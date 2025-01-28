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İsmail Kahraman ve Doğum Günü

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın doğum gününü kutlar sağlıklı,mutlu,huzurlu bir yılı olmasını dileriz.

İsmail Kahraman ve Doğum Günü

28 Ocak 2025 Salı 11:02

 Beyaz kar ve kış ayları doğum günüm

65 yaşına girdim

Rahmetli annem 27 şubat 1960 gecesi kara kış ayında dünya geldiğimi söylerdi.

Belgesel tadında 65 yaşına girmenin mutluluğunu siz değerli arkadaş ve takipçilerimle paylaşıyorum.

Bembeyaz kış ayları beni duygulandırır çocukluk yıllarımı hatırlarım lapa lapa yağan kar altında gezer beyaz kar üstünde yatar yuvarlanırım

Beyaz kış ayları benim hayat miladımdır.

Dünyaya geldiğim çocukluk yıllarımın geçtiği köyümdeki evimin kar manzarası ile hayatımın belgeseli kahraman belgeselinin fragmanı

https://youtu.be/tphez6yqja8?feature=shared

Gala gösterimine katkı veren herkese sonsuz teşekkürler

https://www.youtube.com/watch?v=7vfktajeur4

Ödüllü yönetmen Uğur Tatar tarafından çekilen “ Kahraman Bir Belgeselcinin Yaşam Öyküsü “

https://youtu.be/tphez6yqja8?feature=shared 50 yıllık belgeselcilik hayatımızın anlatıldığı belgeselimiz

https://www.facebook.com/share/p/186dlvb4jb/?mibextid=wwxıfr

https://youtu.be/tphez6yqja8?feature=shared

Kültür ve sanat insanı Nedret Demir’den belgesele özel şarkı

Yazar, şair ve vakıf insanı olmasının dışında şarkı sözü yazarlığı ve müzik alanındaki çalışmaları ile de adından söz ettiren Nedret Demir’in yeni şarkısı ise “Kahraman: Tarihin izinde bir belgeselcinin yaşam öyküsü” belgeseline özel olarak hazırlandı.Sözü ve müziği Nedret Demir’e ait olan “İşte Kahraman” isimli şarkı; ilim, kültür ve tarihe adanmış 50 yıllık bir ömrü en güzel şekilde özetliyor.

. Https://www.youtube.com/watch?v=9rslh6fhte4

 




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