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Gençler, Halkevi’ndeki eğitimlerinden çok memnun

Büyükşehir’in gençlere armağanı olan ve ocak ayında hizmete alınan Halkevi Gençlik Merkezi’nde eğitim gören gençler, kurslar ve etkinliklerden çok memnun.

Gençler, Halkevi'ndeki eğitimlerinden çok memnun

09 Nisan 2025 Çarşamba 10:53

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete alınan Halkevi Gençlik Merkezi’nde bilimden sanata, spordan eğitime, teknolojiden kültürel ve sosyal aktivitelere kadar birçok farklı alanda gençlere eğitimler veriliyor. Gençler, halkevindeki eğitimlerden çok memnun.

 

GENÇLERİN YENİ BULUŞMA NOKTASI OLDU

Cumhuriyet tarihinin ilk eserlerinden olan Halkevi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlemeleri ile gençlerin yeni buluşma noktası oldu. Bilindiği gibi Halkevi’ni gençlik merkezi olarak, gençlerin ve Kocaeli halkının kullanımına sunan Büyükşehir, merkez içerisindeki kütüphaneye Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın ismini vererek açılışı Zübeyde Hanım’ın ölüm yıl dönümü olan 14 Ocak’ta yapmıştı. Gençler için baştan tasarlanan Halkevi, açılışının ardından en uğrak adreslerinden biri oldu.

 

“HAYALLERİMİN ÖTESİNDE DENEYİM YAŞIYORUM”

Bilimden sanata, spordan eğitime, teknolojiden kültürel ve sosyal aktivitelere kadar birçok farklı alanda eğitim alan gençler, Halkevi Gençlik Merkezi’nden çok memnun. “Hayallerimin çok ötesinde bir deneyim yaşıyorum” diyerek memnuniyetini dile getiren Kocaeli Üniversitesi öğrencisi Azra Dönmez, “Daha önce dans ve tiyatro eğitimleri aldım. Ancak bu eğitimler profesyonel eğitimler değildi. Buraya annemin teşviki ile başvurdum. Seçmelere katılarak eğitim almaya hak kazandım. Bütün hocalarımız çok eğitimli ve donanımlı. Hayallerimin ötesinde bir deneyim yaşıyorum ve burada eğitim aldığım için çok mutluyum” dedi.

 

“MERKEZİN ÇOK VERİMLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM”

Kocaeli Üniversitesi mezunu olan ve ikinci üniversite olarak konservatuarda eğitim almayı düşünen Kerem Alparslan ise, “Arkadaşlarım vasıtasıyla buraya geldim. İlk başta belediye kursu olduğundan konservatuvara hazırlandığım için çok fazla yeterli olmayacağını düşündüm ama buraya geldiğimde hocalarımın ne kadar kaliteli olduğunu fark ettim. Burada diksiyon, oyunculuk başta olmak üzere pek çok eğitim alıyoruz. Bu merkezin çok verimli olduğunu düşünüyorum” dedi.

 

“BURADA GENİŞ ÇAPLI BİR EĞİTİM VERİLİYOR”

Halkevi Gençlik Merkezi’nin reklamlarını billboardlarda gördüğünü ifade eden Muhammet Ali Alparslan, “Kulüplere teker teker baktım. Tiyatro kulübünü görünce bayağı mutlu olmuştum. Sonra seçmeler oldu. Seçmelere çok iyi hazırlanarak geçtim ve buradayım. Buranın en güzel yanı seçilmiş, istekli ve hedefi olan insanlar ile bir arada olmak” ifadelerini kullandı.

 

“KONSERVATUARI HEDEFLİYORUM”

Halkevi Gençlik Merkezi’ndeki faaliyetleri sosyal medyada gördüğünü ve kayıt olduğunu belirten Ela Dokumacı, “Açıkçası çağrılmayı beklemiyordum ama seçmeleri kazandım. Hocalar gayet ilgili. Eğitimler çok güzel ve verimli. Farklı branşlarda hocalardan çeşitli dersler alıyoruz. Ben konservatuvar hedeflediğim için buraya geldim. Bana bu yolda çok katkı sunacağına inanıyorum” diye konuştu.

 

ÜRETTİKLERİNİ SAHNELEYECEKLER

Halkevi Gençlik Merkezi’nde 2 bin 500 metrekarelik kapalı alanda bulunan 290 kişilik salon, Zübeyde Hanım Kütüphanesi, Genç Sahne, Mini Sahne, Stüdyo, Tasarım Sınıfı, Müzik Sınıfları, Tiyatro Sınıfı, Kitap Kulübü, Görsel Sanatlar Sınıfı ve çok amaçlı sınıflarda gençler hem üretecek hem de ürettiklerini sahneleyecek. Ayrıca Tiyatro Oyunları, Radyo Tiyatrosu, Kısa Animasyonlar, AR/VR Mekân Modellemeleri, 3B Tasarımlar, Çizgi Romanlar, Koro-Orkestra Çalışmaları Okuma Tiyatroları, Senaryo Çalışmaları, Şiir Dinletileri, Film Okumaları, Münazara Grupları ve Ufuk Buluşmaları ile Halkevi gençliğin yeni cazibe merkezi oluyor.

7 ANA UYGULAMA MODELİ

Halkevi Gençlik Merkezi, çalışmalarını 7 ana uygulama modeli üzerinden şekillendirdi. Hobi Atölyeleri eğlenirken öğrenmek isteyen tüm öğrencilere açık olacak. “Gösteri Sanatları Kulübü”, “Müzik Kulübü”, “Ses Tasarım Kulübü”, “Görsel Sanatlar Kulübü”, “Tasarım Kulübü” ve “Kitap Kulübü’ne” başvurusu kabul edilerek yetenek sınavını geçen adaylar alanında uzman isimlerden eğitim alma fırsatı bulacak. Kulüpler sadece konuyla ilgili uzmanlık setleri halinde eğitim paketleri vererek proje odaklı yaklaşım gösteriyor.

(Ömer İLGEÇ)

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