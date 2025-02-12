HARŞİT ZAFERİ'NİN 107. YIL DÖNÜMÜ DEVLET TÖRENİ İLE BUGÜN KUTLANIYOR

BİRİNCİ DÜNYA HARBİ KAFKAS CEPHESİ HARŞİT SAVUNMASI ZAFERİNİN 107. YIL DÖNÜMÜ GİRESUN VE GÜMÜŞHANE VALİLİKLERİ İLE HARŞİT SAVUNMASI VAKFI TARAFINDAN DEVLET TÖRENİ İLE BUGÜN KUTANACAK

İlim kültür tarih araştırmaları merkezi www.iktav.comi ve devri alem belgesel tv programı

kültür hizmeti olarak hazırladığınız Kafkas cephesi HARŞİT savunması zaferi belgesel sinevizyonu

HARŞİT SAVUNMASI ZAFERİNİN ÖNEMİ

BİRİNCİ DÜNYA HARBİ KAFKAS CEPHESİ GİRESUN. GÜMÜŞHANE. HARŞİT ZAFERİNİN 107. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMA ETKİNLİĞİ İLE İLGİLİ HATŞİT SAVUNMASI VAKFININ ANMA PROGRAMIN

Harşit Savunmasının 107. Yıldönümü Vesilesiyle HARŞİT SAVUNMASI VAKFI tarafından düzenlenen Şehitleri Anma Programına tüm Halkımız Davetlidir.

Tarih: 12 Şubat 2025

Giresun - Tirebolu / Doğankent

Saat: 09:00 - 11:15 Gümüşhane Kürtün

Saat : 13:00 - 16:00

İLİM KÜLTÜR TARİH ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

VE BİR ÇOK TV KANALI TARAFINDAN YAYINLANAN DEVRİ ALEM BELGESEL TV PROGRAMI OLARAK HARŞİT ZAFERİ İLE İLGİLİ HAZIRLADIĞINIZ BELGESEL SİNEVİZYON

HATŞİT ZAFERİ İLE İLGİLİ İHLAS HABER AJANSI TARAFINDAN YAYINLANAN. HABER

Giresun’da Harşit Savunmasının yıl dönümü olan 12 Şubat’ta anma programı düzenlenecek

Giresun’da Harşit Savunmasının yıl dönümü olan 12 Şubat’ta anma programı düzenlenecek

1. Dünya Savaşının önemli mücadelelerinden Harşit Savunmasının 107. yıldönümünde Giresun’da anma programı düzenlenecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdür Yardımcısı ve Harşit Savunması Vakfı Başkanı Mustafa Özkaya, Giresun Orman Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesislerinde düzenlediği basın toplantısında Harşit Zaferi’nin önemine dikkat çekti. Özkaya, Harşit Zaferi’nin 1. Dünya Savaşı’ndaki en önemli mücadelelerden biri olduğunu belirterek "Bugün bu topraklarda huzur içinde yaşıyorsak, bu vatanı canı pahasına savunan ecdadımızın fedakârlığı sayesindedir. Kafkas Cephesi’nin en kritik hattı olan Harşit Nehri boyunca gerçekleşen savunma savaşında düşman, yaklaşık 16 ay boyunca durdurulmuş ve püskürtülerek Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’dan tamamen çıkartılmıştır. Bu süreçte hem Çanakkale’de hem de Harşit’te destan yazılmıştır" dedi.

Harşit Savunması Vakfı Başkanı Mustafa Özkaya, Rusların Doğu Anadolu ve İstanbul’u ele geçirme planlarının Harşit Cephesi’nde başarısızlığa uğratıldığını belirtti. Özkaya, dönemin 3. Ordu Komutanı Vehip Paşa komutasındaki birliklerin ve milis kuvvetlerinin, 1916-1918 yılları arasında Rus ilerleyişini durdurarak bölgeyi savunduğunu 12 Şubat 1918 itibarıyla Türk birliklerinin Harşit hattından başlayarak Görele, Vakfıkebir ve Gümüşhane’yi düşman işgalinden kurtardığını hatırlattı.

Özkaya, Harşit Savunması’nda 192 resmi şehidin kimliğinin tespit edildiğini ancak binlercesinin mezarsız yattığını belirterek 12 Şubat’ta düzenlenecek anma programında tüm halkı bir araya gelmeye davet etti.(Kaynak

)

HARŞİT SAVUNMASI ZAFERİ ŞEHLTLERİNE SAYGI YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENDİ

KAFKAS CEPHESİ HARŞİT SAVUNMASI ZAFERİ NİN 107. YIL DÖNÜMÜ İLE İLGİLİ BASINDA YER ALAN HABERLERİN LİMKİ

*Basında Harşit Savunması haberleri*

YEDIKITA DERGİSİ HARŞİT SAVUNMASI ZAFERİNE. GENİŞ YER VERDİ

Türkiye genelinde yayınlanan Önemli dergilerinden Yedikıta dergisi nin Kasım 2024 TARİHLİ sayısında HARŞİT ZAFERİ ne. Çok geniş yer verdi dergide yer alan araştırma yazısını sizlerle paylaşıyorum





KAFKAS CEPHESİ HARŞİT ZAFERİ'NİN 106. YIL DÖNÜMÜ İLK KEZ 2024 ŞUBAT AYINDA DEVLET TÖRENİ İLE KUTLANMIŞTI

KAFKAS CEPHESİ HARŞİT ZAFERİ İLK KEZ KUTLANDI

Giresun valiliği web sayfasında kutlama törenini “ Harşit Zaferi'nin 106. Yıl Dönümü: Türkiye'nin İkinci Çanakkale’si Unutulmadı..” Başlığı ile duyurdu

Sayın Valimiz Mehmet Fatih Serdengeçti, Harşit Zaferi’nin 106. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Şehitlerimiz için anma programına katıldı.

