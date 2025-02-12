KAFKAS CEPHESİ HARŞİT ZAFERİ TÜRKİYE GÜNDEMİNE NASIL GELDİ?





1960'lı yıllar... Daha küçük yaşımda büyüklerimden Harşit’e düşmanların geldiğini, Rus askerlerinin top seslerinin köyden duyulduğunu öğrenmiştim. İlkokul yıllarımda, arkadaşlarımın dedesinin okula geldiğini gördüğümde, babama dedemin nerede olduğunu sormuştum. Babam, “Oğlum senin deden, Rus Harbi seferberlik yıllarında cephede kaldı. Ben de ana karnında yetim kalmıştım. Senin dedeni ben de göremedim oğlum.” dediğinde gözünden iki damla yaşın düştüğünü görmüş ve çok üzülmüştüm. Bu tabloyu hiçbir zaman unutamadım.

Daha o yıllarda Kafkas Cephesi’ni, Harşit Zaferi’ni, seferberlik yıllarını ve dedemin nerede şehit olduğunu araştırmak için planlar yapmıştım. Gazeteci ve belgeselci olunca bu konuda araştırmalar yaptım. İlk kez 2000 yılının başında annemin babası rahmetli dedemin Ruslara esir düştüğü Sarıkamış'ta belgesel çektim. Dönüşte Harşit Vadisi’ne gelip Harşit Vadisi ile ilgili araştırmalar yaptım.

Tarihimize 2. Çanakkale Destanı olarak geçen Birinci Cihan Harbi Kafkas Cephesi Harşit Zaferi ile ilgili 2000 yılında başlattığım araştırma, belgesel çekimleri, yazdığımız kitaplar ve sayısız makale ile Harşit Zaferi'ni ilk kez Türkiye gündemine getiren gazeteci ve belgeselci olarak, başta dedelerim olmak üzere tüm şehitlerimize vefa borcumu ödemenin huzur ve mutluluğunu yaşıyorum.

Harşit Savunması Zaferi ile ilgili bir şehitlik, abide ve milli park kurulması için 2000 yılında başlattığım çalışma ve mücadele, Giresun Orman Bölge Müdürü değerli arkadaşım Sayın Mustafa Özkaya’nın Orman Genel Müdür Yardımcısı olması ile gerçeğe döndü. Mustafa Bey ile yıllar önce Harşit Vadisi Güce Şaban Kalesi'nde yağmurlu bir sonbahar günü yaptığımız araştırma ve belgesel çekimi sonrasında 2016 yılında Kafkas Cephesi Harşit Savunması Şehitler Mesire Alanı kurulmasına Orman Genel Müdürlüğü karar vererek tarihi bir hizmete imza attı. Burada ilk kez 2024 yılında devlet töreni ile şehitler anıldı. Ayrıca Mustafa Özkaya başkanlığında Harşit Savunması Vakfı kuruldu. 12 Şubat 2025 tarihinde de Harşit Savunması Vakfı'nın öncülüğünde, Giresun ve Gümüşhane valiliklerinin himayesinde, hem Tirebolu'daki Harşit Vadisi Şehitler Mesire Alanı'nda hem de Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde devlet töreni düzenlendi. Düzenlenen bu törenlerle ilgili yaptığım araştırma ve basında yer alan haberler ile ilgili hazırladığım yazıyı görüşlerinize sunuyor, emeği geçenleri saygı ve minnetle anıyorum.

KAFKAS CEPHESİ HARŞİT ZAFERİ'NİN 107. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMA TÖRENLERİNDEN NOTLAR

BİRİNCİ DÜNYA HARBİ KAFKAS CEPHESİ HARŞİT SAVUNMASI ZAFERİNİN 107. YIL DÖNÜMÜ GİRESUN VE GÜMÜŞHANE VALİLİKLERİ İLE HARŞİT SAVUNMASI VAKFI TARAFINDAN 12 ŞUBAT 2025’DE DEVLET TÖRENİ İLE KUTLANDI

https://www.facebook.com/share/p/19kQtkqaUg/?mibextid=wwXIfr

İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi www.iktav.com ve Devri Âlem belgesel TV programı www.devrialem.tv kültür hizmeti olarak hazırladığınız Kafkas cephesi HARŞİT savunması zaferi belgesel sinevizyonu

HARŞİT SAVUNMASI ZAFERİNİN ÖNEMİ

https://www.youtube.com/watch?v=BA8eANTmpHs

BİRİNCİ DÜNYA HARBİ KAFKAS CEPHESİ HARŞİT ZAFERİNİN 107. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMA ETKİNLİĞİ İLE İLGİLİ HARŞİT SAVUNMASI VAKFININ ANMA PROGRAMI

Harşit Savunmasının 107. Yıldönümü Vesilesiyle HARŞİT SAVUNMASI VAKFI tarafından düzenlenen Şehitleri Anma Programına tüm Halkımız Davetlidir.

