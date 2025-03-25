GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İlk iftar kardeş şehir Asenovgrad’da

Büyükşehir, “Balkanlarda İftar Buluşması” etkinliği kapsamında bu yılki ilk iftar programını Bulgaristan Filibe’deki kardeş şehir Asenovgrad’da gerçekleştirdi.

İlk iftar kardeş şehir Asenovgrad'da

25 Mart 2025 Salı 10:48

 Büyükşehir Belediyesi’nin geleneksel olarak organize ettiği Balkanlarda İftar Buluşması” etkinliği Türklerin yoğun olarak yaşadığı Bulgaristan Filibe’deki kardeş şehir Asenovgrad’da yapıldı. Asenovgrad Yeni Camii’nde gerçekleştirilen iftara soydaşlar büyük ilgi gösterdi.

 

İLK İFTAR BULGARİSTAN FİLİBE’DE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği “Balkanlarda İftar Buluşması” etkinliğinin dördüncüsü Bulgaristan Cumhuriyeti Müslümanlar Diyaneti Yüksek İslam Şurası işbirliğiyle Bulgaristan’dan başladı. Balkanlardaki ilk iftar programı Türk soydaşların yoğun olarak yaşadığı Filibe’ye bağlı kardeş şehir Asenovgrad’da yapıldı. Asenovgrad Yeni Camii’nde gerçekleştirilen iftara Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı Bayram Çolakoğlu, Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanı Sabahattin Yamak, Balkan Türkleri Kültür Dayanışma Derneği yöneticileri ve Filibe’de yaşayan soydaş vatandaşlar katıldı.

 

YEMEKLER ANTİKKAPI’DAN

İftar yemekleri Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Antikkapı’ya bağlı Mobil Afet Tırlarında pişirildi. İftar öncesi Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü Mobil Afet Tırlarını gezdi ve Tırlar hakkında Küngerü’ye bilgi verildi. Ardından iftar programına geçildi. Asenovgrad Yeni Camii’nde gerçekleştirilen iftar öncesi kısa bir konuşma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı Bayram Çolakoğlu, “Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ı vekâleten buradayız. Soydaşlarımızla birlikte bu bölgede 4. iftarımızı gerçekleştiriyoruz. Sizlerle beraber olmaktan mutluyuz. Herkese şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum” ifadesini kullandı.

 

“HER PAYLAŞTIĞIMIZ SOFRA BEREKETLİYDİ”

Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü ise, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 4 yıldır şehrimizde iftar yemeği veriyor. Bu sofrayı sizlerle paylaşmaktan dolayı çok mutluyuz. Her paylaştığımız sofra bereketliydi. Vesile olanlara ve buraya gelen değerli yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Tahir Başkanımızı bir sonraki iftarımıza bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

 

İFTAR VE TERAVİH

Konuşmaların ardından okunan ezanla birlikte oruçlar açıldı. Camide yapılan iftarın ardından akşam namazı ve sonrasında teravih namazı kılındı. İftara katılan soydaşlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.

(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
GEBZE GAZETEMİZİN BASIN TARİHİNDEKİ YERİ VE İKTAV VAKFI KÜTÜPHANESİ GEBZE GAZETEMİZİN BASIN TARİHİNDEKİ YERİ VE...
Başkan Büyükakın: “Bu gece, insanlık için kurtuluş reçetesidir” Başkan Büyükakın: “Bu gece, insanlık için...
Büyükşehir’den üreticiye yüzde 50 hibeli gübre Büyükşehir’den üreticiye yüzde 50 hibeli gübre
Büyükşehir’den Yaşlılar Haftası’nda anlamlı etkinlik Büyükşehir’den Yaşlılar Haftası’nda anlamlı...
Kredi Kartlarının Avantajları Nelerdir? Kredi Kartlarının Avantajları Nelerdir?
Kış Bahçesi Nedir ve Neden Tercih Edilmelidir? Kış Bahçesi Nedir ve Neden Tercih Edilmelidir?
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

banner1119

GEBZE GAZETEMİZİN BASIN TARİHİNDEKİ YERİ...
GEBZE GAZETEMİZİN BASIN TARİHİNDEKİ YERİ VE İKTAV VAKFI KÜTÜPHANESİ

Haberi Oku