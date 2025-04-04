İzmitli komedyenin gösterisi iptal edildi!

Gelen tepkiler yalnızca sanal ortamla sınırlı kalmadı; Ünver’in bazı planlanmış sahne gösterileri iptal edildi.
Öte yandan, tutuklama kararına tepki gösteren ve protestolara katılarak farkındalık yaratmak amacıyla videolar paylaşan komedyen İzmitli Sergen Deveci, bu çıkışının ardından AKP'li Niğde Belediyesi tarafından gösterisinin iptal edildiğini duyurdu.
Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Deveci, Gökhan Ünver’e de üstü kapalı bir gönderme yaparak şu sözlerle dikkat çekti:
“Gökhan Ünver, beni ara bari başkan. Ne yapılır ne edilir hiç bilmiyorum.”
Bu paylaşım, hem sahne iptalleriyle gündeme gelen sansür tartışmalarını hem de sosyal medya fenomenlerinin toplumsal olaylar karşısındaki sorumluluğunu yeniden gündeme taşıdı.