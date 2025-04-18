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İzmir Bostanlı’da Ne Yenir? En İyi Mekân Önerileri

İzmir’in en gözde semtlerinden Bostanlı, eşsiz manzarasının yanı sıra sunduğu zengin mutfak seçenekleriyle de gurme rotalar arasında ilk sıralarda yer alır.

İzmir Bostanlı'da Ne Yenir? En İyi Mekân Önerileri

18 Nisan 2025 Cuma 10:41

 

Sahil boyunca uzanan şık restoranlar, samimi büfeler ve dünya mutfaklarından örnekler sunan kafeler; her damak zevkine uygun alternatifler barındırır. İster taze deniz ürünleriyle dolu bir tabağın başına geçin, ister hızlı ve pratik bir atıştırmalıkla günü kurtarın, “İzmir Bostanlı’da Ne Yenir?” sorusuna yanıt verecek onlarca mekan sizi bekliyor.

Bu rehberde 30’u aşkın mekân arasından en çok öne çıkanları ve mutlaka denemeniz gereken lezzet noktalarını sıraladık. Hamburgerden dürüme, sushi’den Elazığ usulü ciğere, Meksika burrito’sundan nefis kumrulara kadar geniş bir yelpaze sunan Bostanlı’nın en popüler adreslerini keşfederek bir sonraki lezzet turunuzu planlayabilirsiniz.

Bostanlı’nın Vazgeçilmez 30 Lezzet Durağı

  1. Golden Fingers – Özgün burger ve çıtır patates
  2. Burger Street – Yaratıcı burger tarifleri
  3. Burger Attack – “51. Bölge” spesiyal burgeri
  4. Cafe La Vie – Sağlıklı smoothie bowl ve avokadolu tost
  5. Zemin – Lezzetli burrito ve taco seçenekleri
  6. Soledo – Şık gourmet pizzalar
  7. Bitte İzmir – Dana kaburga & kuzu tandır burger
  8. Eren Büfe – Taze meyve suları ve kahvaltılık tostlar
  9. Burger No 7 Bostanlı – Hot dog & Trex, Moscow, Big Boss burgerleri
  10. Hai Hai Sushi Bar – Taze sushi ve Asya mutfağı
  11. Strada Sandwich – Zengin içerikli sandviçler
  12. Gece Yiyen Adam – Gece 1:30’a kadar burger keyfi
  13. Mak.co – El yapımı makarna ustası
  14. Ohannes Burger – %100 dana eti & özel soslar
  15. Proof Breakfast – İngiliz & Türk kahvaltısı
  16. Tastyy Döner – Greek, Antakya & bowl döner
  17. Niyazikesim – Meşhur Bafra pidesi
  18. Köfteci Remzi – Ustalıkla pişen köfteler
  19. Team Hummus – Ev yapımı humus & falafel
  20. En Gözde Restaurant – Zengin çorba, kebap ve tatlı menüsü
  21. Söğüşcü Aco – Geleneksel İzmir söğüşü
  22. Zırhdeli – Adana kebabı & çöp şiş
  23. Çağdaş Büfe – İzmir kumrusu efsanesi
  24. Etçi Ahmet – Et şölence sunan ızgara çeşitleri
  25. Ciğerci Suat Usta – Özel baharatlı ciğer şiş
  26. Kokoreççi Baki Usta – Közde kokoreç keyfi
  27. Dönerci Orhan – Dürümden pidede döner seçenekleri
  28. Dereboyu Dürümcüsü – Urfa, Adana & tavuk şiş dürümleri
  29. Ayla Tantuni – Hatay usulü tantuni
  30. Berk Tantuni – Uygun fiyatlı tantuni lezzeti

Karşıyaka En İyi Yemek Yerleri ve Önerileri

Karşıyaka’nın kendine has çeşitliliği, hem deniz kenarı hem iç semtlerde lezzet durakları sunar. İşte Karşıyaka’da kaçırılmaması gereken 10 mekan:

  1. Kumrucu Şevki – İzmir kumrusunun orijinal adresi
  2. Mezzeria – Modern meze ve balık tabağı
  3. Madame Georgie – Şık Fransız mutfağı
  4. Balıkçı Lokantası – Taze deniz ürünleri ziyafeti
  5. Mükellef Karşıyaka – Zengin Osmanlı mutfağı
  6. Çatı Kebap – Mangalda lezzetli etler
  7. Kantin Bostanlı – Ev yemekleri tadında menü
  8. Giritli Balık – Sakız adası esintili mezeler
  9. Kazanca Karaköy – Noluarsız ızgara ve kebap
  10. Pizzacı Pino – İnce hamur, kaliteli malzeme

Bostanlı’nın eşsiz manzarasıyla harmanlanan lezzet durakları, hem geleneksel tatları hem de dünya mutfaklarından esintileri bünyesinde barındırarak her ziyaretçiye unutulmaz bir gastronomi deneyimi sunuyor. Karşıyaka’nın canlı sokaklarında konumlanan mekânlar ise, hızlı bir atıştırmalıktan şık sofralara uzanan geniş seçenekleriyle yerel ve yabancı damakları tavlamaya devam ediyor.

İster deniz kenarında keyifli bir öğle yemeği, ister sevdiklerinizle romantik bir akşam yemeği planlayın; bu rehberde yer alan adresler, “İzmir Bostanlı’da Ne Yenir?” ve “Karşıyaka En İyi Yemek Yerleri” sorularınıza yanıt olacak. Ancak Bostanlı'da Ne Yenir daha fazla bilgi almak için https://bostanlihaber.com/ adresine göz atmayı unutmayın.

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