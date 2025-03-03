GİRESUN'DA YIKILIP PARK YAPILAN 500 YILLIK HÜDEVENDİĞAR VAKFI YAVUZ SULTAN SELİMHAN CAMİ KÜLLİYESİ VE MEZARLIĞI

geçtiğimiz yıl Ordu ve Giresun bölgesinde vakıflarla ilgili yaptığım araştırma ve belgesel çekimi makalem

geçtiğimiz yıl Ordu ve Giresun bölgesinde vakıflarla ilgili yaptığım araştırma ve belgesel çekimi makalem

Her fırsatta ata dede memleketim Giresun’a giderek vakıflar medeniyeti tarihini araştırmayı kendine bir görev kabul ettim

Her fırsatta ata dede memleketim Giresun’a giderek vakıflar medeniyeti tarihini araştırmayı kendine bir görev kabul ettim

Bana ilk kez vakıfların önemini daha 7 yaşında iken Giresun Espiye Dikmen köyünde rahmetli halam öğretti halımın vakıflarla ilgili vasiyet ve nasihati 55 yıldır kulaklarımda çınlıyor

Bana ilk kez vakıfların önemini daha 7 yaşında iken Giresun Espiye Dikmen köyünde rahmetli halam öğretti halımın vakıflarla ilgili vasiyet ve nasihati 55 yıldır kulaklarımda çınlıyor

elgeselcilik hayatında yurt içi ve yurt dışında bulunan ecdat yadiğarı vakıflara ilgili araştırmalar yapmakta belgeseller çekerek vakıf eserlerinizin belgesellerini çekerek korunmasını gündeme taşımaktayım.

elgeselcilik hayatında yurt içi ve yurt dışında bulunan ecdat yadiğarı vakıflara ilgili araştırmalar yapmakta belgeseller çekerek vakıf eserlerinizin belgesellerini çekerek korunmasını gündeme taşımaktayım.

Yarım asra yaklaşan gazetecilik ve b elgeselcilik hayatında yurt içi ve yurt dışında bulunan ecdat yadiğarı vakıflara ilgili araştırmalar yapmakta belgeseller çekerek vakıf eserlerinizin belgesellerini çekerek korunmasını gündeme taşımaktayım.

1975 yılında amatör olarak gazeteciliğe başladığım yıllarda Trabzon da beni en çok etkileyen Tarihi vakıf eserleri olmuştur

1975 yılında amatör olarak gazeteciliğe başladığım yıllarda Trabzon da beni en çok etkileyen Tarihi vakıf eserleri olmuştur

Fatih tarafından 1461 tarihinde Trabzon’un Fatih sembolü Ayasofya camisi 1960 yılında vakıflar genel müdürlüğü tarafından müzeye çevrilmesini öğrendiğinde üzülmüştüm. Trabzon Ayasofya camisinin yeniden ibadete açıldığını öğrendiğimde özel olarak Trabzon’a gidip belgesel çekmiştim

Fatih tarafından 1461 tarihinde Trabzon’un Fatih sembolü Ayasofya camisi 1960 yılında vakıflar genel müdürlüğü tarafından müzeye çevrilmesini öğrendiğinde üzülmüştüm. Trabzon Ayasofya camisinin yeniden ibadete açıldığını öğrendiğimde özel olarak Trabzon’a gidip belgesel çekmiştim

Fatih tarafından 1461 tarihinde Trabzon’un Fatih sembolü Ayasofya camisi 1960 yılında vakıflar genel müdürlüğü tarafından müzeye çevrilmesini öğrendiğinde üzülmüştüm. Trabzon Ayasofya camisinin yeniden ibadete açıldığını öğrendiğimde özel olarak Trabzon’a gidip belgesel çekmiştim

GİRESUN'DA YIKILIP PARK YAPILAN 500 YILLIK HÜDEVENDİĞAR VAKFI YAVUZ SULTAN SELİM HAN CAMİ VE KÜLLİYESİ İLE İLGİLİ BİLGİ VE FOTOĞRAFLAR

GİRESUN'DA YIKILIP PARK YAPILAN 500 YILLIK HÜDEVENDİĞAR VAKFI YAVUZ SULTAN SELİM HAN CAMİ VE KÜLLİYESİ İLE İLGİLİ BİLGİ VE FOTOĞRAFLAR

GİRESUN'DA YIKILIP PARK YAPILAN 500 YILLIK HÜDEVENDİĞAR VAKFI YAVUZ SULTAN SELİM HAN CAMİ VE KÜLLİYESİ İLE İLGİLİ BİLGİ VE FOTOĞRAFLAR

Ata dede memleketim Giresun’da yıkılıp park ve meyhane yapılan yavuz sultan selimhan cami külliye ve nezarlıkla ilgili bazı bilgi ve belgeleri burada sizlerle paylaşmak istiyorum.

Ata dede memleketim Giresun’da yıkılıp park ve meyhane yapılan yavuz sultan selimhan cami külliye ve nezarlıkla ilgili bazı bilgi ve belgeleri burada sizlerle paylaşmak istiyorum.

Ata dede memleketim Giresun’da yıkılıp park ve meyhane yapılan yavuz sultan selimhan cami külliye ve nezarlıkla ilgili bazı bilgi ve belgeleri burada sizlerle paylaşmak istiyorum.

Giresun Merkez de 1500 lü yıllarda yapılan 1930 lu yıllara kadar ayakta duran akabinde de yıkılan bir cami, Sultan Selim Cami (Hüdavendigar Külliyesi).

Cami yaptıran ve 400 yıl bakım/onarımını yapan vakıf “Yavuz Sultan Selim Hanı evvel bin Beyazıt hanı Sani vakfı” yeni Türk çe ile II. Beyazıd Han oğlu I. Sultan Selim Han Vakfı.

Yani Osmanlı Padişah larından olan Yavuz Sultan Selim han adına o dönem de kurulan bir vakıf.

Bu vakıf Mazbut vakıftır, yöneticileri kalmadığı için vakfın yöneticisi devlettir. (Vakıflar Genel Müdürlüğü)