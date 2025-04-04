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Hereke-Çerkeşli yoluna 3 km’lik otokorkuluk

Büyükşehir, Körfez Yukarı Hereke-Dilovası Çerkeşli arasında inşa ettiği yeni yolda 3 km’lik otokorkuluk imalatı gerçekleştirdi.

Hereke-Çerkeşli yoluna 3 km'lik otokorkuluk

04 Nisan 2025 Cuma 09:51

 Büyükşehir Belediyesi’nin 45 dakikalık yolu 5 dakikaya indirdiği Yukarı Hereke-Dilovası Çerkeşli yolunda son imalatlar yerine getirildi. Ekipler, yol ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla 3 km’lik otokorkuluk imalatı gerçekleştirdi.

 

45 DAKİKALIK YOL 5 DAKİKAYA İNDİ

Kocaeli’nin konforlu bir ulaşım ağına kavuşması için önemli projeleri birer birer hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, bu yatırımların yanında sürücülerin güvenli bir şekilde ulaşımlarını kolaylaştırmak için de çalışma yapıyor. Bu kapsamda Dilovası ile Körfez ilçelerini birbirine bağlayan 5,2 km uzunluğundaki Yukarı Hereke-Çerkeşli yolu bir süre önce hizmete açılmış ve daha önce 45 dakika süren yol, Büyükşehir’in bu dev projeyi hayata geçirmesiyle 5 dakikaya düşmüştü.

 

YOL GÜVENLİĞİ ARTIRILDI

Ulaşımı daha hızlı ve konforlu hale getiren projede son olarak otokorkuluk imalatı yerine getirilerek yol güvenliği de sağlandı. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, yeni açılan yolda trafik güvenliğini sağlamak amacıyla 3 km’lik otokorkuluk çalışmasını tamamladı. Körfez ve Dilovası ilçelerini kuzeyden birbirine bağlayan proje; hem Körfez hem Dilovası hem de OSB bölgelerine gitmek isteyen vatandaşların ulaşımını önemli ölçüde kolaylaştırdı.

(Ömer İLGEÇ)

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