belediyesi şubat ayı meclisi kent meydanındaki toplantı salonunda gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yönettiği şubat meclisinde, gündemde yer alan maddeler görüşülerek karara bağlandı

Gebze'de şubat meclisi yapıldı

05 Şubat 2025 Çarşamba 10:57

 Gebze Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yönettiği şubat ayı olağan meclis toplantısı yoklama ve bir önceki aya ait karar özetlerinin okunarak oylanmasıyla başladı. Meclis gündeminin raporlar kısmında yer alan maddelerin oy birliğiyle kabul edildiği Gebze Belediyesi Şubat ayı meclisinde; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Dilovası İlçesinde kaldığı tespit edilen ve halen Gebze Tapu Müdürlüğü’nde bulunan parsellerin sicil kaydının Dilovası İlçesi ve Dilovası Tapu Müdürlüğü’ ne taşınmasına ilişkin teklifi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün (Hürriyet ve Yavuzselim Mahallelerinde) Yapı Kayıt Belgeli Parsel Satışlarına ilişkin teklifi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Mustafapaşa Mah. 321 Ada 323 Parselin 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Satışına ilişkin teklifi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 6292 Sayılı Kanunun 8. Maddesince Parsel Satışlarına ilişkin teklifi ise oy birliğiyle kabul edildi. Gündemde yer alan Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Vergi Borcuna Mahsuben Taşınmaz Devrine İlişkin Teklifinin oy çokluğuyla kabul edildiği şubat ayı meclisinde;  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Boş Kadro Değişikliğine İlişkin Teklifi, Plan ve Proje Müdürlüğünün Yenikent Mah. 4808 Ada 1 Parsele İlişkin Plan Değişikliğine İlişkin Teklifi, Plan ve Proje Müdürlüğünün Tavşanlı Mahallesi,290 Ada 5 No’lu Parsele İlişkin Hazırlanan Plan Değişikliği Teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Meclis üyelerinin gündem dışı sorularını yanıtlayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Şubat ayının Belediye Meclis Toplantısını meclis üyelerimizle beraber icra etmiş bulunuyoruz. Aldığımız kararların Gebze’mize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” ifadesini kullandı. Gebze Belediyesi mart ayı meclis toplantısı 4 Mart Salı günü saat 15’te gerçekleştirilecek. 
(Ömer İLGEÇ)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze’de ekipler hazır kıta Gebze’de ekipler hazır kıta
İzmit Millet Bahçesi, nefes ve etkinlik alanı olacak İzmit Millet Bahçesi, nefes ve etkinlik alanı olacak
Kocaeli raylı sistemlerde de marka olacak Kocaeli raylı sistemlerde de marka olacak
Kocaeli İtfaiyesi 7/24 hazır kıta Kocaeli İtfaiyesi 7/24 hazır kıta
Büyükşehir yoğun kar yağışına karşı teyakkuzda Büyükşehir yoğun kar yağışına karşı teyakkuzda
BEYAZ KAR MANZARASI İLE ŞİFALI DÜMBÜLDEK SUYUNDA DEVRİ ALEM BEYAZ KAR MANZARASI İLE ŞİFALI DÜMBÜLDEK SUYUNDA...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Gebze’de ekipler hazır kıta
Gebze’de yaya ve araç ulaşımında aksaklıkların yaşanmaması için Gebze Belediyesi tarafından alınan...

Haberi Oku