1. Dünya Savaşı'nda Ruslara karşı Türk Ordusu'nun ve Millî Mücadele kahramanlarının destansı savunmasını gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla kurulan Harşit Savunması Vakfı'nın ilk etkinliği, 12 Şubat Pazartesi günü Harşit Zaferi'nin 106. yıl dönümünde fidan dikimi etkinliğiyle gerçekleşti.

Program, Giresun Orman Bölge Müdürlüğünün destekleriyle, Tirebolu – Doğankent karayolu üzerinde devam eden Harşit Savunması Anıtı (Mesire Alanı) içerisinde düzenlendi.

Etkinliğin açılışında katılımcılar, Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı coşkuyla seslendirdi.

Program, Harşit Zaferi Bildirisi’nin okunmasıyla başladı. Ardından protokol konuşmalarıyla devam etti.

Giresun Milletvekilleri Ali Temür ve Prof. Dr. Nazım Elmas’ın konuşmalarının ardından, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, katılımcılara hitap ederek; Harşit Vadisi'nin Karadeniz'in Çanakkalesi olarak nitelendirilen ve 1. Dünya Savaşı sırasında Rus işgaline karşı verilen efsanevi savunma ve direniş hikâyesinin ana üssü olduğunu vurgulayarak, vatan sevgisinin önemine dikkat çekti ve Şehitlerimizi rahmet ve tazimle andı.

Program, Harşit Savunması'nın 106. yıl dönümüne özel olarak düzenlenen etkinlik kapsamında 106 fidanın toprakla buluşturulmasıyla devam etti.

Programın son bölümünde ise Giresun Müftülüğü din görevlilerince tüm şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılarak dualar edildi.

Bu anlamlı etkinlikle, Harşit Zaferi'nin 106. yıl dönümü anıldı ve gelecek nesillere bu tarihi olayın önemi vurgulandı.





Etkinliğe, Vali Serdengeçti'nin yanı sıra Giresun Milletvekilleri Prof. Dr. Nazım Elmas ve Ali Temür, Tirebolu Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan ile daire amirleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, kolluk görevlileri ve vatandaşlarımız katıldı.(Giresun valiliği resmi internet sayfası)

İHLAS HABER AJANSI HARŞİT ZAFERİ KUTLAMA TÖRENLERİNİ TÜRKİYE GENELİNE DUYURDU

“ Harşit Savunması’nın 106. yılında 106 fidan dikildi”

Birinci Dünya Savaşı sırasında 1916-1917 yılları arasında Rus Ordusu tarafından Giresun’un Harşit Vadisi bölgesine yapılan işgal ve işgale karşı gösterilen olağanüstü direnişin 106. yıldönümü 106 fidan toprakla buluşturuldu.

Birinci Dünya Savaşı’nda Ruslar’a karşı Osmanlı ordusunun ve Millî Mücadele kahramanlarının gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla kurulan Harşit Savunması Vakfı’nın ilk etkinliği, Harşit Zaferi’nin 106. yıl dönümünde fidan dikimi etkinliğiyle gerçekleşti.

Giresun Orman Bölge Müdürlüğünün destekleriyle, Tirebolu-Doğankent karayolu üzerinde devam eden Harşit Savunması Anıtı Mesire Alanı içerisinde düzenlenen anma programına Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, AK parti Giresun Milletvekilleri Prof. Dr. Nazım Elmas ,Ali Temür, Tirebolu Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan ile daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlarımız katıldı.

Harşit zaferi bildirisinin okunmasıyla başlayan ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda konuşan Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Harşit Vadisi savunmasını Karadeniz’in Çanakkalesi olduğunu söyledi. Vali Serdengeçti, “1. Dünya Savaşı sırasında Rus işgaline karşı verilen efsanevi savunma ve direniş hikâyesinin ana üssü Harşit Vadisi savunmasıdır. Osmanlı son döneminde 6 cephede birden savaştı. Bu cephelerden biri de Kafkas Cephesiydi. Kafkas cephesinde bilinmesi gereken tıpkı Çanakkale’de olduğu gibi Harşit savunması da Ruslara geçit vermedi. Bu bayrağımızın gölgesinde huzur içerisinde yaşamımızı sürdürebiliyorsak, bu azizi şehitlerimizin vatan için canlarını feda etme hususundaki kararlılıklarından, vatan sevgilerinden dolayıdır. Bir kez daha aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından ise, Harşit Savunması’nın 106. yıl dönümü nedeniyle 106 fidan toprakla buluşturuldu.(İhlas haber ajansı )

HARŞİT ZAFERİ KUTLAMALARI İLE İLGİLİ TÜRKİYE GENELİNDE YAYINLANAN HABERLER

SOSYAL MEDYA DA YAPTIĞIM PAYLAŞIM