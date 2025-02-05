Gebze’de şubat meclisi yapıldı

05 Şubat 2025 Çarşamba 10:57
Gebze Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yönettiği şubat ayı olağan meclis toplantısı yoklama ve bir önceki aya ait karar özetlerinin okunarak oylanmasıyla başladı. Meclis gündeminin raporlar kısmında yer alan maddelerin oy birliğiyle kabul edildiği Gebze Belediyesi Şubat ayı meclisinde; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Dilovası İlçesinde kaldığı tespit edilen ve halen Gebze Tapu Müdürlüğü’nde bulunan parsellerin sicil kaydının Dilovası İlçesi ve Dilovası Tapu Müdürlüğü’ ne taşınmasına ilişkin teklifi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün (Hürriyet ve Yavuzselim Mahallelerinde) Yapı Kayıt Belgeli Parsel Satışlarına ilişkin teklifi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Mustafapaşa Mah. 321 Ada 323 Parselin 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Satışına ilişkin teklifi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 6292 Sayılı Kanunun 8. Maddesince Parsel Satışlarına ilişkin teklifi ise oy birliğiyle kabul edildi. Gündemde yer alan Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Vergi Borcuna Mahsuben Taşınmaz Devrine İlişkin Teklifinin oy çokluğuyla kabul edildiği şubat ayı meclisinde; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Boş Kadro Değişikliğine İlişkin Teklifi, Plan ve Proje Müdürlüğünün Yenikent Mah. 4808 Ada 1 Parsele İlişkin Plan Değişikliğine İlişkin Teklifi, Plan ve Proje Müdürlüğünün Tavşanlı Mahallesi,290 Ada 5 No’lu Parsele İlişkin Hazırlanan Plan Değişikliği Teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Meclis üyelerinin gündem dışı sorularını yanıtlayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Şubat ayının Belediye Meclis Toplantısını meclis üyelerimizle beraber icra etmiş bulunuyoruz. Aldığımız kararların Gebze’mize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” ifadesini kullandı. Gebze Belediyesi mart ayı meclis toplantısı 4 Mart Salı günü saat 15’te gerçekleştirilecek.
(Ömer İLGEÇ)
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