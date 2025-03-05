Güzide’de Ramazan’a Özel İftar Menüleri

YEŞİL VADİDE 3 FARLI MENÜ
Türk mutfağının en seçkin lezzetleri, birinci sınıf servis ve hizmet kalitesiyle, bütçeye en uygun fiyatlarla Ramazan ayı boyunca misafirlerini ağırlayacak olan Güzide Sosyal tesislerinden Güzide Yeşilvadi’de hazırlanan Çoban Kavurma menü (585 TL), Levrek Izgara (525 TL) ve Izgara Tavuk Pirzola menü (475 TL) seçeneklerinden birini tercih edecek misafirlere ayrıca iftariyelik (hurma, zeytin, kayısı), çorba (mercimek çorbası), ara sıcak (patatesli yufka böreği), mevsim salata, tatlı (güllaç veya incir tatlısı), içecek (meşrubat, su ve sınırsız çay) ikramında da bulunulacak.
MENÜ SEÇENEKLERİ
Güzide Sosyal tesislerinin Çoban Kavurma (585 TL) ve Tavuk Rod (475 TL) menü seçeneklerinin sunulacağı Cumhuriyet restoranı tercih edecek misafirlere ayrıca iftariyelik (hurma, zeytin, kayısı), çorba (mercimek çorbası), ara sıcak (patatesli yufka böreği), mevsim salata, tatlı (güllaç veya incir tatlısı), içecek (meşrubat, su ve sınırsız çay) ikramında da bulunulacak.
TERAS’TA 2 FARKLI MENÜ
Güzide Teras kafe ve restoranını tercih edecek misafirlere ise Çoban Kavurma menü (585 TL) ve Tavuk Sote (475 TL) menüleriyle birlikte iftariyelik (hurma, zeytin, kayısı), çorba (mercimek çorbası), ara sıcak (patatesli yufka böreği), mevsim salata, tatlı (güllaç veya incir tatlısı), içecek (meşrubat, su ve sınırsız çay) ikramında da bulunulacak. İftar için rezervasyonun zorunlu olduğu Güzide Sosyal Tesisleri’nde rezervasyon ve iletişim numarası ise: 0542 558 05 17.
(Ömer İLGEÇ)