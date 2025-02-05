Gebze’de şubat meclisi yapıldı Gebze Belediyesi şubat ayı meclisi kent meydanındaki toplantı salonunda gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yönettiği şubat meclisinde, gündemde yer alan maddeler görüşülerek karara bağlandı

05 Şubat 2025 Çarşamba 10:57