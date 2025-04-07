GTÜ Kimya Bölümü FEDEK Tarafından Akredite Edildi

GTÜ, Kimya Bölümü'nün FEDEK akreditasyonu ile eğitimde kalite ve mükemmeliyet standartlarını bir kez daha kanıtladı.

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Temel Bilimler Fakültesi, Kimya Bölümü'nün FEDEK (Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) tarafından 5 yıl süreyle akredite edilmesiyle önemli bir başarıya imza attı. Bu gelişme, fakültenin tüm bölümlerinin FEDEK akreditasyonuna sahip olmasını sağladı.

Rektör Prof. Dr. Hacı Ali Mantar bu başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek; "Kimya Bölümümüzün FEDEK akreditasyonu alması, üniversitemizin eğitim kalitesinin ve ulusal standartlara uygunluğunun önemli bir göstergesidir. Temel Bilimler Fakültemizin tüm bölümlerinin akredite olması, üniversitemizin akademik mükemmeliyet yolculuğunda önemli bir adımdır.

Bu akreditasyon ile öğrencilerimize en yüksek kalitede eğitim ve akademik deneyim sunma taahhüdümüzü ve öğrencilerimizin kariyer geleceği için en iyi imkanları sağlamak önceliğimizi bir kez daha vurgulamıştır. Ayrıca FEDEK akreditasyonu, mezunlarımızın ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığını artıracak ve onlara kariyerlerinde önemli avantajlar sağlayacaktır.

Akreditasyon süreci, eğitim programlarımızı sürekli olarak iyileştirme ve geliştirme çabalarımızın bir parçasıdır. Üniversitemiz, kalite odaklı yaklaşımıyla eğitimde mükemmelliği hedeflemeye devam ederken bu başarılara imza atan tüm akademisyenlerimizi, idari personelimizi ve öğrencilerimizi tebrik ederiz.