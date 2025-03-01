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Genc-i Âlâlı çocuklar Ramazan’a hazır

Başiskele'de Ramazan ayının manevi atmosferini ve ruhunu çocuklara yaşatmak için Ramazan atölyesi düzenledi.

Genc-i Âlâlı çocuklar Ramazan'a hazır

01 Mart 2025 Cumartesi 12:21

 Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen etkinliklerde Ramazan ayının anlam ve önemi, mübarek aya özel kavramlar çocuklara öğretildi. Ramazan ayının hissettirdikleri, eski ramazanlardaki unutulmayan geleneklerden bahsedilen atölyede çocuklar, kendi elleriyle sahur için kapı askı kartı hazırladı. Genc-i Âlâlı çocuklar, düzenlenen atölyede hem öğrendiler hem de keyifli vakit geçirerek eğlendi ve Ramazan ayının manevi iklimine hazırlandı. Başiskele Belediyesi, benzer etkinlikleri Ramazan ayı boyunca devam ettirecek ve çocukların hem manevi hem de kültürel gelişimlerine katkı sağlamayı sürdüreceklerini belirtti.

İHA
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