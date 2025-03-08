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GÖLCÜK’TE KADINLAR GÜNÜ TÖRENLE KUTLANDI

Gölcük’te 8 Mart Kadınlar Günü, Gölcük Belediyesi ve Gölcük Kent Konseyi iş birliğinde düzenlenen törenle kutlandı.

GÖLCÜK'TE KADINLAR GÜNÜ TÖRENLE KUTLANDI

08 Mart 2025 Cumartesi 16:18

 Gölcük Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle; Gölcük Kent Konseyi iş birliğinde tören düzenledi. Tören, 12.00’da Gölcük Anıtpark’ta çelenk sunumu ile başladı. Törene; Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Kent Konseyi Başkanı Fatih Bayram, Gölcük Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nurten Turnalı, siyasi parti temsilcileri, STK’lar ve Gölcüklü kadınlar katıldı.

 

AİLE VE TOPLUMUN YAPI TAŞI KADINLARIMIZ

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması sonrasında törende söz alan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Başta şehit anneleri olmak üzere; eğitimden sağlığa, yasama, idare, yargı, bilim, kültür, sanat, siyaset, ekonomi ve spor gibi her alanda büyük başarılara imza atan, aile ve toplumun yapı taşı olan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en içten duygularımla tebrik ediyorum” dedi.

 

GÖLCÜKLÜ KADINLARA ÇİÇEKLİ KUTLAMA

Etkinlikler kapsamında Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, tören alanında bulunan kadınlara karanfil hediye ederek Dünya Kadınlar Günü’nü kutladılar.

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