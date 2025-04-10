GÖLCÜK'TE TEMİZLİK SEFERBERLİĞİ CUMHURİYET MAHALLESİ'NDEN BAŞLADI

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, genel temizlik çalışmalarının ilçe genelinde periyodik olarak devam edeceğini belirterek, vatandaşlardan çevre temizliği konusunda duyarlılık beklediklerini ifade etti.
(Ömer İLGEÇ)
Gölcük Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde yürütülecek kapsamlı temizlik çalışmalarına Değirmendere Cumhuriyet Mahallesi'nde yoğun bir mesai ile başladı.
Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, genel temizlik çalışmalarının ilçe genelinde periyodik olarak devam edeceğini belirterek, vatandaşlardan çevre temizliği konusunda duyarlılık beklediklerini ifade etti.
(Ömer İLGEÇ)