İLKÇEV izcileri Gebze Sehitliği'ni ziyaret etti. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında, Gebze İLKÇEV Spor Kulübü izcileri, Gebze şehitliğini ziyaret etti. İzciler şehitlerin aziz hatırası adına mezarları başında dua etti. Mezarlık temizliği yaptılar.

16 Mart 2025 Pazar 10:22