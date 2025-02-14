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Geleceğin mimarlarının fikirleri Çayırova Belediyesi’nde sergileniyor

Bugüne kadar birçok ortak projeye imza atan Çayırova Belediyesi ve Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), bir çalışmayı daha hayata geçirdi. GTÜ Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin ‘Öteki’ Yaşam Örüntüleri: Sosyal Konut Tasarımı başlığı altında hazırladığı projeler, belediye binasında sergileniyor.

Geleceğin mimarlarının fikirleri Çayırova Belediyesi'nde sergileniyor

14 Şubat 2025 Cuma 10:59

 GTÜ ile birlikte önemli çalışmaları hayata geçiren Çayırova Belediyesi, fikir projesi kapsamında bir projeye daha imza attı. GTÜ Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin ‘Öteki’ Yaşam Örüntüleri: Sosyal Konut Tasarımı çalışması altında Çayırova Atatürk Mahallesi’ni baz alarak hazırladıkları fikir projeleri belediye hizmet binasında sergilenmeye başladı. Proje için gerçekleştirilen açılış programına Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, GTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Özlem, GTÜ Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kutlu Sevinç Kayıhan, GTÜ Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Saniye Karaman Öztaş ve mimarlık fakültesi öğrencileriyle birlikte birim müdürleri katılım gösterdi. Proje kapsamında GTÜ Mimarlık Fakültesi öğrencileri, çağdaş sosyal konut anlayışını yeniden düşünerek, mekanı herkes için erişilebilir, sürdürülebilir ve esnek bir yaşama alanı haline getirme üzerine düşünüldü.

 

140 ÖĞRENCİ ÇALIŞMA YAPTI

Öteki Yaşam Örüntüleri: Sosyal Konut Tasarımı başlığında yapılan proje tasarım çalışması kapsamında Çayırova Atatürk Mahallesi baz alındı. 140 öğrencinin yaptığı çalışmalardan 100’ü konut alanı, 40’ı da kamusal alan olarak tasarlandı. Öğretim görevlileri ve öğrencilerden projeler hakkında bilgi alan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, konu hakkında yaptığı açıklamada şunları dile getirdi; “Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin tasarladığı fikir projeleri sergisinin açılışını, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Özlem Aydın, Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kutlu Sevinç Kayıhan ve Dekan Yardımcısı Saniye Karaman Öztaş’la birlikte gerçekleştirdik. Öğrencilerimize başarılı çalışmalarından ötürü teşekkür ediyor, eğitim hayatlarında kolaylıklar diliyorum” dedi. Sergi açılışı günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.
(Ömer İLGEÇ)

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