KAFKAS CEPHESİ HARŞİT ZAFERİ İLK KEZ KUTLANDI

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın geçen sene bu günlerde 106. yılında kutlanan KAFKAS CEPHESİ HARŞİT ZAFERİ paylaşımını sizlere sunuyoruz.

Giresun valiliği web sayfasında kutlama törenini “ Harşit Zaferi'nin 106. Yıl Dönümü: Türkiye'nin İkinci Çanakkale’si Unutulmadı..” Başlığı ile duyurdu

Sayın Valimiz Mehmet Fatih Serdengeçti, Harşit Zaferi’nin 106. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Şehitlerimiz için anma programına katıldı.

1. Dünya Savaşı'nda Ruslara karşı Türk Ordusu'nun ve Millî Mücadele kahramanlarının destansı savunmasını gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla kurulan Harşit Savunması Vakfı'nın ilk etkinliği, 12 Şubat Pazartesi günü Harşit Zaferi'nin 106. yıl dönümünde fidan dikimi etkinliğiyle gerçekleşti.

Program, Giresun Orman Bölge Müdürlüğünün destekleriyle, Tirebolu – Doğankent karayolu üzerinde devam eden Harşit Savunması Anıtı (Mesire Alanı) içerisinde düzenlendi.

Etkinliğin açılışında katılımcılar, Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı coşkuyla seslendirdi.

Program, Harşit Zaferi Bildirisi’nin okunmasıyla başladı. Ardından protokol konuşmalarıyla devam etti.

Giresun Milletvekilleri Ali Temür ve Prof. Dr. Nazım Elmas’ın konuşmalarının ardından, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, katılımcılara hitap ederek; Harşit Vadisi'nin Karadeniz'in Çanakkalesi olarak nitelendirilen ve 1. Dünya Savaşı sırasında Rus işgaline karşı verilen efsanevi savunma ve direniş hikâyesinin ana üssü olduğunu vurgulayarak, vatan sevgisinin önemine dikkat çekti ve Şehitlerimizi rahmet ve tazimle andı.

Program, Harşit Savunması'nın 106. yıl dönümüne özel olarak düzenlenen etkinlik kapsamında 106 fidanın toprakla buluşturulmasıyla devam etti.

Programın son bölümünde ise Giresun Müftülüğü din görevlilerince tüm şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılarak dualar edildi.

Bu anlamlı etkinlikle, Harşit Zaferi'nin 106. yıl dönümü anıldı ve gelecek nesillere bu tarihi olayın önemi vurgulandı.

Etkinliğe, Vali Serdengeçti'nin yanı sıra Giresun Milletvekilleri Prof. Dr. Nazım Elmas ve Ali Temür, Tirebolu Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan ile daire amirleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, kolluk görevlileri ve vatandaşlarımız katıldı.(Giresun valiliği resmi internet sayfası)

İHLAS HABER AJANSI HARŞİT ZAFERİ KUTLAMA TÖRENLERİNİ TÜRKİYE GENELİNE DUYURDU

“ Harşit Savunması’nın 106. yılında 106 fidan dikildi”

Birinci Dünya Savaşı sırasında 1916-1917 yılları arasında Rus Ordusu tarafından Giresun’un Harşit Vadisi bölgesine yapılan işgal ve işgale karşı gösterilen olağanüstü direnişin 106. yıldönümü 106 fidan toprakla buluşturuldu.

Birinci Dünya Savaşı’nda Ruslar’a karşı Osmanlı ordusunun ve Millî Mücadele kahramanlarının gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla kurulan Harşit Savunması Vakfı’nın ilk etkinliği, Harşit Zaferi’nin 106. yıl dönümünde fidan dikimi etkinliğiyle gerçekleşti.

Giresun Orman Bölge Müdürlüğünün destekleriyle, Tirebolu-Doğankent karayolu üzerinde devam eden Harşit Savunması Anıtı Mesire Alanı içerisinde düzenlenen anma programına Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, AK parti Giresun Milletvekilleri Prof. Dr. Nazım Elmas ,Ali Temür, Tirebolu Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan ile daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlarımız katıldı.

Harşit zaferi bildirisinin okunmasıyla başlayan ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda konuşan Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Harşit Vadisi savunmasını Karadeniz’in Çanakkalesi olduğunu söyledi. Vali Serdengeçti, “1. Dünya Savaşı sırasında Rus işgaline karşı verilen efsanevi savunma ve direniş hikâyesinin ana üssü Harşit Vadisi savunmasıdır. Osmanlı son döneminde 6 cephede birden savaştı. Bu cephelerden biri de Kafkas Cephesiydi. Kafkas cephesinde bilinmesi gereken tıpkı Çanakkale’de olduğu gibi Harşit savunması da Ruslara geçit vermedi. Bu bayrağımızın gölgesinde huzur içerisinde yaşamımızı sürdürebiliyorsak, bu azizi şehitlerimizin vatan için canlarını feda etme hususundaki kararlılıklarından, vatan sevgilerinden dolayıdır. Bir kez daha aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından ise, Harşit Savunması’nın 106. yıl dönümü nedeniyle 106 fidan toprakla buluşturuldu.(İhlas haber ajansı )

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