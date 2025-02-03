Hünkar Çayırı’ndan Çayırova Ziraat Okulu’na

Hünkar Çayırı ile ilgili birçok yazı ve tarihi geçmişi gündeme getirdik. Bugün burada çok daha farklı bir konuyu gündeme getirmek istiyorum. Hünkâr Çayırı’nın tarihi geçmişiyle ilgili çok önemli belgeler ve fotoğraflara ulaştık. İlk kez bu fotoğrafların belli bir kısmını burada yayınlayarak kamuoyu ile paylaşıyorum.

Hünkar Çayırı dediğimiz bölge sadece bugün satışı gündemde olan 195 dönüm yer değildi. 300 bin kişilik ordunun barındığı Gebze’den Tuzla’ya kadar büyük bir bölgenin adıydı. Bu bölge İslam Ordularının İstanbul’u fethe gelirken kullandıkları, Orhan Gazi döneminde Palekanon savaşı diye bilinen Maltepe Savaşının yapıldığı alan olduğu, Fatih’in sefere çıkarken vefat ettiği, Yavuz ve Kanuni’nin Doğu seferlerine çıkarken Ordu topladığı, son olarak Kurtuluş Savaşı’nda yeni kurulan Türkiye Cumnuryeti devleti, Ordularının toplandığı Hünkâr Çayırı’nın İstanbul’u İngiliz işgalinden kurtardığı yerdi.