29 Ocak 2025 Çarşamba 10:44
BULGARİSTAN'IN ÜÇ BAKANLA DÜZENLEDİĞİ TOPLANTIYA KATILAN İŞ İNSANI RIFAT YAKUPOĞLU İLE CANLI YAYIN VE BELGESEL SÖYLEŞİ YAPTIK
Bulgaristan Devletinin Bulgaristan’da yatırım teşvikleri ile ilgili üç Bakan ve üst düzey yöneticilerle 26 Ocak 2023 Perşembe günü Pendik greenpark otelde düzenledikleri toplantıya katılan Gebzeli iş insanı Koşukavak Tur Firmasının sahibi Rıfat Yakupoğlu toplantı ile ilgili www.gebzegazetesi.com canlı yayınında bilgi verdi .Araştırmacı Gazeteci ve TGRT Belgesel Tv Devri Alem belgesel yönetmeni İsmail Kahraman'ın sorularını cevaplandırdırdığı canlı yayın linkini sizlerle paylaşıyoruz.
Canlı yayın çekimlerimize Koşukavak Turizm Operasyon Müdürü Hüsnü Babaç da eşlik etti.
TOPLANTI İLE İLGİLİ BULGAR DEVLET HABER AJANSI TARAFINDAN YAYINLANAN HABER METNİNİ www.gebzegazetesi.com olarak yayınladık.
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