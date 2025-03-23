GİRİB KOCAELİ ŞUBESİ İFTARI İLGİ GÖRDÜ

10 yıl önce DOĞDUĞUMUZ GIRESUN VE DOYDUĞUMUZ KOCAELİ ye hizmet etmek amacı ile Kurucuları arasında olduğum Giresun iş insanları ve bürokratlar derneğinin faaliyetlerini takip etmeye çalışıyor imkanım ülçüsünde faaliyetlere takip ediyorum





Ankara’daki iftar dan sonra GİRİB Kocaeli şubesinin Gebze’de düzenlediği iftarı programa katılıp Kocaeli’ye giresunluların geldiği tarihi iftar masasındaki arkadaşlarla sohbet ettik





İftar masasını birlikte paylaştığım Dilovası Giresun derneğinin mevcut başkanı ile tanıştık önceki dönem başkanı değerli arkadaşım Şükrü Yılmaz ile Dilovası üzerine sohbet edip Dernek lokaline birlikte kütüphane kurma kararı aldık

GiRİB İN İFTAR PROGRAMINDAN NOTLAR





Giresun İş İnsanları ve Bürokratlar Derneği GİRİB Kocaeli Şube başkanı Özgür Yeşil ve yönetimi tarafından Gebze’de düzenlenen iftar programı yoğun katılımla gerçekleşti. Gebze belediye başkanı Zinnur Büyükgöz İle STK temsilcileri Muhtarlar ve siyasi parti temsilcileri oda başkanları iş insanları ve bürokratların katılım ile geçti





GiRİB Genel başkanı Kemal Tokmak şubelerimizle dahada güçlü bir şekilde ilerliyorum bugün burada üç şube başkanlarımız ve yönetimleri ile Genel merkez yöneticilerimiz ve burda bulunan hemşehrilrtimizle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz sizlerle dahada güçlü olacağız dedi. Şube başkanları da GiRİB in bir parçası olmaktan onur duyuyoruz hep beraber güzel işler yapmaya adayız dediler.Yeni kurulan İstanbul, Sakarya Şube başkanları ve yönetimleri tek tek kendilerini tanıttılar.

Kapanış konuşmasını Kocaeli Şube başkanı Özgür Yeşil yaparak katılımcılara teşekkür ettiler.





KOCAELİ’DE FINDIK ÜRETİMİ GIRESUNLULAR TARAFINDAN 1935 TARİHİNDE BAŞLADI









Kocaeli bölgesinde en çok fandık üretimi yapılan Kocaeli’nin en büyük köyü Kandıra Karaağaç köyünde Fındık bahçeleri 1935 yılında giresunlular tarafından kurukdu

www.gebzegazetesi.com canlı haberinde TGRT belgesel TV Devri Âlem belgesel tv programı olarak hazırladığımız Kandıra tarım ziraat ve turizm belgeselini sizlerle paylaşıyoruz









KOCAELİ DE FINDIK TARIMI

GEBZE GAZETESİ FINDIK HABERİ









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DİLOVASINDA GAZETECİLİK VE BELGESELCİLİK HATIRALARIM





Kocaeli’nin Dilovası ilçesinin 50 yıla yaklaşan gazetecilik ve belgeselcilik anılarımda çok önemli yeri var. Dilovası ile ilgili kitaplar yazdım belgesel program çektim ve araştırmalar yaptım devri alem adı ile hazırladığım belgeseller halen bir çok tv kanalında yayınlanıyor









Dilovası’nı ilk kez 16 yaşımda 1976 tarihinde eğitim için Giresun’dan istanbul’a giderken otobüsün camından görmüştüm. O zamanlar Dilovası bir kaç ev bir kaç fabrikanın olduğu bağ ve bahçeli Dilderesi’nin ter temiz aktığı bir yerdi. 1978 yılında Gebze’ye yerleştiğimde Dilovası aşağı Çerkeşli mahallesi olmuş fabrikalar evler giderek çoğalmaya başlamıştı Dilovası bölgesi 18 yaşında askere gittiğim 20 yaşına kadar en güzel gençlik yıllarımın geçtiği yerdir

