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Halka Kafe, Kocaelilerin hizmetinde

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Antikkapı, 67. tesisi olan yeni markası Halka Kafe’yi İzmit Milli İrade Meydanı’nda hizmete sundu.

Halka Kafe, Kocaelilerin hizmetinde

13 Nisan 2025 Pazar 12:52

 Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Antikkapı’ya bağlı Halka Kafe, İzmit Milli İrade Meydanı’nda hizmete başladı. Simit ve tahinli çörekleri ile ön plana çıkan kafe, haftanın her günü 07.00 ile 15.00 saatleri arasında açık olacak.

 

HALKA KAFE HİZMETE BAŞLADI

İzmit Milli İrade Meydanı’nda çalışmalarını tamamlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehre canlılık katacak yeni mekânların açılışını birer birer yapıyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Antikkapı A.Ş., vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine yeni markası Halka Kafe’yi Milli İrade Meydanı’nda hizmete açtı.

 

ANTİKKAPI’NIN 67. MEKÂNI

Restoran ve kafeleri ile geniş bir alanda hizmetlerini sürdüren Antikkapı A.Ş; 67. tesisi olan Halka Kafe’yi Milli İrade Meydanı’nda bulunan İzmit Millet Kütüphanesi’nin hemen karşı tarafında hizmete sundu. Kocaelilerin yeni mekânı; 60’ı iç alan, 50’si ise dış alan oturma kapasitesi ile şehrin merkezi ve kütüphane alanını sıklıkla kullananlar için hızlı ve pratik bir başlangıç seçeneği sunuyor. Büyükşehir, ilerleyen süreçlerde sosyal belediyecilik anlayışına yenilerini eklemeye de devam edecek.

 

HAFTANIN HER GÜNÜ AÇIK

Haftanın her günü 07.00-15.00 saatleri arasında hizmete açık olacak kafe, uygun fiyat konsepti ile dikkat çekiyor. Fiyatıyla dikkat çeken Halka Kafe emekli ve öğrencilerin huzur dolu dinlenme noktası olacak. Günün özellikle sabah saatlerinde aktif hizmet verecek olan Halka Kafe’de; simit, çay ve fırından sıcak servise sunulan tahinli çörek ön plana çıkıyor. Kocaeli’nin yeni mekânında alternatif 22 çeşit mini kahvaltılıklar, tatlı ve içecek seçenekleri bulunuyor.

(Ömer İLGEÇ)

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