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Gebze’de Yollar Açık!

Gebze’de yollar açık! Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekipleri etkili olan kar yağışı nedeniyle trafikte aksaklık yaşanmaması için çalışmalarını gece-gündüz sürdürüyor.

Gebze'de Yollar Açık!

21 Şubat 2025 Cuma 16:16

 30 aşkın araçla kar yağışına karşı gerekli tedbirleri alan Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri; gece boyunca ana arter ve cadde ve sokaklarda kar küreme ve temizleme çalışmalarının yanı sıra; buzlanmaya karşı tuzlama çalışması da gerçekleştiriyor. Gebze Belediyesi tarafından yollarda devam eden karla mücadele çalışmalarının yanı sıra; temizlik işleri ve park-bahçeler müdürlükleri ekipleri tarafından yaya güvenliği için kaldırım ve yaya geçitlerinde kar temizlik ve buzlanmaya karşı da tuzlama çalışması yapıyor. Etkisini sürdüren kar yağışına karşı yürütülen çalışmalar hakkında sosyal medya hesaplarından bilgi veren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Yollarımız açık. Ekiplerimiz ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yaşanabilecek olumsuz durumlar için İletişim Merkezi ekibimiz de görevinin başında. İletişim merkezi numaramız 0262 642 04 30” ifadelerini kullandı. 
(Ömer İLGEÇ)
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