GÖLCÜK’TE KADINLAR GÜNÜ TÖRENLE KUTLANDI

AİLE VE TOPLUMUN YAPI TAŞI KADINLARIMIZ
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması sonrasında törende söz alan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Başta şehit anneleri olmak üzere; eğitimden sağlığa, yasama, idare, yargı, bilim, kültür, sanat, siyaset, ekonomi ve spor gibi her alanda büyük başarılara imza atan, aile ve toplumun yapı taşı olan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en içten duygularımla tebrik ediyorum” dedi.
GÖLCÜKLÜ KADINLARA ÇİÇEKLİ KUTLAMA
Etkinlikler kapsamında Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, tören alanında bulunan kadınlara karanfil hediye ederek Dünya Kadınlar Günü’nü kutladılar.