Giresun’da Atalarım ve Şehitlerimiz için Kiraz Fidanı Diktim

Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com ve gazete Gebze de belgeselcinin not defteri köşesinde 24 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan makalelerimiz
Doğduğunuz ata dede memleketlerini unutmayalım diyerek 1960 yılında Karakış ayında dünyaya geldiğim köyümdeyim.
TÜBİTAK tarafından 24 Şubat 2022 tarihinde Giresun Ünİversitesinde düzenlenen Fındık seminerine katılmak üzere geldiğim Fındığın başkenti Kirazın anavatanı Giresunda dedem şehit İbrahimin adına yapılan Hasan Kandazoğlu şehit İbrahim camisinin bahçesinde yıllar önce diktiğim kiraz ve çam ağacının önünde hatıra fotoğrafı çekerek çocukluk hatıralarımı yaşadım atalarımız ve şehitlerimiz için Fatiha okudum.
Espiye Soğukpınar Beldesi şehit İbrahim camisi imam hatibi Murat Hoca ve çocukluk arkadaşım mahallemizin azalarından Kamiloğlu Mehmet ile çocukluk yıllarımın geçtiği 70 yıllık babamdan kalan evimin bahçesine kiraz fidanları dikerek tüm geçmişlerimiz için Fatiha okuduk.
Mezarlıklara Meyve Fidanları Dikelim
Ata Dede Memleketimiz Köylerimizi unutmayalım mezarlıkları ziyaret edip ruhlarına meyve fidanlar dikelim Fatiha’lar okuyalım.
Her yıl köylere gidip ecdat mezarlarını ziyaret edip Fidan dikme mevsiminde bahçelere bakıp torunlarınız İçin fidanlar dikelim.
Anamın mezarının baş ucuna kurtlar kuşlar yesin diye kiraz fidanı dikerek Fatiha okudum.
Arşiv belgelerinde Tarihi bayramoğlu nahiyesi olan Espiye Soğukpınar Dikmen mahallesindeki ata dede mezarlarını ziyaret edip cami imam hatibine Mezarlıkta metfun tüm köylülerimin ruhu için mezarlık çevresine dikmek üzere kiraz fidanları vererek mezarlıktaki tüm atalarım köylülerimiz den vefat edenlerin ruhuna Fatiha okudum.
Canlı Yayın Yaptım
Ata memleketim Giresun Espiye Soğukpınar Bekdesinde çocukluk yıllarımın geçtiği Gıranda 70 yıllık baba evinin önünden Fındık bahçelerinden canlı yayın ile geçmiş hatıraları yeniden yaşadım.
Kiraza Önem Vermeliyiz
Son yıllarda gazeteci ve belgeselci olarak ata dede memleketlerimizin kendisine özgü meyveler başta olmak üzere fidan dikimlerine önem vermesi için çalışmalara devam ediyorum.
Adını kirazdan alan Kirazın anavatanı ve benimde dede vatanım Kiraz ile ilgili daha önce yazdığım yazımı sizlerle paylaşıyorum.
Dünya Markası Türk Kirazı
Dünya Markası Türk Kirazına Sahip Çıkıp Geliştirmeliyiz . Kiraz deyip geçmeyelim düşünüp fikirler üretelim. Kiraz, sadece bir meyve değil vatanın simgesidir. Kiraz,dünyaca tanınan Türk markası değerdir. Kiraz, adı sanı ve şanı ile Türk oğlu Türk’tür. Kiraz, on binlerce köylü ve çiftçimizin geçim kaynağıdır.Kiraz, tarihi belgelerde dünyaya Türkiye'den yayılmıştır. Kirazın ana vatanı, fındığın başkenti Giresundur.
Romalı Komutan Lokulüyus, kiraz fidanını İtalya’ya Giresun'dan götürdü. Kiraz, benim çocukluk aşkım. Kirazla ilgili bir çok hatıram var. Her yıl kiraz fidanı dikmeyi, vefa borcu olarak görürüm.2021 yılının kiraz yılı ilan edilip, fidan dikilmesini istiyorum. Kirazdan geçimini temin eden illerimiz kampanya düzenlemeli.
Tarım ve Orman Bakanlığı, kirazı ile ilgili bir çalışma başlatmalı. Kiraz ile ilgili ziraat fakülteleri, bilimsel araştırmalar yapmalı. Kiraz araştırma ve geliştirme merkezleri kurulmalı.Bazı ülkeler kirazın ana vatanı olduğunu iddia ediyor. Tarım Bakanlığı öncülüğünde 2021 yılı, kiraz dikme yılı ilan edilmeli.
Türkiye genelinde kiraz fidanı dikimi kampanyaları düzenlensin. Herkes bir kiraz fidanı dikerek kampanyaya destek vermeli.Tarım İl Müdürlükleri, tarihi kiraz ağaçlarını koruma altına almalı. Orman Bölge Müdürlükleri doğal kiraz ormanlarını korumalı. Orman Bakanlığı, yeni kiraz fidanları dikerek kiraz ormanları kurmalı. Kiraz yetiştiren illerin Milletvekilleri, Vali ve Belediye Başkanlarına tarihi görev düşüyor.
Kiraza ilgi duyan herkes görev başına geçmeli. Dünya markası kiraza vefa borcunu ödeyelim... Devlet millet işbirlirliği ile dünya markası kiraza sahip çıkalım. Yoksa bir gün Kiraz a başka ülkeler sahip çıkar... Bu konuda görüş düşüncesi olan herkesten önerileri bekliyorum.
www.ismailkahraman.net olarak inşallah bu sene 61 yaşına girmem dolayısı ile 61 kiraz fidanını, ata memleketim kirazın başkenti Giresun'da inşallah toprakla buluşturup, aile vakfı olarak kurduğum İKTAV Vakfı www.iktav.com adına Vakıf Kirazlığı olarak gelecek neslime emanet etmek istiyorum
İnşallah başarılı oluruz.