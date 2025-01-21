GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze’ye İkinci Mesire Alanı; Damgatepe’de Çalışmalar Sürüyor

Pelitli Damgatepe Mesire alanında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Büyükgöz, “Cumaköy mesire alanının 3 katı büyüklüğünde ve daha farklı donatı alanını barındıracak şekilde planlanan Damgatepe Mesire alanımız şimdiden Gebze’mize hayırlı uğurlu olsun” dedi

Gebze'ye İkinci Mesire Alanı; Damgatepe'de Çalışmalar Sürüyor

21 Ocak 2025 Salı 11:07

 Başkan Büyükgöz talimat verdi, Gebze’ye Cumaköy mesire alanından sonra yeni bir mesire alanı daha kazandırılıyor. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Pelitli Mahallesi’nde yapımına başlanan Damgatepe Mesire alanında incelemelerde bulundu. Hızla devam eden yapım çalışmaları hakkında bilgi alan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Cumaköy Mesire alanını geçen yıl hizmete almıştık. Sizlerin teveccühünü kazanmış oldu. Gördük ki yetmiyor.

CUMAKÖY’ÜN 3 KATI BÜYÜKLÜĞÜNDE

Gebze’mize yeni bir mesire alanı kazandırmak için Pelitli Mahallemizdeki Damgatepe alanında başlattığımız mesire alanı çalışma bölgesindeyiz. Damgatepe mesire alanımız, Cumaköy mesire alanının 3 katı büyüklüğünde ve daha farklı donatı alanını barındıracak şekilde planlandı. Hemşeri derneklerimizin kültürel faaliyetlerini de yapabileceği bir mekan olarak dizayn edilecek Damgatepe mesire alanımızı inşallah yaz sezonuna yetiştirmek için gayret edeceğiz.

113 BİN METREKARE ALAN ÜZERİNDE

Şimdiden Gebze’mize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı. Toplam 113 bin 500 metrekare alan üzerinde Damgatepe Mesire alanı; yapay vadi, etkinlik alanları, futbol sahası, piknik alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, mescit, sosyal donatı alanları, WC, voleybol ve basketbol sahaları ile Gebzelilerin aileleriyle birlikte faydalanacağı yeni dinlence ve uğrak noktası olacak.
(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Şehidin ismi ilelebet Gölcük'te yaşayacak Şehidin ismi ilelebet Gölcük'te yaşayacak
YEDEP’ten 2025 yılı proje teklif çağrısı YEDEP’ten 2025 yılı proje teklif çağrısı
İzmit Eren Camii’ne yeni sundurma İzmit Eren Camii’ne yeni sundurma
Başkan Büyükgöz’den Pelitli Turu Başkan Büyükgöz’den Pelitli Turu
Büyükşehir’den oyun gruplarına periyodik bakım Büyükşehir’den oyun gruplarına periyodik bakım
Kocaeli İtfaiyesi, 2 araç ve 5 personelle Bolu’da Kocaeli İtfaiyesi, 2 araç ve 5 personelle Bolu’da
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Şehidin ismi ilelebet Gölcük'te yaşayacak
Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kahraman Güvenlik Görevlisi Şehit Atakan Şahin Erdoğan'ın...

Haberi Oku