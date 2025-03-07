banner1122
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

“Kadın; ailenin yüreği, toplumun mayasıdır”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir basın mesajı yayınladı.

'Kadın; ailenin yüreği, toplumun mayasıdır”

07 Mart 2025 Cuma 11:29

 Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yayınladığı mesajda; insanı insan yapan, toplumu şekillendiren, ülkeleri ve medeniyetleri yaşatan en önemli unsurun kadın olduğunu ifade ederek, “Kadın, ailenin yüreği, toplumun mayası, medeniyetin ışığıdır” dedi.

 

Medeniyetimizin temelinde insan hakları, eşitlik ve adalet yattığını ifade eden Başkan Büyükakın şöyle devam etti: “Bizim tarihimizde kadınlar, sosyal hayatta daima çok önemli, belirleyici, saygıdeğer bir yere sahip olmuştur. Yalnızca aile içerisinde değil bilimde, siyasette, savaşta ve toplumsal hayatın her alanında güçlü ve öncü roller üstlenmişlerdir. Nene Hatun'un cesaretiyle, Kara Fatma'nın dirayetiyle, Şerife Bacı'nın fedakârlığıyla şekillenen tarihimiz, kadının varlığıyla güç kazanarak geleceğe uzanmıştır.

 

Bugün de kadınlarımız, eğitimden bilime, ekonomiden sanata, siyasetten spora kadar her alanda başarılarıyla gurur kaynağı olmaya devam etmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki, kadınların gücünü ortaya koyabilmesi için, onlara hak ettikleri saygının gösterilmesi, şiddet ve ayrımcılığa maruz kalmadan yaşamaları en temel insan hakkıdır. Adaletin, özgürlüğün ve insan haklarının teminatı olan bir medeniyetin mirasçıları olarak, kadınlarımızın haklarını savunmak ve onlara layık oldukları saygıyı göstermek hepimizin sorumluluğudur.

 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını “Aile Yılı” ilan etmesi, kadınlarımızın ve aile kurumunun güçlendirilmesi adına atılmış önemli bir adımdır. Bizler de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak, kadınlarımızın her alanda daha güçlü, özgüvenli ve daha mutlu bireyler olarak varlık göstermesi için tüm gücümüzle çalışıyoruz.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığımız bünyesindeki 7 ilçe, 12 tesis ve uzman kadromuz ile hanım kardeşlerimizin sosyal, kültürel ve ekonomik hayata aktif katılımını destekleyen, aile bağlarını güçlendiren çalışmalar yürütüyoruz. Kadına yönelik şiddetle mücadele, sağlıklı yaşam, girişimcilik ve eğitim konularında projeler geliştirerek toplumun temel yapı taşı olan kadınlarımızın gelişimlerine destek oluyoruz. İstihdamdan, eğitime kadar satırlara sığdıramayacağım birçok projeyi kadınlarımıza adadık. Onların emeğini gören, sesini duyan, hayallerine ortak olan bir şehir inşa etmek için yola çıktık ve bu yolda kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz.

 

Bu duygu ve düşüncelerle, başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere, hayatımıza anlam katan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum. Fedakârlıklarıyla, sevgileriyle ve azimleriyle dünyamızı güzelleştiren kadınlarımıza sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir ömür diliyorum.”
(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
DARICA’DA YETİMLER İÇİN İFTAR SOFRASI KURULDU DARICA’DA YETİMLER İÇİN İFTAR SOFRASI KURULDU
İyilik Kılavuzu’nda ilk hafta görevleri tamamlandı İyilik Kılavuzu’nda ilk hafta görevleri tamamlandı
Büyükşehir kadınlarla hep güçlü Büyükşehir kadınlarla hep güçlü
Başkan Büyükgöz’ün Kadınlar Günü Mesajı Başkan Büyükgöz’ün Kadınlar Günü Mesajı
Başkan Büyükgöz; Hemşerilerinin hanelerine konuk oluyor Başkan Büyükgöz; Hemşerilerinin hanelerine konuk...
Büyükşehir’den leylek yuvasına güvenli dokunuş Büyükşehir’den leylek yuvasına güvenli dokunuş
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

banner1119

DARICA’DA YETİMLER İÇİN İFTAR SOFRASI...
Bıyık: ‘Yetim yavrularımızın bir gülümsemesi yeter’

Haberi Oku