Gebze’ye İkinci Mesire Alanı; Damgatepe’de Çalışmalar Sürüyor

Başkan Büyükgöz talimat verdi, Gebze’ye Cumaköy mesire alanından sonra yeni bir mesire alanı daha kazandırılıyor. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Pelitli Mahallesi’nde yapımına başlanan Damgatepe Mesire alanında incelemelerde bulundu. Hızla devam eden yapım çalışmaları hakkında bilgi alan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Cumaköy Mesire alanını geçen yıl hizmete almıştık. Sizlerin teveccühünü kazanmış oldu. Gördük ki yetmiyor.

CUMAKÖY’ÜN 3 KATI BÜYÜKLÜĞÜNDE

Gebze’mize yeni bir mesire alanı kazandırmak için Pelitli Mahallemizdeki Damgatepe alanında başlattığımız mesire alanı çalışma bölgesindeyiz. Damgatepe mesire alanımız, Cumaköy mesire alanının 3 katı büyüklüğünde ve daha farklı donatı alanını barındıracak şekilde planlandı. Hemşeri derneklerimizin kültürel faaliyetlerini de yapabileceği bir mekan olarak dizayn edilecek Damgatepe mesire alanımızı inşallah yaz sezonuna yetiştirmek için gayret edeceğiz.

113 BİN METREKARE ALAN ÜZERİNDE

Şimdiden Gebze’mize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı. Toplam 113 bin 500 metrekare alan üzerinde Damgatepe Mesire alanı; yapay vadi, etkinlik alanları, futbol sahası, piknik alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, mescit, sosyal donatı alanları, WC, voleybol ve basketbol sahaları ile Gebzelilerin aileleriyle birlikte faydalanacağı yeni dinlence ve uğrak noktası olacak.

(Ömer İLGEÇ)