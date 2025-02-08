banner1118
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Hesna Teyze istedi, Büyükşehir yaptı

Büyükşehir’in yürüttüğü “Hayata Tutun” projesinden faydalanan Hesna Ümran Kandoğdu, evindeki yaşamın kolaylaşmasından dolayı çok mutlu

Hesna Teyze istedi, Büyükşehir yaptı

08 Şubat 2025 Cumartesi 11:40

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen “Hayata Tutun” projesi vatandaşa destek olmaya devam ediyor. Evdeki yaşamı kolaylaştıran projeden yararlanan 78 yaşındaki Hesna Teyze de desteklerinden ötürü Büyükşehir’e teşekkür etti.

 

YAŞLI BİREYLERİN HAYATI KOLAYLAŞIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen “Hayata Tutun” projesi yüzleri güldürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir’in bu projesi ile 65 yaş üstü vatandaşların evlerinde alınan basit önlemlerle olası ev kazalarının önüne geçiliyor ve böylelikle engelli ve yaşlı bireylerin hayatı kolaylaşıyor.

 

BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR ETTİ

Kartepe’de yalnız yaşayan, evinde düşmesi sebebiyle kolundan ve başından yaralanan 78 yaşındaki Hesna Ümran Kandoğdu, hastaneden taburcu olduktan sonra Büyükşehir’in “Hayata Tutun” projesine başvurdu. Ekiplerin tespiti sonrası Hesna Teyze’nin evinin çeşitli yerlerine tutunma barı yapıldı. Böylece evdeki yaşamı kolaylaşan Hesna Ümran Kandoğdu, Büyükşehir’e teşekkür etti.

 

“ÖZ EVLADIM GİBİ DAVRANDILAR”

Geçirdiği kaza sonrası Büyükşehir’den refakat desteği de gören Hesna Ümran Kandoğdu, “Büyükşehir’den gelen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Öz kızım ve oğlum gibi bana davrandılar. Allah hepsinden razı olsun. Vazifelerinde son derece uzmanlar” dedi. Projeden sadece engelli vatandaşların değil önlem amacıyla 65 yaş üstü herkesin faydalanabileceğini gördüğünü ifade eden Kandoğdu, “Tutunma barını düştükten sonra yaptırdım. Her 65 yaş üstü, önlemini şimdiden alsın” ifadeleri ile yaşıtlarını uyardı.

 

HAYATA TUTUN PROJESİ NEDİR?

Evlerde alınan basit önlemler ile olası ev kazalarını önlemeyi amaçlayan “Hayata Tutun” projesi kapsamında; banyo içi tutunma barı, kaydırmaz paspas, tabure, harekete duyarlı aydınlatma, tuvalet kenarına mafsallı tutunma barı gibi ek önlemler yapılarak, yaşlılığa bağlı günlük aktivitelerdeki zorlanmanın önlemesi amaçlanıyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen projeye engelli ve 65 yaş üstü vatandaşlar 153 Çağrı Merkezi ve SİM’ler üzerinden başvurabiliyor.
(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze Gazetesi Arşivi Gebze Gazetesi Arşivi
Orhan Gazi ve Sığırlık Merası Yörükleri Orhan Gazi ve Sığırlık Merası Yörükleri
Vatan Yahut Fındık Belgeselimizin Gala Gösterimi Vatan Yahut Fındık Belgeselimizin Gala Gösterimi
Abdülhamit Han'ın Vefat Yıl Dönümü ve Osman Hamdi Abdülhamit Han'ın Vefat Yıl Dönümü ve Osman...
TOBB BAŞKANI'NIN GTO ZİYARETİ VE DEPREM FOTOĞRAFLARI SERGİMİZ TOBB BAŞKANI'NIN GTO ZİYARETİ VE DEPREM FOTOĞRAFLARI...
KOŞUKAVAK TURİZMDEN TARİHİ KÜLTÜR HİZMETİ KOŞUKAVAK TURİZMDEN TARİHİ KÜLTÜR HİZMETİ
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Gebze Gazetesi Arşivi
1985 yılında kurulan Gebze Gazetesinin orijinal gazete dokümanlarını İKTAV vakfı kütüphanesinde bulabilirsiniz....

Haberi Oku