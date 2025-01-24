İKTAV KÜTÜPHANESİ













İKTAV kütüphanesinde binlerce bilgi,belge, doküman sizleri bekliyor.Her şehir adı altında kitapları raflarda bulabilirsiniz.

BUGÜNLERE KOLAY GELİNMEDİ

Tarihler 25 Mart 1985…Gebze Hükûmet caddesinde küçük bir kırtasiye dükkanı ve gazetecilik serüvenimizin başladığı tarih. Gebze’de büyük çapta gazete basacak matbaa yok. İzmit’te bugün rahmeti rahmana kavuşan Selahattin Telser’in Hürsöz Gazetesine gidip, Merhum Telser ile haftalık gazete çıkarmak üzere anlaşıyoruz. Her hafta İzmit’e gidip gelmek suretiyle büyük boy 50×70 ebadında bastığımız gazetenin bizzat dağıtımını yaptığımız yıllar.

O günlerde gazete yayımlamak oldukça zor. Teknoloji oldukça gerilerde. Bugün İletişim Fakültesi mezunlarının bile o günkü teknolojiyle ilgili adını bile hatırlamadıkları entertip dizgi makinaları, elde dizilen gazeteler, yarı otomatik makinalar, fotoğrafların gazeteye basılması için İstanbul’da basılan resimlerin klişe olarak gazeteye basılması her biri başlı başına bir merasim, bir sıkıntıydı.

O yıllarda ne mail, ne dijital ortam ne de gelişmiş Teknoloji vardı. Haberler önce basın toplantılarında not kağıtlarına yazılıyor, ardından daktilonun karşısına geçilip daktilo da yazılıp entertip mürettibine veriliyor. Mürettip matrislere döküp, potadaki kurşunlardan gazete satırlarına geçiyor, daha sonra da yarı otomatik makinalarda gazeteler çıkıyordu.

GAZETENİN GEÇİRDİĞİ EVRELER

Hiç bir sıkıntı bizleri gazetecilik sevdasından vaz geçirmedi. Teknoloji yakından takip ettik. Hiç unutmuyorum. 1987 yılında artık İzmit’ten kurtulup Kendi tesislerimizi Gebze’de oluşturduk. Entertip dizgi ve baskı makinaları almıştık. Haftalıktan günlük yayına geçip istikrarlı yayınımızı sürdürüp 90’lı Yılların başında kendi mülkümüz olan matbaa tesislerinde yayınımıza devam edip, 1993 yılında Gebze’nin ilk radyosu olan Gebze FM i kurarak radyo yayıncılığına geçtik. Vasıflı ve resmi ilana kayıtlı ilk gazete olarak, Başbakanlık BYEGM tarafından sarı basın kartı almak suretiyle gelişmemizi sürdürüp, istikrarlı yayın çizgimizden hiç sapmadan bugünlere gelirken medya sektöründe ki gelişmeleri de hep yakından takip ettik. Medya sektöründeki STK’larla hep iş birliği yapmış, Gebze’den kopmadan ulusal ve Uluslararası düzeyde medya sektörünü tüm gelişmelerini benimsedik.



BİNLERCE DOKÜMAN VE BİLGİ ARŞİVİ

Gazetecilik ve Belgeselcilik demek bilgi ve belge arşivine ahşap olmak demektir. Gazetemiz 41. Yılında. Ancak bizim Gazeteciliğe amatör başladığımız zaman ise 50 yılı bulmakta. 50 yıllık gazetecilik bilgi ve birikim ve arşivlerimi hep topladım. İlk çektiğim fotoğraf ilk satın aldığım fotoğraf makinası, kitaplarım, yazılarım, çektiğim belgeseller devasa bir arşiv oluşturdu. Son yıllarda bu arşivin nasıl muhafaza edileceğini bu arşivin tarih ve kültür araştırmacılarının hizmetine nasıl sunulacağı konusunda kara kara düşünmeye başladım. On bine yakın kitap ve dergi arşivi on binlerce fotoğraf, yüzlerce saat belgesel video görüntü kayıtları ile çok geniş ve önemli kültür tarih ve bilgi arşivi oluşmuş. Bu arşivler mutlaka gelecek kuşaklara aktarılması için ne yapılabileceği üzerinde karar kara düşünürken bunların kurulabilecek bir vakıfla gerçek anlamda muhafaza edilip kültür ve medeniyet tarihimizin hizmetine sunulabileceği üzerinde fikir sahibi oldum.





KOCAELİ’NİN KÜLTÜR HAFIZASI

Belgesel Yayıncılık Devr-i Alem Belgesel TV Programı ve Gebze Gazetesi bünyesinde faaliyet gösteren İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi kütüphanesi, Kocaeli ve ilçeleri ile ilgili yayınlanan birçok kitap ve dokümanı toplayarak arşivledi. Kocaeli’nin adeta kültür hafızası olan kitap ve dokümanlar İKTAV kütüphanesinde araştırmacıların istifadesine sunuldu.

Kocaeli ve başta Gebze olmak üzere bütün ilçelerle ilgili yıldır araştırma ve çalışma yaparak topladığımız kitaplar ve dokümanlar Kocaeli’nin kültür hayatında da büyük bir boşluğu doldurdu. İKTAV kütüphanesinde en çok Gebze ve İzmit bölgesi ile ilgili kitap ve doküman yer alıyor.

İKTAV Kütüphanesi’ndeki KOCAELİ bölgesi ile ilgili yer alan kitap ve dokümanlar içerisinde Gebze, İzmit, Darıca, Dilovası, Çayırova, Körfez, Derince, Gölcük, Kartepe, Başiskele, Karamürsel ve Kandıra ilçeleri ile ilgili çok önemli kitap, bilgi ve doküman yer alıyor.

Tarih ve kültür araştırmaları çok önemli bir hizmet olduğuna inandığımız için bu zor meşakkatli görevi yaptığımıza inanıyoruz. Bu konuda çalışmalarımız daha da genişleyecek gelecekte bu çalışmayı bir vakıf haline getirerek İlim ve Kültür araştırma merkezi İKTAV’I köklü bir kuruluş haline getireceğiz. Dünyada en büyük zenginlik bilgiye sahip olmak. Bilginin kaynağı da kitap ve kütüphanelerde. İKTAV kütüphanesi Tüm araştırmacılarımızın hizmetinde. Keşke herkes bu tür kültürel çalışmalar yaparak kubbede hoş seda bırakabilseler.



İKTAV kütüphanesinde ilk baskı NUTUK eseride bulunmaktadır.

Nutuk eserini kütüphanemize bağışlayan Güleser Varol'a teşekkürlerimizi iletiyoruz.







































