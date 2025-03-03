GİRESUN'DA YIKILIP PARK YAPILAN 500 YILLIK HÜDEVENDİĞAR VAKFI YAVUZ SULTAN SELİMHAN CAMİ KÜLLİYESİ VE MEZARLIĞI
Yarım asra yaklaşan gazetecilik ve belgeselcilik hayatında yurt içi ve yurt dışında bulunan ecdat yadiğarı vakıflara ilgili araştırmalar yapmakta belgeseller çekerek vakıf eserlerinizin belgesellerini çekerek korunmasını gündeme taşımaktayım.
Bana ilk kez vakıfların önemini daha 7 yaşında iken Giresun Espiye Dikmen köyünde rahmetli halam öğretti halımın vakıflarla ilgili vasiyet ve nasihati 55 yıldır kulaklarımda çınlıyor
Her fırsatta ata dede memleketim Giresun’a giderek vakıflar medeniyeti tarihini araştırmayı kendine bir görev kabul ettim
geçtiğimiz yıl Ordu ve Giresun bölgesinde vakıflarla ilgili yaptığım araştırma ve belgesel çekimi makalem
1975 yılında amatör olarak gazeteciliğe başladığım yıllarda Trabzon da beni en çok etkileyen Tarihi vakıf eserleri olmuştur
Fatih tarafından 1461 tarihinde Trabzon’un Fatih sembolü Ayasofya camisi 1960 yılında vakıflar genel müdürlüğü tarafından müzeye çevrilmesini öğrendiğinde üzülmüştüm. Trabzon Ayasofya camisinin yeniden ibadete açıldığını öğrendiğimde özel olarak Trabzon’a gidip belgesel çekmiştim
GİRESUN'DA YIKILIP PARK YAPILAN 500 YILLIK HÜDEVENDİĞAR VAKFI YAVUZ SULTAN SELİM HAN CAMİ VE KÜLLİYESİ İLE İLGİLİ BİLGİ VE FOTOĞRAFLAR
Ata dede memleketim Giresun’da yıkılıp park ve meyhane yapılan yavuz sultan selimhan cami külliye ve nezarlıkla ilgili bazı bilgi ve belgeleri burada sizlerle paylaşmak istiyorum.
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 500 YILLIK VAKIF MALINA SAHİP ÇIKIP TAPUSUNU DEVİR ALDI
Giresun Merkez de 1500 lü yıllarda yapılan 1930 lu yıllara kadar ayakta duran akabinde de yıkılan bir cami, Sultan Selim Cami (Hüdavendigar Külliyesi).
Cami yaptıran ve 400 yıl bakım/onarımını yapan vakıf “Yavuz Sultan Selim Hanı evvel bin Beyazıt hanı Sani vakfı” yeni Türk çe ile II. Beyazıd Han oğlu I. Sultan Selim Han Vakfı.
Yani Osmanlı Padişah larından olan Yavuz Sultan Selim han adına o dönem de kurulan bir vakıf.
Bu vakıf Mazbut vakıftır, yöneticileri kalmadığı için vakfın yöneticisi devlettir. (Vakıflar Genel Müdürlüğü)
Vakıf kanunu gereği vakıf malları kamulaştırılamaz, haczedilemez herhangi bir kurum, vakıf malına el atamaz, eğer böyle bir durum var ise o mal vakfa iade edilir.
1- )Vakıf yöneticileri kim, vakıf kime ait demek, hukuk bilmemek cahillik tir.
2-) Taşbaşı parkı zaten Giresun Belediyesinin değildir, vakıf malıdır, sahibine dönmüştür.
3-) Onlarca fotoğrafı olan bir camii yok sayıp, Cami düşmanlığı yaparak toplumu germeye gerek yok.
4-) Buraya aslına uygun küçük bir cami ve külliye odaları yapılıp alanın %90 ı yeşil alan olarak kullanılabilir.
5-) Bu caminin aslına uygun olarak yapılmasına ve alanın %90 nının yeşil alan düzenlenmesine öncülük yapmak ta Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse ye yakışır.(kaynak İbrahim Ethem Gürsoy )
Halamın Vakıf Vasiyeti ve Nasihati
İlk kez vakıf sözcüğünü ilk okul yıllarımda rahmetli halamdan duymuştum. Bizim köyümüz, bugün Giresun Espiye ilçesine bağlı Soğukpınar beldesi Fatih Sultan Mehmet döneminde Trabzon vilayetine bağlı Bayramoğlu adı ile Torul kazasının bağlı nahiye merkeziydi.Vakıf eseri olan Cami ve medrese bulunmaktaydı. Medreseyi köyün ağası yıkmış, taşından kendisine ev yapmıştı.Rahmetli halam Fadime, okula gidip gelirken bizi uyarır ve medrese ve caminin yanından geçtikten sonra ayağımızın tozunu silerek eve vakıf toz ve çamuru getirmememizi isterdi.Vakıf yerinin tozu ve çamuru bile evleri virane eder, ocakları söndürür ve dağıtır diyerek bizleri uyaran halamın ne kadar haklı olduğunu gördüm.Vakıf eseri medreseyi söküp taşından ev yapılan bina, bugün virane halinde boş ve yıkık durumda.Evet, bugün devlet ve millet olarak bize düşen görev, vakıf mallarını koruyup gelecek kuşaklara emanet etmeliyiz.
ANADOLUU VAKIFLAR MEDENİYETİ İLE TÜRK İSLAM YURDU OLDU
Doğu Karadeniz bölgesi ve Giresunda Türk islam tarihi belgeselimiz
DANIŞMENT GAZİDEN BAYRAMLI EMIROĞULLARI BEYLİĞİNE ÇEPNİ TÜRKLERİ BELGESELİ
TGRT'DE GİRESUN'DA TÜRK İSLAM TARİHİNE IŞIK TUTAN BELGESELİMİZ YAYINLANDI
TGRT'DE GİRESUN BELGESELİ YAYINLANIYOR
1 MART 2025 tarihinde TGRT belgesel tv'de yayınlanan devri alem belgesel programımızda 2005 tarihinde İlim kültür tarih araştırmaları merkezi
www.iktav.com kültür hizmeti olarak GİRESUN'DA TÜRK ISLAM TARİHİ VE KAFKAS CEPHESİ SARIKAMIŞ HAREKATINDA RUSLARA ESİR DÜŞÜP SİBİRYADA ESİR KALAN GİRESUN ESPİYE SOĞUKPINAR BELDESİNDEN ŞEREFOĞLU MUSTAFA ŞAĞARIN KIZLARI MERHUM EMİNE KAHRAMAN VE KEZBAN GEÇAL BABALARININ ESARET HAYATINI ANLATTIKLARI BELGESELİMİZ YAYINLANIYOR
13 yıldan beri TGRT belgesel tv'de her gün sabah 07 gündüz 12 ve gece 03'te yayınlanan devri alem belgesellerimizi