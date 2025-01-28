Gençlere Yönelik Örnek Bir Çalışma

Kocaeli Yerel Kültür Platformu ve Gebze duraklı ve çevre köyleri derneği gençlerine sahip çıkıyor.

Duraklı köyü derneğinin ev sahipliğinde Gebze’nin tanınmış iş adamlarından Mehmet Başaran'ın desteği ile Gebze hayat otelde düzenlen anlamlı ve önemli bir toplantıya bizde davetli olarak katılıp Üniversiteli gençlere Kocaeli ve Gebze kentlilik bilinci üzerine bir konuşma yaparak Kocaeli Belgesel sinevizyonu gösterimi gerçekleştirdik. https://youtu.be/0nnsz5QYFZE Toplantıda Kocaeli Yerel Kültür Platformu başkanı Dr. Metin. Şentürk ve Kocaeli kent konseyi eski başkanı Abdullah Köktürk dernek başkanı İsa Gül Mehmet Başaran Kocaeli Üniversitesi Dekan Yardımcısı Arif Özkan konuşma yaptı. Toplantıya katılan gençlere söz verilip kendilerini tanıttılar. Gençlere katılım belgesi verildi.

Toplantı ile ilgili dernek Başkanlığı tarafından yapılan yazılı basın açıklamasını sizlerle paylaşıyorum.

Gebze Duraklı Köyü ve Çevre Köyleri Yardımlaşma Derneği gençlik buluşması etkinliğini başarı ile gerçekleştirdi.

Gebze HAYAT Otelde gerçekleştirilen etkinliğe çoğunluğu üniversite öğrencisi olan gençler Dernek yöneticileri ve davetli konuşmacılar ile bir araya geldi.

Açılış konuşmasını yapan dernek başkanı İsa Gül:

1992 yılında; kültürümüzün yaşatılması, gelecek nesillere aktarılması ve hemşerilerimiz arasında dayanışma amacı ile kurulan derneğimiz bu güne kadar birçok başarılı çalışmalara imza atmıştır.

Derneğimiz Kocaeli Yerel Kültür dernekleri Platformunun kurucu üyesidir. Derneğimiz Platformda yer alan 10 yerel kültür derneği ile birlikte Kocaeli Kültürü için yapılan etkinlikler, panel ve çalıştaylar ile kent kültürüne önemli katkılar vermiştir.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının yürüttüğü Kocaeli Yemekleri kitabı çalışmasında ve Kocaeli Türküleri çalışmasında Platfom ile birlikte aktif olarak yer alarak, Yerel yemeklerimizin ve unutulmaya yüz tutmuş türkülerimizin kayıt altına alınmasına katkı sağlanmıştır. Bu çalışmalarda kadın kollarımızın emekleri için ayrıca teşekkür etmek istiyorum.

Yine “Gebze Somut Olmayan Kültürel Miras “ kitabının hazırlanmasında Kocaeli Yerel kültür derneklerimiz ile birlikte çalışarak kültürel değerlerimizin gelecek kuşaklara aktarılmasına önemli katkı sağladık. Bu çalışma için Gebze Belediyesine, kitabı hazırlayan Dr.Tülün CENGİZ e, Kocaeli Yerel Kültür Platformu derneklerine, Kadın Kollarına ve derneğimizin Kadın kollarına teşekkür ederim. Kitap lansmanında hazırlanan sergi gerçekten görülmeğe değerdi. Bu sergi Gebze Kent Müzesi için ilham olur inşallah.

TRT için çekilen “Ninniden Ağıta Anadolum” programının hazırlanmasına Derneğimiz ve kadın kollarımız ile katılarak yapılan çalışmalarla sadece Gebze Duraklı ve çevre köyleri değil Kocaeli kültürünün tüm Türkiyede tanıtılmasına vesile olacak çalışmalara imza atmıştır.

Bu gün ise bu güzel ortamda Sayın Mehmet Başaran büyüğümüzün sponsorluğunda siz gençlerimizi bir arada görmekten gurur duyuyorum. Birazdan birbirinden kıymetli konuşmacılarımızı dinleyeceksiniz. Umarım bu yemek ve konuşma programı kültürümüzü daha yakından tanımamıza ve kaynaşmamıza, birlik ve beraberliğimizin pekişmesine vesile olur.

Hepinizi saygı ile selamlıyorum dedi.

Kocaelinin duayen tarihçi ve gazetecisi İsmail Kahraman ‘ a yerel kültüre yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti ve kocaeli Yemekleri ve Türküleri CD si hediye etti.

Daha sonra söz alan Gebze Belediye Meclis Üyesi ve işadamı Mehmet Başaran; Gençlere sosyal hayatta ve iş hayatlarında başarılar dileyerek davete icabet ettikleri için teşekkür etti.

Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Kocaeli Yerel kültür Dernekleri Platformu Genel Sekreteri Doç.Dr. Arif Özkan ; Kariyer planlama ve Kocaeli kentlilik bilinci konusuna gençlere hitap etti.

Kocaeli Yerel Kültür Platformu Başkanı Dr.Metin Şentürk yaptığı konuşmada platform çalışmalarını anlatarak, 2 milyona yaklaşan nüfusu ile herkesin Kocaeli olmaktan gurur duyduğu bir kent oluşması için gençleri gayret göstermeye davet etti.

Kocaeli yerel kültürüne verdiği katkılardan dolayı Dernek başkanı İsa Gül‘e teşekkür belgesi sundu.

Eski Bekirpaşa Belediye Başkanı ve geçen dönem Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Abdullah Köktürk kocaeli tarihi ve kültürü hakkında konuştu.