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GÖLCÜK'TE TEMİZLİK SEFERBERLİĞİ CUMHURİYET MAHALLESİ'NDEN BAŞLADI

Gölcük Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde yürütülecek kapsamlı temizlik çalışmalarına Değirmendere Cumhuriyet Mahallesi'nde yoğun bir mesai ile başladı.

GÖLCÜK'TE TEMİZLİK SEFERBERLİĞİ CUMHURİYET MAHALLESİ'NDEN BAŞLADI

10 Nisan 2025 Perşembe 09:57

 Gölcük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların temiz bir çevrede huzurla zaman geçirebilmesi için temizlik seferberliğine başladı. Değirmendere Cumhuriyet Mahallesi’nde çok sayıda personel ile başlayan çalışmalar ile yabani ot temizliği, ağaç budama ve çevre düzenleme faaliyetleri gerçekleştirdi. Titizlikle çalışan ekipler; ilçenin hem estetik hem de hijyen açısından sağlıklı bir yaşam alanı olarak kalması için mahallenin dört bir yanında yoğun mesai harcadı.

 

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, genel temizlik çalışmalarının ilçe genelinde periyodik olarak devam edeceğini belirterek, vatandaşlardan çevre temizliği konusunda duyarlılık beklediklerini ifade etti.

(Ömer İLGEÇ)

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