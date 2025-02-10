GİRESUN AKSU KÂĞIT FABRİKASI NASIL KAPATILDI..?

Giresun’dan Mustafa Koç'un Paylaşımı

“ TARİHTE GİRESUN SEKA KAĞIT FABRİKASIDA VARDI. 2003 yılında SEKA'nın Giresun fabrikasında 66 bin ton odun hamuru, 83 bin ton gazete kağıdı üretiliyordu. 500 çalışanı vardı. Fabrika o yıllarda ülkemizin gazete kağıdı ihtiyacını karşılıyordu. SEKA Giresun kağıt fabrikası da özelleştirme kapsamında 2003 yılı, özelleştirme sürecinde, Erbakan'ın damadının şirketi Milda'ya satıldı. Daha sonra işletilemedi ve fabrika kapatıldı. Sonunda ortada fabrika kalmadı,daha sonra arazisi TOKİ'ye devredildi ve TOKİ araziye konut, hastane ve stadyum yaptı. Bir kısmıda TEİAŞ' a verildi. Türkiye'nin milli kağıt fabrikalarını kuracak imkanları var.” (Mustafa Koç dan alıntı)

TÜRKİYENİN MİLLİ KÂĞIT FABRİKALARINDAN GİRESUN AKSU KÂĞIT FABRİKASI İLE İLGİLİ GEBZE GAZETESİ ( www.gebzegazetesi.com ) DA YAYINLANAN ARAŞTIRMA YAZILARI

Sanayi Tarihimizde SEKA Kağıt Fabrikaları Müzesi ve Giresun Aksu Fabrikası Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 21 Mart 2023'te yayınlanan makalesini sizlere sunuyoruz.

Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com ve www.gazetegevze.com.tr ile www.gebzegazete.com.da belgeselcinin not defteri köşesinde 21 Mart 2023 de yayınlan makalemiz

Türkiye’nin sanayi tarihinde çok önemli yeri olan kısa adı SEKA olan Türkiye selilöz ve kağıt fabrikalarının benim 50 yıla yaklaşan gazetecilik ve belgeselcilik hayatımda çok önemli yeri var. Bu konuda SEKA kağıt fabrikalarının genel müdürlüğünün bulunduğu SEKA Kocaeli İzmit fabrikalarının 1934 tarihinde nasıl kurulup ve 2000 li yıllarda nasıl kapandığı İle ilgili çok geniş araştırmalar yapıp makaleler yazdım ve belgeseller çektim.

SEKA Giresun Aksu kağıt fabrikasının bulunduğu bölgeyi ilk kez 15 Mart 2023 tarihi de gezip belgesel çekerken duygulu anlar yaşadım , yazdığım makaleyi bir kez daha sizlerle paylaşmak istiyorum.

SANAYİ MÜZESİ SÖZÜ NEDEN TUTULMADI

SEKA Kocaeli İzmit kağıt fabrikalarının bulunduğu bölgeye Türk sanayi tarihi müzesi kurulması İle ilgili sanayi bakanı Sn Mustafa Varank ile geçtiğimiz yıl belgesel söyleşi yapıp sanayi müzesi sözü almıştık. Sn bakan bu konuda Kocaeli sanayi müdürü ve marka kalkına ajansı başkanına talimat vermesine rağmen sanayi müzesi sözü tutulmadı. Sanayi bakanı İle yaptığımız söyleşiyi bir kez daha sizlerle paylaşıyorum.

Sanayi Müzesine Bakan Sözü

Kocaeli’ye sanayi müzesi sözü veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn Mustafa Varank’a teşekkür ediyorum. Gazeteci ve belgeselci olarak yıllardan beri mücadele edip yapılması İçin çaba sarf ettiğim Bilim teknoloji ve sanayi tarihi müzesi ile ilgili sanayi ve teknoloji bakanı sayın Mustafa Varank ile yaptığımız belgesel söyleşide bakan Varank Sanayi Müzesi önerimizle yakından ilgilendi.

Kocaeli Büyükşehir belediye başkanı sayın Tahir Büyükakın ve bakan Varank’a yaptığım kültürel çalışmalarla ilgili bilgi verip Kocaeli’nin sanayi müzesine ihtiyacı olduğunu açıkladım.

Bakan Varank Bakanlığa bağlı Kocaeli Marka Kalkınma ajansı genel müdürü Sn Mustafa Çöpoğlunu yanına çağırıp Kocaeli sanayi Müzesi kurulması ile ilgili çalışma yapması talimatı verdi.

İlim kültür tarih araştırmaları merkezi İKTAV ve Devri alem belgesel tv programı www.devrialem.tv olarak hazırlayıp bir çok tv kanalında yayınlanan Kocaeli̇ sanayi tarihi belgesel sinevizyonu sanayi bakanı sayın Varank’a iletilmek üzere bakanlık basın müdürlüğü ve özel kalem müdürlüğüne gönderdim www.iktav.com olarak hazırladığımız Kocaeli sanayi tarihi belgesel sinevizyonu sizlerlede paylaşıyorum

