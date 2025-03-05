Güzide’de Ramazan’a Özel İftar Menüleri

Gebze Belediyesi, Ramazan ayında da vatandaşlarına özel hizmetler sunmaya devam ediyor. Sosyal tesis kalitesiyle bilinen Gebze Belediyesi’nin sosyal tesislerinin markası Güzide Restoran ve kafelerinde iftar saatlerinde özel menülerle Gebzelilere hizmet veriliyor. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı için hazırlıklarını tamamlayan Gebze Belediyesi Güzide Restoran ve kafeleri özel iftar menüsü seçenekleriyle misafirlerini ağırlamayı sürdürüyor. Türk mutfağının en güzel lezzetlerini misafirleriyle buluşturacak olan Güzide Sosyal Tesislerini tercih edecek Gebzeliler özenle hazırlanan iftar sofralarında oruçlarını açabiliyor.

YEŞİL VADİDE 3 FARLI MENÜ

Türk mutfağının en seçkin lezzetleri, birinci sınıf servis ve hizmet kalitesiyle, bütçeye en uygun fiyatlarla Ramazan ayı boyunca misafirlerini ağırlayacak olan Güzide Sosyal tesislerinden Güzide Yeşilvadi’de hazırlanan Çoban Kavurma menü (585 TL), Levrek Izgara (525 TL) ve Izgara Tavuk Pirzola menü (475 TL) seçeneklerinden birini tercih edecek misafirlere ayrıca iftariyelik (hurma, zeytin, kayısı), çorba (mercimek çorbası), ara sıcak (patatesli yufka böreği), mevsim salata, tatlı (güllaç veya incir tatlısı), içecek (meşrubat, su ve sınırsız çay) ikramında da bulunulacak.

MENÜ SEÇENEKLERİ

Güzide Sosyal tesislerinin Çoban Kavurma (585 TL) ve Tavuk Rod (475 TL) menü seçeneklerinin sunulacağı Cumhuriyet restoranı tercih edecek misafirlere ayrıca iftariyelik (hurma, zeytin, kayısı), çorba (mercimek çorbası), ara sıcak (patatesli yufka böreği), mevsim salata, tatlı (güllaç veya incir tatlısı), içecek (meşrubat, su ve sınırsız çay) ikramında da bulunulacak.

TERAS’TA 2 FARKLI MENÜ

Güzide Teras kafe ve restoranını tercih edecek misafirlere ise Çoban Kavurma menü (585 TL) ve Tavuk Sote (475 TL) menüleriyle birlikte iftariyelik (hurma, zeytin, kayısı), çorba (mercimek çorbası), ara sıcak (patatesli yufka böreği), mevsim salata, tatlı (güllaç veya incir tatlısı), içecek (meşrubat, su ve sınırsız çay) ikramında da bulunulacak. İftar için rezervasyonun zorunlu olduğu Güzide Sosyal Tesisleri’nde rezervasyon ve iletişim numarası ise: 0542 558 05 17.

(Ömer İLGEÇ)