İlk iftar kardeş şehir Asenovgrad’da

Büyükşehir Belediyesi’nin geleneksel olarak organize ettiği “ Balkanlarda İftar Buluşması” etkinliği Türklerin yoğun olarak yaşadığı Bulgaristan Filibe’deki kardeş şehir Asenovgrad’da yapıldı. Asenovgrad Yeni Camii’nde gerçekleştirilen iftara soydaşlar büyük ilgi gösterdi.

İLK İFTAR BULGARİSTAN FİLİBE’DE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği “Balkanlarda İftar Buluşması” etkinliğinin dördüncüsü Bulgaristan Cumhuriyeti Müslümanlar Diyaneti Yüksek İslam Şurası işbirliğiyle Bulgaristan’dan başladı. Balkanlardaki ilk iftar programı Türk soydaşların yoğun olarak yaşadığı Filibe’ye bağlı kardeş şehir Asenovgrad’da yapıldı. Asenovgrad Yeni Camii’nde gerçekleştirilen iftara Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı Bayram Çolakoğlu, Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanı Sabahattin Yamak, Balkan Türkleri Kültür Dayanışma Derneği yöneticileri ve Filibe’de yaşayan soydaş vatandaşlar katıldı.

YEMEKLER ANTİKKAPI’DAN

İftar yemekleri Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Antikkapı’ya bağlı Mobil Afet Tırlarında pişirildi. İftar öncesi Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü Mobil Afet Tırlarını gezdi ve Tırlar hakkında Küngerü’ye bilgi verildi. Ardından iftar programına geçildi. Asenovgrad Yeni Camii’nde gerçekleştirilen iftar öncesi kısa bir konuşma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı Bayram Çolakoğlu, “Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ı vekâleten buradayız. Soydaşlarımızla birlikte bu bölgede 4. iftarımızı gerçekleştiriyoruz. Sizlerle beraber olmaktan mutluyuz. Herkese şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum” ifadesini kullandı.

“HER PAYLAŞTIĞIMIZ SOFRA BEREKETLİYDİ”

Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü ise, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 4 yıldır şehrimizde iftar yemeği veriyor. Bu sofrayı sizlerle paylaşmaktan dolayı çok mutluyuz. Her paylaştığımız sofra bereketliydi. Vesile olanlara ve buraya gelen değerli yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Tahir Başkanımızı bir sonraki iftarımıza bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

İFTAR VE TERAVİH

Konuşmaların ardından okunan ezanla birlikte oruçlar açıldı. Camide yapılan iftarın ardından akşam namazı ve sonrasında teravih namazı kılındı. İftara katılan soydaşlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.



(Ömer İLGEÇ)