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İlk iftarın ilk pideleri sofralarda

Büyükşehir, Ramazan ayı boyunca Hızır 41-Afet Mutfağı’nda Ramazan pidesi üretecek. 370 gram pide 20 TL’den satılmaya başladı

İlk iftarın ilk pideleri sofralarda

02 Mart 2025 Pazar 10:39

 Ramazan ayının bereketi, Kocaeli’de Hızır 41-Afet Mutfağı’nda Ramazan pidesi üretimiyle sofralara ulaşmaya başlıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Türkiye’nin en büyük afet mutfağı olan Hızır 41, Ramazan boyunca, vatandaşlara hem uygun fiyatla hem de taze pide sunmaya devam edecek. Bugün itibarıyla üretimi başlayan 370 gramlık pideler, 20 TL’den satışa sunuluyor.

 

HIZIR 41-AFET MUTFAĞI, RAMAZAN’A ÖZEL PİDE ÜRETİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin prestij projelerinden biri olan Hızır 41-Afet Mutfağı, Türkiye’nin en büyük afet mutfaklarından biri olarak afet anlarında olduğu gibi normal zamanlarda da vatandaşlarına hizmet sunuyor. Ramazan ayında da Hızır 41, sofralarda ekmeğin yanına bir de pide ekleyerek, Ramazan’a özgü bu geleneği yaşatmaya başlıyor. Hijyenik bir ortamda, en kaliteli malzemelerle üretilen pideler, Ramazan’ın manevi havasını en güzel şekilde yansıtıyor.

GÜN BOYU TAZE PİDE, 50 FARKLI SATIŞ NOKTASINDA

Afet Mutfağı, gıda üretim tesislerinin yanı sıra mobil afet tırlarıyla da dikkat çekerken, Ramazan ayında günde hem ekmek hem de pide üretimine ara vermeden devam ediyor. Öğleden önce ekmekler, öğleden sonra ise taze pideler satışa sunulacak. Kocaeli’nin 50 farklı noktasında bulunan satış noktalarından vatandaşlar, sıcak ve taze pideleri temin edebilecekler. Bu sayede hem afet zamanlarında hem de Ramazan’da vatandaşlar en kaliteli gıdalara kolayca ulaşabilecekler.

RAMAZAN PİDESİ 20 TL’DEN SATIŞA SUNULACAK

Hızır 41-Afet Mutfağı’nda üretilen 370 gramlık pideler, Ramazan ayı boyunca yalnızca 20 TL’ye satışa sunulacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Antikkapı A.Ş. işbirliğiyle üretilen pideler, halk ekmeği büfelerinden temin edilebiliyor. Baston ekmekler ise 240 gramı 11 TL’den satışa sunulacak. Hem kaliteli hem de uygun fiyatlı pideler, Kocaelili vatandaşların Ramazan sofralarını daha da zenginleştirecek.

 

HİZMET, DAYANIŞMA VE BEREKET

Bugün itibariyle Ramazan pidesi üretimi başlamış olan Hızır 41-Afet Mutfağı, Kocaeli halkının Ramazan ayında da yanında olmaya devam ediyor. Bu yıl, sadece ekmeğin değil, taze pidelerin de sofralara ulaşması, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin “Önce İnsan” anlayışını yansıtan bir hizmet olarak öne çıkıyor. Afet Mutfağı, Ramazan boyunca dayanışma ruhunu pekiştiren bir hizmet sunacak ve bu manevi ayda hem sıcak iftar sofraları kurmak hem de yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara ulaşmak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin önceliği olmaya devam ediyor.
(Ömer İLGEÇ)

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