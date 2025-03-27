GTÜ'den Orman Haftası'na Özel Etkinlik

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü ve Koshados Spor Kulübü iş birliğiyle Orman Haftası kapsamında "Orman Yangınlarıyla Mücadele ve Fidan Dikme Etkinliği" düzenlendi.

İlk olarak, Prof. Dr. Ahmet Ayhan Spor Salonu 2. kattaki Beden Eğitimi ve Spor Bölümü dersliğinde Gönüllülük Çalışmaları Dersinde "Orman Yangınları ile Mücadele Eğitimi" verildi. Gebze Orman İşletme Müdür Yardımcısı Hakan Mercan tarafından verilen eğitimde, teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı olarak yangınla mücadele teknikleri de katılımcılara aktarıldı.

Eğitimin ardından, GTÜ Nilüfer Hatun KYK Kız Öğrenci Yurdu önünde ve GTÜ Güney Kampüsünde fidan dikimi etkinliği gerçekleştirildi. Fidan dikiminde Defne, Çınar ve Akçaağaç fidanları toprakla buluşturuldu. Etkinliğe GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı. Birlikte fidan diken katılımcılar hem doğaya katkıda bulundu hem de Orman Haftası'nın önemine dikkat çekti.