Dilovası’nda Giresun Dernrği ilk kez 1980 li yollarda kurulmuştu. İftar masasında uzun yıllar Giresun derneği başkanlığı yapan Şükrü Yılmaz bey arkadaşım ile GİRİB in iftar sofrasında Dilovası Giresun derneği lokaline kütüphane kurmaya karar verdik





KÜLTÜR TARİHİMİZDE DİLOVASI ARŞİVİ





İlim kültür tarih araştırmaları merkezi İKTAV vakfı kütüphanesi olarak Dilovası ile ilgili yaptığımız araştırma bilgi belgesel ve belge arşivini sizlerle paylaşıyoruz









Dilovası (antik adı: Lbyssa), Kocaeli’nin bir ilçesi. 2008 yılında çıkan kararla Gebze’den ayrılıp ilçe olmuştur. Kocaeli Yarımadası’nın güney kıyı şeridinde yaklaşık 2000 hektarlık bir alan üzerinde kurulmuştur. İlçe olması ile beraber kaymakamlık belediye binası bünyesinde kurulmuş ve Dilovası’nın ilk kaymakamı Hasan Göç olmuştur. 2009 yerel seçimleri sonucunda Dilovası Belediye başkanı Cemil Yaman olmuştur. Cemil Yaman’dan boşalan belediye başkanlığını 2014 yerel seçimlerinde Ali Toltar kazanmıştır.





Dilovası’nda yaşayan imparatorlukların bıraktıkları eserler Liyssa Kalesi, Liyssa İskelesi (Diliskelesi) ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde Mimar Sinan’ın yaptığı Mimar Sinan Köprüsü dür. (Kaynak. http://www.kulturtarihimiz.com/dilovasi-mirasi/





DİLOVASI BELEDİYESİ VE İLÇESİNİN KURULUŞ TARİHİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA





1955 yılında yapılan E-5 karayolunun bu bölgeden geçmesiyle bölge değer kazandı.1960 yıllarında Dilovası’nda sanayileşme başlamış olup 1980’li yıllarda nüfus hızla artarak gecekondulaşmayla birlikte kentleşme başlamıştır. 1964’te Marshall Boya, İzocam, 1969’da Çolakoğlu, Sümerbank, Nasaş, Olmuk-Sa, Lever-İş, Sedef Gemi gibi ardından da Dyo, Basf Sümerbank, Kimaş gibi birçok fabrika kuruldu. Dünyada ve Türkiye de isim yapmış birçok sanayi tesisi Dilovası’nda faaliyet göstermektedir. 31 Aralık 1986 tarih ve 19328 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 33202 nolu karar ile Çerkeşli Köyü ve Muallimköy birleştirilerek Dilovası'nda bir belediye kurulması kararlaştırılmış, söz konusu belediye 7 Haziran 1987 tarihinde yapılan belediye başkanlığı seçimlerinden sonra Dilovası Belediyesi adı altında hizmete başlamıştır.Yukarı Çerkeşli Köyü ile Muallim Köyü’nün daha sonra Dilovası Belediyesi'nden ayrılıp tekrar müstakil bir köy durumuna getirilmesi için bir referandum yapılmış, Çerkeşli Köyü ve Muallim Köy Haziran 1988 tarihinde İçişleri Bakanlığı'nın onayıyla Dilovası beldesinden ayrılıp tekrar müstakil birer köy durumuna gelmişlerdir.Dilovası ilçesi, 22 Mart 2008 Tarih ve 26824 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5747 sayılı kanun ile kurulmuştur. İlçenin sınırları, Dilovası beldesi merkez olmak üzere Tavşancıl ilk kademe belediyesinin mahalleleri ile birlikte birleşmesi, Tepecik, Çerkeşli, Köseler ve Demirciler köylerinin bağlanması ile belirlenmiştir. İlçenin nüfusu 50.000 'in üzerindedir. Yüzölçümü 118 km2 dir. (kaynak www.iktav.com Araştırma merkezi Kütüphanesi )





DİLOVASIN DA 47 YILLIK GAZETECİLİK VE BELGESELCİLİK HATIRALARIMI KİTAPLAŞTIRARAK KİTAP YURDU TARAFINDAN OKURLARLA BULUŞTURDUK





DİLOVASI KİTABIMIZIN ARKA KAPAĞINDA YER ALAN BİLGİ







