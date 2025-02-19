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Gebze'deki üst geçidin bakımında sona gelindi

Büyükşehir’in Gebze Mobilyacılar Çarşısı D-100 Karayolu üzerindeki üst geçitte başlattığı bakım ve onarım çalışmalarında sona gelindi

Gebze'deki üst geçidin bakımında sona gelindi

19 Şubat 2025 Çarşamba 11:35

 Büyükşehir Belediyesi, Gebze Mobilyacılar Çarşısı mevkii D-100 Karayolu üzerinde bulunan yaya üstgeçidinde bakım ve onarım çalışması başlattı. Büyük kısmı tamamlanan çalışmaların hava koşullarına bağlı olarak en kısa sürede bitirilmesi planlanıyor.

 

KIŞ ŞARTLARI NEDENİ İLE KISA SÜRELİ ARA VERİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşımı için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Kocaeli genelinde, tüm ilçelerde aralıksız çalışılıyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi’ne bağlı ekipler de belirlenen programlar dahilinde Kocaeli genelindeki üst geçitlerin bakım ve onarımını yerine getiriyor. Periyodik olarak gerçekleştirilen bakımlar sonrası vatandaşlar için daha güvenli ortamlar oluşturuluyor. Çalışmalar dahilinde Gebze Mobilyacılar Çarşısı mevkii D-100 Karayolu üzerinde bulunan yaya üstgeçidi de bakıma alındı ancak kış şartları nedeniyle çalışmalara kısa süreliğine ara verilmişti.

 

ÇALIŞMALAR EN KISA SÜREDE TAMAMLANACAK

Trafik akışını etkilemeden sürdürülen çalışmalar doğrultusunda üst geçitte merdiven basamaklarının ve korkulukların kaynak, zımpara, boya tadilatı işlemleri tamamlanırken, zemin kaplama çalışmaları ise devam ediyor. Kış şartları ve yağışlar nedeniyle kısa süreliğine ara verilen çalışmalar, havaların elverişli hale gelmesiyle peyder pey sürüyor. Bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından, Gebze halkı için daha güvenli ve modern bir ulaşım imkânı sağlanmış olacak. Çalışmaların hava koşullarına bağlı olarak hızlandırılacağı ve en kısa zamanda tamamlanacağı ifade edildi.
(Ömer İLGEÇ)

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