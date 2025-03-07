“Kadın; ailenin yüreği, toplumun mayasıdır”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yayınladığı mesajda; insanı insan yapan, toplumu şekillendiren, ülkeleri ve medeniyetleri yaşatan en önemli unsurun kadın olduğunu ifade ederek, “Kadın, ailenin yüreği, toplumun mayası, medeniyetin ışığıdır” dedi.

Medeniyetimizin temelinde insan hakları, eşitlik ve adalet yattığını ifade eden Başkan Büyükakın şöyle devam etti: “Bizim tarihimizde kadınlar, sosyal hayatta daima çok önemli, belirleyici, saygıdeğer bir yere sahip olmuştur. Yalnızca aile içerisinde değil bilimde, siyasette, savaşta ve toplumsal hayatın her alanında güçlü ve öncü roller üstlenmişlerdir. Nene Hatun'un cesaretiyle, Kara Fatma'nın dirayetiyle, Şerife Bacı'nın fedakârlığıyla şekillenen tarihimiz, kadının varlığıyla güç kazanarak geleceğe uzanmıştır.

Bugün de kadınlarımız, eğitimden bilime, ekonomiden sanata, siyasetten spora kadar her alanda başarılarıyla gurur kaynağı olmaya devam etmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki, kadınların gücünü ortaya koyabilmesi için, onlara hak ettikleri saygının gösterilmesi, şiddet ve ayrımcılığa maruz kalmadan yaşamaları en temel insan hakkıdır. Adaletin, özgürlüğün ve insan haklarının teminatı olan bir medeniyetin mirasçıları olarak, kadınlarımızın haklarını savunmak ve onlara layık oldukları saygıyı göstermek hepimizin sorumluluğudur.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını “Aile Yılı” ilan etmesi, kadınlarımızın ve aile kurumunun güçlendirilmesi adına atılmış önemli bir adımdır. Bizler de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak, kadınlarımızın her alanda daha güçlü, özgüvenli ve daha mutlu bireyler olarak varlık göstermesi için tüm gücümüzle çalışıyoruz.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığımız bünyesindeki 7 ilçe, 12 tesis ve uzman kadromuz ile hanım kardeşlerimizin sosyal, kültürel ve ekonomik hayata aktif katılımını destekleyen, aile bağlarını güçlendiren çalışmalar yürütüyoruz. Kadına yönelik şiddetle mücadele, sağlıklı yaşam, girişimcilik ve eğitim konularında projeler geliştirerek toplumun temel yapı taşı olan kadınlarımızın gelişimlerine destek oluyoruz. İstihdamdan, eğitime kadar satırlara sığdıramayacağım birçok projeyi kadınlarımıza adadık. Onların emeğini gören, sesini duyan, hayallerine ortak olan bir şehir inşa etmek için yola çıktık ve bu yolda kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere, hayatımıza anlam katan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum. Fedakârlıklarıyla, sevgileriyle ve azimleriyle dünyamızı güzelleştiren kadınlarımıza sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir ömür diliyorum.”

(Ömer İLGEÇ)