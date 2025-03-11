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“İstiklal Marşı’mız mazlumlara umut, zalimlere meydan okumadır”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, yayınladığı mesajla İstiklal Marşı’nın kabulünün 104.yılını kutladı.

'İstiklal Marşı'mız mazlumlara umut, zalimlere meydan okumadır”

11 Mart 2025 Salı 11:21

 Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma günü nedeni ile bir mesaj yayınladı. Kurtuluş destanımızın harf harf, mısra mısra yazıldığı o karanlık günlerde, bir milletin bağımsızlık haykırışının Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un kaleminde hayat bulduğunu ifade eden Başkan Büyükakın “İstiklal Marşımız ‘-Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet’ diyenlerin sesidir, mazlumlara umut, zalimlere meydan okumadır” dedi.

 

Başkan Büyükakın, şöyle dedi: “Milletimizin hürriyet sevdasının, iman dolu göğsünde sönmeyen ateşin ve vatan uğruna adanmışlığının en gür sesi olan İstiklal Marşı’mız, tam 104 yıl önce bağımsızlık destanımıza mühür gibi vurulmuş ve ebediyete kadar yankılanacak bir ahde dönüşmüştür. O, milletimizin karakteri, ruhu ve vicdanıdır.Mehmet Akif Ersoy, bu milletin istiklalini “Korkma!” diyerek haykıran, cesareti mısralara nakşeden mütefekkir bir şairdir. O, kalemiyle, kelamıyla ve sarsılmaz ahlakıyla milletinin hissiyatını, ızdırabını ve imanını en veciz şekilde ifade etmiştir. "Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın" derken, vatan toprağının bir daha esaret gölgesine düşmemesi için dua etmiş, bizlere de bu emanete sahip çıkma sorumluluğunu yüklemiştir.

 

Bugün bizlere düşen, Akif’in yüreğindeki o derin sevgiyi, fedakârlığı, ahlakı ve adanmışlığı yaşamak ve yaşatmaktır. Akif’in milletimiz için beslediği ruhu yaşatmak, “şüheda fışkıracak toprağı” çiğnetmemek, milletimizin istikbalini aynı imanla, aynı inançla korumak bizlerin görevidir. Milli ve manevi değerlerimize sımsıkı sarılmak, genç nesillerimize de bu şuuru aktarmak en önemli vazifelerimizdendir.Bu duygu ve düşüncelerle, İstiklâl Marşı’mızın kabulünün 104. yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal mücadelemizin kahramanlarını, Mehmet Akif Ersoy’u ve bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum.”

(Ömer İLGEÇ)

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