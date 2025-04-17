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İlk yardım eğitimi Atlas bebeği hayata döndürdü

Büyükşehir Belediyesi’nde itfaiye şoförü olarak görev yapan Eyüp Sarı, aldığı ilk yardım eğitimi ile 3 aylık Atlas bebeğin hayatını kurtardı.

İlk yardım eğitimi Atlas bebeği hayata döndürdü

17 Nisan 2025 Perşembe 09:53

 Büyükşehir Belediyesi’nin kurum içinde personele verdiği ilk yardım eğitimi hayat kurtardı. İtfaiye şoförü Eyüp Sarı, öğrendiği bilgiler ışığında 3 aylık bir bebeğin hayatının kurtarılmasına vesile oldu.

 

3 AYLIK BEBEĞİN HAYATINA DOKUNDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü’nün verdiği ilk yardım eğitimi hayat kurtardı. Büyükşehir’de itfaiye şoförü olarak görev yapan ve diğer tüm personel gibi 3 yılda bir ilk yardım eğitimi alarak ilk yardımcı sertifikası almaya hak kazanan Eyüp Sarı, öğrendiği bilgiler ışığında 3 aylık bir bebeğin hayatının kurtarılmasına vesile oldu. Arkadaşlarıyla çay içtiği bir ortamda 3 aylık bir bebeğin kötüleştiğini fark eden Eyüp Sarı, genzine süt kaçtığı öğrenilen bebeği heimlich manevrası ve kalp masajıyla hayata döndürdü.

 

3 YILDA BİR İLK YARDIM EĞİTİMİ VERİLİYOR

Büyükşehir, verdiği ilk yardım eğitimleri ile herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren durumda sağlık görevlileri müdahale edene kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önlemek adına olay yerinde bulunan kişinin tıbbi araç gereç aramaksızın, yardım edebilme becerisinin kazandırılmasını amaçlıyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı hemşireler tarafından gerçekleşen eğitimlerde temel yaşam desteği, tam tıkanmalarda (Solunumum tamamen durması-Heimlich manevrası), yaralanmalar, hayvan ısırmaları, kırık-çıkık-burkulma, sıcak çarpması, kanamalar, ilkyardım, kalp krizinde ilkyardım, zehirlenmeler ve taşıma teknikleri gibi konular uygulamalı olarak anlatılıyor. Eğitimin sonunda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan sınavda başarılı olan tüm katılımcılara 3 yıl geçerliliği olan “İlk Yardımcı Sertifikası” ve “İlk Yardımcı Kimlik Kartı” veriliyor.

 

KALP MASAJI VE SUNİ TENEFFÜS

Duyduğu çığlıklar sonrasında kucağında bir bebekle çaresiz anneyi gördüğünü anlatan Eyüp Sarı, ilk aşamada bebeğin ağzını kontrol ettiğini, bebeğin ağzında herhangi bir yabancı cisme rastlamadığını görünce içtiği sütün genze kaçtığını fark ettiğini söyledi. Heimlich manevrası ile bebeği kusturmaya çalışan Büyükşehir personeli Eyüp Sarı, daha sonrasında bebeğin solunumunun ve bilincinin tamamen gittiğini fark edince kalp masajı ve suni teneffüs uyguladığını anlattı.

 

“İLK YARDIM HAYAT KURTARIR”

Genze kaçan sütü kusan Atlas bebek, olay yerinde kendine gelse de hemen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Temel yaşam desteği uygulamadan önce “Acaba yapabilir miyim?” tereddüttü yaşadığını ifade eden Eyüp Sarı, annenin “Evladım ölüyor, yardım edin” çığlıklarına duyarsız kalamadığını aktararak,  “Hiç unutamayacağım bir olay. Birinin ve özellikle de bir bebeğin hayatına dokunmak benim için paha biçilemez. Genç yaşlı kadın erkek herkese bu eğitimi almalarını tavsiye ediyorum. Her an her yerde bizim de başımıza gelebilir. İlk yardım hayat kurtarır” dedi.

 

“İLK YARDIM EĞİTİMİ GEREKLİLİKTİR”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde ilk yardım eğitimi veren Kevser Uysal, kurum içi personele 3 yılda bir 2 gün süren 16 saatlik eğitim verdiklerini söyledi. Eğitim sonrası personeli İl Sağlık Müdürlüğü’nün hazırladığı sınava tabi tuttuklarını belirten Uysal, başarılı olanları ise belgelendirdiklerini aktardı. Eyüp Sarı’nın da burada eğitim alan personelden biri olduğunun altını çizen Uysal, “Bir hayata dokunmak gurur verici. İlk yardım eğitimi seçenek değil, gerekliliktir” diyerek ilk yardım eğitiminin önemini vurguladı.

(Ömer İLGEÇ)

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