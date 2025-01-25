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İtfaiye erleri kendilerini geliştiriyor

Kocaeli İtfaiye Dairesi Başkanlığı Gölcük Bölge Grup Amirliği’nde görevli personele “İple Erişim Teknikleri Eğitimi” verildi

İtfaiye erleri kendilerini geliştiriyor

25 Ocak 2025 Cumartesi 11:05

 Kocaeli İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nda görev üstlenen personeller yeni eğitimlerle sürekli kendilerini geliştiriyor. Son olarak Gölcük Bölge Grup Amirliği’nde personele “İple Erişim Teknikleri Eğitimi” verildi.

 

HİZMET İÇİN EĞİTİMLER SÜRÜYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’ne bağlı personeller, aldıkları eğitimlerle kendilerini geliştirmeye devam ediyor. Olası bir acil durumda ülke çapında olaylara müdahale eden Büyükşehir İtfaiyesi, etkin ve kesintisiz acil durum hizmeti verebilmek için sürekli gelişim ve yenilik içinde. Yeni hizmet binalarının yanı sıra son teknolojiye sahip araç, gereç ve donanımları ile dünya standartlarında hizmet veren Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi, personel kalitesini artırmak adına hizmet içi eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

 

“İPLE ERİŞİM TEKNİKLERİ EĞİTİMİ”

Bu kapsamda, Kocaeli İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi KOBİTEM eğitmenleri tarafından Gölcük Bölge Grup Amirliğinde görevli personele “İple Erişim Teknikleri Eğitimi” verdi. Eğitimde iple erişimde kullanılan ipler ve düğümler, iple erişimde kullanılan ekipman ve donanımlar detaylı bir şekilde gösterildi. İple iniş ve çıkış yöntemleri fiili olarak uzmanlar tarafından gerçekleştirildi. Mevcut personele yönelik gerçekleştirilen hizmet içi eğitimler sayesinde Kocaeli İtfaiyesi, olası acil durumlara daha etkin müdahale edilmesini hedefliyor.
(Ömer İLGEÇ)

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