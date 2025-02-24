Giresun’da Atalarım ve Şehitlerimiz için Kiraz Fidanı Diktim

ve gazete Gebze de belgeselcinin not defteri köşesinde 24 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan makalelerimiz

ve gazete Gebze de belgeselcinin not defteri köşesinde 24 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan makalelerimiz

TÜBİTAK tarafından 24 Şubat 2022 tarihinde Giresun Ünİversitesinde düzenlenen Fındık seminerine katılmak üzere geldiğim Fındığın başkenti Kirazın anavatanı Giresunda dedem şehit İbrahimin adına yapılan Hasan Kandazoğlu şehit İbrahim camisinin bahçesinde yıllar önce diktiğim kiraz ve çam ağacının önünde hatıra fotoğrafı çekerek çocukluk hatıralarımı yaşadım atalarımız ve şehitlerimiz için Fatiha okudum.

Espiye Soğukpınar Beldesi şehit İbrahim camisi imam hatibi Murat Hoca ve çocukluk arkadaşım mahallemizin azalarından Kamiloğlu Mehmet ile çocukluk yıllarımın geçtiği 70 yıllık babamdan kalan evimin bahçesine kiraz fidanları dikerek tüm geçmişlerimiz için Fatiha okuduk.

Mezarlıklara Meyve Fidanları Dikelim

Ata Dede Memleketimiz Köylerimizi unutmayalım mezarlıkları ziyaret edip ruhlarına meyve fidanlar dikelim Fatiha’lar okuyalım.

Her yıl köylere gidip ecdat mezarlarını ziyaret edip Fidan dikme mevsiminde bahçelere bakıp torunlarınız İçin fidanlar dikelim.

Anamın mezarının baş ucuna kurtlar kuşlar yesin diye kiraz fidanı dikerek Fatiha okudum.

Arşiv belgelerinde Tarihi bayramoğlu nahiyesi olan Espiye Soğukpınar Dikmen mahallesindeki ata dede mezarlarını ziyaret edip cami imam hatibine Mezarlıkta metfun tüm köylülerimin ruhu için mezarlık çevresine dikmek üzere kiraz fidanları vererek mezarlıktaki tüm atalarım köylülerimiz den vefat edenlerin ruhuna Fatiha okudum.

Canlı Yayın Yaptım

Ata memleketim Giresun Espiye Soğukpınar Bekdesinde çocukluk yıllarımın geçtiği Gıranda 70 yıllık baba evinin önünden Fındık bahçelerinden canlı yayın ile geçmiş hatıraları yeniden yaşadım.

Kiraza Önem Vermeliyiz

Son yıllarda gazeteci ve belgeselci olarak ata dede memleketlerimizin kendisine özgü meyveler başta olmak üzere fidan dikimlerine önem vermesi için çalışmalara devam ediyorum.