GİRESUN SEKA AKSU KAĞIT FABRİKASI ALANINI BİZE GEZDİREN YUSUF DURHAN’IN DUYGUSAL MEKTUBU

Değerli arkadaşlar, geçen gün çok değerli bir misafirim vardı. Kendisi aslen Giresun'lu olup Kocaeli Gebze’de yaşamaktadır. İsmail Kahraman isimli bu değerli şahsiyetin asıl mesleği gazetecilik olup yazılı ve görsel basının her dalında mesleğinin icra etmektedir. Ayrıca çok değerli bir belgesel yapımcısı olup yaptığı belgeseller ulusal televizyonlarda yayınlanmaktadır. Beni ziyaretinin amacı, Giresun'un sosyal kültürel ve ekonomik hayatına çok büyük katkıları olan özelleştirilme sonucu kapatılan Seka Aksu Kağıt fabrikasının belgeselini hazırlamak. Diyeceksiniz ki Yusuf hocam seninle ne ilgisi var . Bildiğiniz gibi doğma büyüme bu mahalleliyim. Rahmetli babam Seka emeklisi , ayrıca SEKA da çalışırken Sendika Başkanlığı da yapmıştır. Emekli olduktan sonra 2 dönem Aksu Mahallesi'nin muhtarlığını yapmıştır. Ben halen bu mahallede yaşamaktayım. Bu nedenlerden dolayı Sayın İsmail Kahraman benimle görüşmek istedi ve birlikte eskiden SEKA Aksu kağıt fabrikası olan ve fabrika sayesinde kurulan Aksu Mahallesini gezdik. Gezdik ama ne gezdik beni çocukluğuma götürdü duygulandım yani hislerimi ifade etmekte güçlük çekiyorum kağıt fabrikasının eski günlerini yad ettik şu anda bir avuç kalan Seka çalışanlarını ziyaret ettik. Tanıdıklarımdan birçoğu babam da dahil vefat etmişti Allah hepsinin nurlar içinde yatırsın kalanlara da sağlıklı uzun ömürler versin. Çocukluk ve gençlik anılarımın tamamı SEKA üzerinedir. Çünkü, benim çocukluğumu da insanların yaşamınıda tamamen kağıt fabrikası şekillendirirdi.

AH çocukluğum

Fındık bahçeleri arasında uzanıp giden daracık Seka yolu. Bu yolu kullanan tomruk kamyonları büyük şehirlere kağıt taşıyan kamyonlar ve bizler Aksu Mahallesi'nin işçi çocukları. Yol boyu oynayarak fındık bahçeleri içinde bulunan elma ağaçlarından elma kopararak kağıt fabrikasının atık alanına gider kimi zaman odun toplar kimi zaman da bulduğumuz hurda demirleri şu anda Rahmetli olan Helim dayıya satar harçlığımızı çıkarırdık. Hele bir de büyük odun parçaları bulursak ailelerimizden alacağımız aferin' de çabası. Çünkü bu mahallede bulunan bütün aileler odun ihtiyacını SEKA' nın atık odunlarından karşılardı. Bizim de katkımız olunca sobada ısınmak bile ayrı bir keyifti. Akşam oldu mu mahallenin yaşlısı genci çocuğu hepsi Seka' nın sinemasına gider en son filmleri seyrederdik. Hele bir de memur lojmanları sosyal tesisler vardı ki; Bizler buralara gidemezdik tabii sadece kenardan izler yakalarsak memur çocuklarını döverdik.

Neyse bu kadar çok anılara dalmamak gerektiği düşüncesindeyim kısacası Giresun ilinde Seka'nın ekmeğini yemeden büyüyen hiç kimse yoktur. Gerek sosyal, gerek kültürel, gerekse ekonomik hayatımıza çok büyük katkıları olan bu kuruluş gözümüzün önünde parçalandı satıldı ve yok oldu gitti. Bu gün yerinde TOKİ konutları, stadyum, havuz,Araştırma Hastanesi gibi kuruluşlar bulunmaktadır. 59 yaşındayım hala Seka'ya baktığımda gözlerim doluyor. Teşekkür ederim İsmail Kahraman, bana bu duyguları yaşattığın için yüreğine sağlık kalemine sağlık yapacağın çalışmalar umarım gelecek nesillere yol gösterici olur. Başarıların daim olsun.

Yusuf DURHAN

RESSAMIN FIRÇASINDAN GİRESUN SEKA AKSU KAĞIT FABRİKASI

1979 yılı Giresun Aksu SEKA Kağıt fabrikası misafir hanesinden fabrikanın görünüşü. Sulu boya ile yapılmış orjinal olan bu eseri Aksu ağzında çöp bidonuna atılmış buldum. Aldım sildim çerçevesini söktüm. Arkasına kara kalemle yazılmış bir not çıktı yapan sanatçı yazmış.

(Rotasyon münasebetti ile bir ay için Giresun'da bulunduğum ve Seka Misafirhanesinde kaldığım güzel günlerin hatırlamak üzere. Dr Muammer Bayülken 1979) /Soy ismi Bayülker de olabilir.

Yusuf DURHAN (Giresun SEKA Aksu Kağıt Fabrikası nın kurulduğu Aksu Mahallesi doğumlu )

Evet Sanayi tarihi müzesi ve SEKA Kağıt fabrikaları İle ilgili araştırma ve makale yazmaya devam ediyor, belgesel çekimlerimiz içim arşivler topluyorum.

Seka kağıt fabrikaları İle ilgili elinde bilgi belge ve arşivleri olanlar bizlerle (belgeselciismail@gimail.com) paylaşmalarını istiyorum.