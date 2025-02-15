İstihdamın kapıları KO-MEK ile aralanıyor

Verdiği eğitimlerle gönüllere taht kuran KO-MEK, mevcut eğitim planı ile “Ulusal İstihdam Stratejisi” projesinin sacayağı olarak dikkat çekiyor. KO-MEK, kursiyerlerine istihdamın kapılarını da sonuna kadar aralıyor.

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ PROJESİNİN SACAYAĞI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtım ve İŞKUR Gençlik Programının Başlatılması Toplantısı'nda açıkladığı; 2025-2028 dönemini kapsayan strateji ve eylem planı KO-MEK ile hayat buluyor. Kocaeli’nde ‘halk üniversitesi’ olarak bilinen ve verdiği yüzlerce meslek-sanat eğitimleri ile gönüllere taht kuran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları, mevcut eğitim planı ile “Ulusal İstihdam Stratejisi” projesinin sacayağı olarak dikkat çekiyor.

12 İLÇEDEKİ 44 KURS MERKEZİNDE EĞİTİM VERİLİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları, istihdama kaliteli eğitimin ışığında aralıksız destek vermeye devam ediyor. KO-MEK’ten eğitim alan vatandaşlar kendi iş yerini açmanın ayrıcalığını yaşarken, yine birçok kursiyer “vasıflı eleman” özelliğini kazanarak iş sahibi oluyor. Öğrenmek ve kendini geliştirmek isteyen herkes için uygun bir branşın olduğu KO-MEK’ te 12 ilçedeki 44 kurs merkezinde eğitimler hız kesmeden devam ediyor.

“USTAM” PROJESİ İLE İSTİHDAMA BÜYÜK KATKI

Kocaeli’nde yaşayan, örgün eğitim çağı dışına çıkmış, herhangi bir mesleği olmayan ya da aldığı eğitimle iş bulamayan bireylere, sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda mesleki ve teknik eğitim verilmesi, nitelikli personel ile sektör buluşması sağlanarak istihdama katkıda bulunan ve alanında usta eğitmenler eşliğinde birbirinden önemli branşlarda sektöre eleman yetiştiren “USTAM” projesinde, eğitim alan kursiyerlerin birçoğu kendi işini kururken kimisi de iş sahibi olarak hem ekonomiye hem de istihdama katkıda bulunuyor.

KADINLAR EKONOMİK OLARAK DAHA ÖZGÜR

Kadınlara yönelik verdiği eğitimler de dikkatleri üzerine çeken KO-MEK, özellikle ev hanımı kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünlerini satabilmesi için komeksepeti.com adresini kurarak e-satış alanında dünyaya açılmalarını sağlıyor. Ayrıca Darıca ve Ormanya store mağazaları bulunan KO-MEK bu mağazalarda kursiyerlerin ürettiği ürünleri satarak ev ekonomilerine katkıda bulunmalarını sağlıyor.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ KO-MEK İLE DAHA EĞİTİMLİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kurslarında üniversite öğrencileri eğitimlerini destekleyici ve kendilerini geliştirebilecekleri dil branşları, bilgisayar kullanımı ve teknolojileri gibi birçok alanda ücretsiz eğitim alabiliyor. Böylelikle kurs merkezlerini dolduran gençler aldıkları ücretsiz eğitimlerle hem kişisel becerilerini geliştiriyor hem de kariyerlerine yeni bir basamak eklemiş oluyor. Gençlerle kendini güçlendiren KO-MEK, her alanda başarı için üniversite öğrencilerine destek olmaya devam ediyor.

BİNLERCE KURSİYERE EĞİTİM VERİLİYOR

Meslek ve sanat eğitiminde 20. yılını giren KO-MEK bu süre zarfında 1 milyon 36 bin 965 kişiye farklı meslek alanlarında eğitim verdi. Aktif 42 bin 625 kursiyeri ile eğitimlerine devam eden KO-MEK, vermiş olduğu kurslarla gençlerin gelecek planlamasına ve kariyerlerine destek olurken, ev hanımlarının da üretmiş oldukları el emeği göz nuru ürünlerini satarak ekonomilerine katkıda bulunmalarını sağlıyor. Her geçen gün kendini geliştiren KO-MEK, ulusal istihdam stratejisi hedefi doğrultusunda eğitimlerine devam ediyor.

KO-MEK SADECE BİR TIK ÖTEDE

12 ilçede, 44 kurs merkezinde, 387 farklı branşta binlerce kursiyere eğitim veren KO-MEK’e kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar www.komek.org