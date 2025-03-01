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İzmit Tren Garı asansörü için yeni süreç başlıyor

Büyükşehir’in İzmit Tren Garı’na rahat bir şekilde ulaşımın sağlanması için garın karşısına yaptıracağı asansör yapımında yeni bir ihale süreci başlayacak

İzmit Tren Garı asansörü için yeni süreç başlıyor

01 Mart 2025 Cumartesi 10:38

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “İzmit Gar Asansör Yapım İşi” için 10 Şubat 2025 tarihinde yaptığı ikmal ihalesine geçerli teklif gelmedi. Söz konusu ikmal ihalesinin yeniden yapılması için süreç yeniden başlatıldı.

 

İHALE SÜRECİ YENİDEN BAŞLADI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların İzmit Tren Garı’na rahat bir şekilde ulaşabilmesi amacıyla Cumhuriyet Bulvarı ile Ruşen Hakkı Caddesi’ni bağlayan lokasyonda modern bir asansör yaptırıyor. Hatırlanacağı üzere Büyükşehir, 24 Mayıs 2024’te ihalesi yapılan işin yer teslimini yüklenici firmaya 31 Mayıs 2024 tarihinde yapmış ancak saha denetim ve incelemelerde iş programının gerisinde kalındığı belirlenmişti. Bu nedenle de yüklenici firmanın sözleşmesinin feshedildiği bildirilmişti.

 

FİRMAYA CEZA KESİLDİ

Asansör işini yapan yüklenici firmaya gecikmeli çalışma cezası olarak 140.151,75 TL., teknik personel bildirimlerini geç ve hiç yapmamasından dolayı da 398.000,00 TL olmak üzere toplamda 538.151,75 TL ceza uygulandı.

 

İHALE YENİDEN YAPILACAK

İşin tamamlanması için 10 Şubat 2025 tarihinde ikmal ihalesi yapıldı ancak geçerli teklif gelmediğinden ötürü ihale gerçekleştirilemedi. Büyükşehir Belediyesi işi tamamlamak için yeni ikmal ihalesi yapılması için çalışmalarını başlattı.
(Ömer İLGEÇ)

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