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“Gezen Çömlek Atölyesi” çocukların ilgi odağı oldu

Büyükşehir’in 23 Nisan etkinlikleri kapsamında kurulan “Gezen Çömlek Atölyesi”, çocukları hem eğlendirdi hem de hayal güçlerini ortaya çıkarmalarına olanak sağladı.

'Gezen Çömlek Atölyesi” çocukların ilgi odağı oldu

22 Nisan 2025 Salı 10:39

 Büyükşehir Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlediği “Bir Dünya Eğlence” şenliği, tüm coşkusuyla devam ediyor. Çocuklara özel hazırlanan birbirinden renkli etkinlikler arasında bu yıl öne çıkanlardan biri de “Gezen Çömlek Atölyesi” oldu.

 

TOPRAĞIN SİHRİ ELLERLE BULUŞTU

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından kurulan atölye, çocuklara sanatı ve üretmeyi sevdirirken eğlenceli anlar da yaşattı. 19-23 Nisan tarihleri arasında açık kalan atölyede minikler kendi çömleklerini şekillendirerek yaratıcılıklarını ortaya koydu. Aileler de bu özel anlara tanıklık ederek çocuklarının mutluluğuna ortak oldu.

 

“HAYAL GÜÇLERİ ZİRVEYE ÇIKIYOR”

Atölyeyi yöneten seramik sanatçıları, çocukların bu tür uygulamalı etkinliklerde hem eğlendiklerini hem de özgüven kazandıklarını belirterek şunları söyledi: “Bu tür etkinliklerde çocukların hayal gücü ve özgüveni zirveye çıkıyor. Çamurun dinginleştirici etkisi, onların hem ruhsal gelişimine hem de el-göz koordinasyonuna büyük katkı sağlıyor.”

 

GELENEKTEN GELECEĞE YOLCULUK

Kocaeli’nin dört bir yanından gelen yüzlerce küçük sanatseveri ağırlayan Gezen Çömlek Atölyesi, geleneksel el sanatlarını çocuklarla buluşturarak kültürel mirasın aktarılmasına da katkı sağladı. Minikler, çamurun sihirli dünyasında kendi eserlerini üretmenin heyecanını yaşarken, geleceğin sanatçılarından olma yolunda ilk adımlarını attılar.

 

UNUTULMAZ BİR BAYRAM HATIRASI

Gezen Çömlek Atölyesi, çocuklara yalnızca bir etkinlik değil, aynı zamanda unutulmaz bir bayram anısı armağan etti. Hem eğitici hem de eğlenceli yapısıyla dikkat çeken atölye, çocukların hafızasında iz bırakacak 23 Nisan kutlamalarının en özel köşelerinden biri oldu.

(Ömer İLGEÇ)

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