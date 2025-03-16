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İLKÇEV izcileri Gebze Sehitliği'ni ziyaret etti.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında, Gebze İLKÇEV Spor Kulübü izcileri, Gebze şehitliğini ziyaret etti. İzciler şehitlerin aziz hatırası adına mezarları başında dua etti. Mezarlık temizliği yaptılar.

İLKÇEV izcileri Gebze Sehitliği'ni ziyaret etti.

16 Mart 2025 Pazar 10:22

 İzcilik ruhun en önemli değerlerinden biri olan vefa bilinciyle hareket eden izciler, Gebze şehitliğinde dualar okuyarak, ebediyete intikal eden kahramanları minnetle andılar. Etkinlik boyunca izciler, şehitlerin kabirlerinin çevre temizliğini yaparak, vatan uğruna can veren şehitlerimizi andılar. İLKÇEV izci liderleri yaptığı açıklamada, bu tür etkinliklerin izciler üzerinde önemli bir bilincin oluşturulduğunu belirterek geleceğimizin teminatı çocukların vatan sevgisiyle yetişmelerinde büyük etken olduğunu ifade etti.

(Ömer İLGEÇ)
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