Tarih: 12 Şubat 2025

Giresun - Tirebolu / Doğankent

Saat: 09:00 - 11:15 Gümüşhane Kürtün

Saat: 13:00 - 16:00

https://www.youtube.com/watch?v=y-I0dxtfNn8

https://www.youtube.com/watch?v=zAWlwTSiVvs

https://www.youtube.com/watch?v=qxBhfgnsI20

https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/her-g%C3%BCn-sabah-saat-07-de-yay%C4%B1nlanan-devri-alem-belgesel-tv-program%C4%B1m%C4%B1z-da-an-iti/337746444164204/

HARŞİT ZAFERİ İLE İLGİLİ İHLAS HABER AJANSI TARAFINDAN YAYINLANAN HABER

Giresun’da Harşit Savunmasının yıl dönümü olan 12 Şubat’ta anma programı düzenlenecek

1. Dünya Savaşının önemli mücadelelerinden Harşit Savunmasının 107. yıldönümünde Giresun’da anma programı düzenlenecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdür Yardımcısı ve Harşit Savunması Vakfı Başkanı Mustafa Özkaya, Giresun Orman Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesislerinde düzenlediği basın toplantısında Harşit Zaferi’nin önemine dikkat çekti. Özkaya, Harşit Zaferi’nin 1. Dünya Savaşı’ndaki en önemli mücadelelerden biri olduğunu belirterek "Bugün bu topraklarda huzur içinde yaşıyorsak, bu vatanı canı pahasına savunan ecdadımızın fedakârlığı sayesindedir. Kafkas Cephesi’nin en kritik hattı olan Harşit Nehri boyunca gerçekleşen savunma savaşında düşman, yaklaşık 16 ay boyunca durdurulmuş ve püskürtülerek Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’dan tamamen çıkartılmıştır. Bu süreçte hem Çanakkale’de hem de Harşit’te destan yazılmıştır" dedi.

Harşit Savunması Vakfı Başkanı Mustafa Özkaya, Rusların Doğu Anadolu ve İstanbul’u ele geçirme planlarının Harşit Cephesi’nde başarısızlığa uğratıldığını belirtti. Özkaya, dönemin 3. Ordu Komutanı Vehip Paşa komutasındaki birliklerin ve milis kuvvetlerinin, 1916-1918 yılları arasında Rus ilerleyişini durdurarak bölgeyi savunduğunu 12 Şubat 1918 itibarıyla Türk birliklerinin Harşit hattından başlayarak Görele, Vakfıkebir ve Gümüşhane’yi düşman işgalinden kurtardığını hatırlattı.

Özkaya, Harşit Savunması’nda 192 resmi şehidin kimliğinin tespit edildiğini ancak binlercesinin mezarsız yattığını belirterek 12 Şubat’ta düzenlenecek anma programında tüm halkı bir araya gelmeye davet etti. (Kaynak https://www.iha.com.tr/giresun-haberleri/giresunda-harsit-savunmasinin-yil-donumu-olan-12-subatta-anma-programi-duzenlenecek-188524846)

HARŞİT SAVUNMASI ZAFERİ ŞEHİTLERİNE SAYGI YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENDİ

Giresun Orman Bölge Müdürlüğü Tirebolu Orman İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenen şehitleri anma yürüyüşü güzergâh linki:

https://maps.app.goo.gl/HHMsq5yJL7WU2HnH8

KAFKAS CEPHESİ HARŞİT SAVUNMASI ZAFERİ’NİN 107. YIL DÖNÜMÜ İLE İLGİLİ BASINDA YER ALAN HABERLERİN LİNKLERİ

*Basında Harşit Savunması haberleri*

https://clips.medyatakip.com/share/67a767b0709f3413fb1f0a5a

https://clips.medyatakip.com/share/67a75e19709f3413fb1f0a57

YEDIKITA DERGİSİ HARŞİT SAVUNMASI ZAFERİ’NE GENİŞ YER VERDİ

Türkiye genelinde yayınlanan önemli dergilerden biri olan Yedikıta Dergisi’nin Kasım 2024 tarihli sayısında HARŞİT ZAFERİ’ne. Çok geniş yer verdi. Dergide yer alan araştırma yazısını sizlerle paylaşıyorum

https://yedikita.com.tr/ruslara-karsi-son-savunma-hatti-karadenizin-canakkalesi-harsit/?fbclid=IwY2xjawIGO1RleHRuA2FlbQIxMQABHfaJ198SAqUyie7uLN0fGU4sDPInrXdCZ84BzyZBSIA_lf-E6clJCTiKwQ_aem_q2QlxhZOEjK3jd3nYUfHEg&sfnsn=scwspwa





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HARŞİT ZAFERİNİN 107. YILI CANLI MAKALE

BİRİNCİ DÜNYA HARBİ KAFKAS CEPHESİ HARŞİT SAVUNMASI ZAFERİ İLE İLGİLİ CANLI MAKALEDE İSMAİL KAHRAMAN BİLGİ VERİYOR:

https://www.facebook.com/share/v/18TC3UC1XG/?mibextid=wwXIfr

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BİRİNCİ DÜNYA HARBİ KAFKAS CEPHESİ HARŞİT SAVUNMASI ZAFERİ’NİN 107. YIL DÖNÜMÜ 12 ŞUBAT 2025’DE GÜMÜŞHANE’NİN KÜRTