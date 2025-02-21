Gebze’de Yollar Açık! Gebze’de yollar açık! Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekipleri etkili olan kar yağışı nedeniyle trafikte aksaklık yaşanmaması için çalışmalarını gece-gündüz sürdürüyor.

21 Şubat 2025 Cuma 16:16