İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi’nde sona gelindi

Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi’nin inşa sürecinde sona gelindi. Merkez, geçici kabul aşamasına geldi.

GEÇİÇİ KABUL AŞAMASINDA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin toplumsal hayatın her alanında olması için projeler üretmeye devam ediyor. Bu anlayış ile Vinsan Kampüsü içinde inşa edilen İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi’nin inşa sürecinde sona gelindi. Büyükşehir tarafından “engelsiz bina” olarak dizayn edilen yapı; sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle engelli bireylerin hayata katılımını amaçlıyor. Geçici kabul aşamasındaki merkezde, Büyükşehir ekipleri eksik kalan; sıva, boya, peyzaj, tefrişat gibi ince işçilikleri bitirirken, merkezin kısa süre içerisinde hizmete alınması bekliyor.

TAM DONANIMLI HİZMET

Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen yapının zemin katında; bağımsız yaşam evi, spor salonu, hidroterapi havuzu, bay bayan soyunma-duş alanı, depo, yemekhane, mutfak, öğretmenler odası, mescit, tuvalet-lavabo, destek personel odası, depo, zihinsel engelliler grubu, koordinatör odası, duyu bütünleme odası, otizm grup eğitim odası, otizm bireysel eğitim odası, çocuk dinlenme odası, çocuk oyun odası ve açık çocuk oyun alanı planlandı. Ayrıca bireyler ve çocuklar için terapi ve hobi amaçlı 875 metrekare ve 450 metrekarelik 2 adet avlu ile 1 adet çocuk oyun alanı bulunuyor.

(Ömer İLGEÇ)