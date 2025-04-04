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İzmitli komedyenin gösterisi iptal edildi!

İzmitli ünlü komedyen Sergen Deveci, AKP'li Niğde Belediyesi tarafından gösterisinin iptal edildiği haberini alıntılayarak Gökhan Ünver'e gönderme yaptı.

İzmitli komedyenin gösterisi iptal edildi!

04 Nisan 2025 Cuma 10:07

 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla başlayan siyasi ve toplumsal gündem, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Ancak, bu süreçte sessiz kalmayı tercih eden sosyal medya fenomeni Gökhan Ünver, takipçilerinin tepkisini çekti. Ünver’in günler süren sessizliğinin ardından yaptığı alaycı paylaşım ise kamuoyunda daha fazla eleştiri topladı.

Gelen tepkiler yalnızca sanal ortamla sınırlı kalmadı; Ünver’in bazı planlanmış sahne gösterileri iptal edildi.

Öte yandan, tutuklama kararına tepki gösteren ve protestolara katılarak farkındalık yaratmak amacıyla videolar paylaşan komedyen İzmitli Sergen Deveci, bu çıkışının ardından AKP'li Niğde Belediyesi tarafından gösterisinin iptal edildiğini duyurdu.

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Deveci, Gökhan Ünver’e de üstü kapalı bir gönderme yaparak şu sözlerle dikkat çekti:

“Gökhan Ünver, beni ara bari başkan. Ne yapılır ne edilir hiç bilmiyorum.”

Bu paylaşım, hem sahne iptalleriyle gündeme gelen sansür tartışmalarını hem de sosyal medya fenomenlerinin toplumsal olaylar karşısındaki sorumluluğunu yeniden gündeme taşıdı.

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