banner1122
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kadının ailedeki önemi ve değeri konuşuldu

Başiskele'de düzenlenen "Ailenin Kalbi Kadın" konulu söyleşide, kadının ailedeki yeri ve önemi anlatıldı.

Kadının ailedeki önemi ve değeri konuşuldu

09 Mart 2025 Pazar 10:51

 Başiskele Belediyesi tarafından Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla organize edilen söyleşi, Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirildi. Söyleşiye, Eğitimci-Yazar Merve Gülcemal konuşmacı olarak katıldı. Belediye Başkanı Yasin Özlü'nün açılış konuşmasıyla başlayan programda ailede ve toplumda kadının önemi konuşuldu. 
 Başiskele'de KALE markasıyla kadın ve aile çalışmalarından bahsederek kadına pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirten Başkan Özlü, kadınların ve toplumu oluşturan ailelerin kendileri için çok kıymetli olduğunu söyleyerek, onları her alanda maddi ve manevi olarak desteklemeye devam edeceklerini ifade etti. 
 Başkan Özlü'nün ardından sahneye çıkan Eğitimci Yazar Merve Gülcemal, "Ailenin Kalbi Kadın" konulu söyleşisinde katılımcılara önemli bilgiler aktararak, kadının ailedeki yeri ve önemini anlattı. 
 Programda katılımcılara karanfil de dağıtıldı. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Mevlevi Evi’nde Mevlana’nın öğretileri anlatıldı Mevlevi Evi’nde Mevlana’nın öğretileri anlatıldı
Başkan Büyükakın’dan kadınlara övgü dolu sözler: “Nesillere şekil veren öğretmenlersiniz” Başkan Büyükakın’dan kadınlara övgü dolu...
Gebze’nin Şampiyon Efelerini Başkan Büyükgöz Karşıladı Gebze’nin Şampiyon Efelerini Başkan Büyükgöz...
Başkan Büyükgöz; “Muhabbetin Mevsimi İftar” Buluşmalarında Ağırlıyor Başkan Büyükgöz; “Muhabbetin Mevsimi İftar”...
GÖLCÜK’TE KADINLAR GÜNÜ TÖRENLE KUTLANDI GÖLCÜK’TE KADINLAR GÜNÜ TÖRENLE KUTLANDI
Büyükakın: Annelerimizin yükü hafifleyecek Büyükakın: Annelerimizin yükü hafifleyecek
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

banner1119

Mevlevi Evi’nde Mevlana’nın öğretileri...
Büyükşehir’in düzenlediği “Aşk Aynasında Hz. Mevlana” konulu söyleşide, Mevlâna’nın sözlerine...

Haberi Oku