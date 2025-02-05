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İKTAV ARAŞTIRMA MERKEZİ KÜTÜPHANEMİZDE ÖNEMLİ BİR ZİYARETÇİMİZ

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın İKTAV Vakfı kütüphanesine 2 yıl önce gelen ziyaretçisi.

İKTAV ARAŞTIRMA MERKEZİ KÜTÜPHANEMİZDE ÖNEMLİ BİR ZİYARETÇİMİZ

05 Şubat 2025 Çarşamba 12:40

 İKTAV ARAŞTIRMA MERKEZİ KÜTÜPHANEMİZDE ÖNEMLİ BİR ZİYARETÇİMİZE www.iktav.com KÜTÜPHANEMİZ HAKKINDA BİLGİ VERDİK www.gebzegazetesi.com CANLI YAYINDA BELGESEL SÖYLEŞİ YAPTIK.
Gebze gazetesi canlı yayın linki
Gebze gazetesinde yayınlanan haber
HABER METNİ
Gebze’yi ve Hastalarını Unutmayan Vefalı Doktor Prof. Dr. Cumhur Cevdet Kesemenli Gebzeli Hastaları ve Dostlarıyla kahvaltıda buluştu. Prof. Dr. Cumhur Cevdet Kesemenli Gebze’de Dostları ve hastalarını kahvaltıda ağırladı.
CK Klinik ailesi olarak, Prof. Dr. Cumhur Cevdet Kesemenli düzenlemiş olduğu kahvaltıda hastalarını, dostlarını ve basın mensuplarını ağırladı. Yoğun katılımın olduğu kahvaltının ardından Prof. Dr. Kesemenli, İKTAV Kütüphanesini ziyaret ederek Gebze Gazetesi’ne söyleşide bulundu.
Profesör Doktor Cumhur Cevdet Kesemenli Basın Kahvaltısında özel konuklarını ağırlayarak bir konuşma gerçekleştirdi; ''1990'lı ylların başından beri Kocaeli'de doktor olarak görev yapıp bölge insanlarına sağlık konusunda hizmet vermekteyim. Bu sayede pek çok ''önce hasta, sonra dostluklar'' kazandım. Beylikbağı Sağlık Ocağı, Merkez Sağlık Ocağı sonrasında üniversite hastanesinde çalışmalarıma devam ettim. 2019 Temmuz ayından itibaren açmış olduğum CK Ortopedi Kliniği'nde hastalarımıza özellikle diz, kalça, eklem cerrahisi ve spor yaralanmaları tedavisi yapmaktayız ve bir çoğunuz da beni Kocaelispor’umuzun doktoru olarak tanımakta. Kas ve tendon yaralanmaları, omuz artroskopisi gibi cerrahi tedavilerin yanısıra, hastaların ameliyat sonrası rehabilitasyonu ve ağrılarının tedavisi de kliniğimizde yapılmaktadır. Bir aile gibi çalıştığımız kliniğimizde podoloji (ayak sağlığı hizmeti), auriokülo tedavi yapılmakta olup, ekibimiz iki fizyoterapist, podolog hemşiremiz ve koordinatörümüz olmak üzere 5 kişiden oluşmaktadır. Amacımız bilim, teknoloji ve tecrübeyi birleştirerek daha büyük üniteler kurarak daha geniş kitlelere hizmet etmektir. Burada sizlerle olmamızın amacı da, hastalarımız ile bu süreçte oluşan dostluklarımızı sadece hasta doktor ilişkisi olarak bırakmadan, sosyal ortamlara da taşımaktır. Bu etkinlikleri diğer ilçelerde de gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Çıktığımız bu yolda bizlere eşlik ettiğiniz için gönülden teşekkür ederiz.'' dedi.
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