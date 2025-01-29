İŞ İNSANI RIFAT YAKUPOĞLU İLE CANLI YAYIN VE BELGESEL SÖYLEŞİ

Bulgaristan Devletinin Bulgaristan’da yatırım teşvikleri ile ilgili üç Bakan ve üst düzey yöneticilerle 26 Ocak 2023 Perşembe günü Pendik greenpark otelde düzenledikleri toplantıya katılan Gebzeli iş insanı Koşukavak Tur Firmasının sahibi Rıfat Yakupoğlu toplantı ile ilgili

canlı yayınında bilgi verdi .Araştırmacı Gazeteci