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İklimlendirme sistemlerine düzenli bakım

Büyükşehir, havaların soğumasıyla birlikte Bilgi Evleri ve Akademi Liseleri’ndeki iklimlendirme sistemlerinde periyodik bakımlar gerçekleştiriyor

İklimlendirme sistemlerine düzenli bakım

14 Şubat 2025 Cuma 11:03

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tesislerde yer alan iklimlendirme cihazlarının bakım ve onarımlarını düzenli olarak yaparak enerji kaybının önüne geçiyor. Çalışmalar periyodik aralıklarla devam ediyor.

 

VATANDAŞLAR MAĞDUR OLMAYACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha konforlu ve sağlıklı iklimlendirme koşullarına sahip olmalarını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir ekipleri, Bilgi Evleri ve Akademi Liseleri’ndeki iklimlendirme sistemlerinde periyodik bakımlar gerçekleştiriyor. Bu çalışmalarla cihazların verimli çalışması ve hava kalitesinin iyileştirilmesi sağlanarak, vatandaşların soğuktan etkilenmesinin önüne geçilmiş oluyor.

 

SAĞLIKLI VE KONFORLU EĞİTİM

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Enerji ve Aydınlatma Şube Müdürlüğü ekipleri, iklimlendirme cihazlarının fan bakımı, filtre değişimi, gaz ve basınç kontrolleri, havalandırma sistemi temizliği ve dış ünitelerin ilaçlı su ile temizliğini yapıyor. Vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda eğitim ve etkinlik yapabilmesi için titizlikle sürdürülen bu çalışmalar, enerji verimliliğini de artırarak, çevre dostu bir yaklaşım sergilenmesini sağlıyor. Büyükşehir her alanda olduğu gibi, eğitim ve yaşam alanlarında da konforlu ve sağlıklı koşulların devamlılığını sağlamak adına cihazların bakımlarına devam ediyor.
(Ömer İLGEÇ)

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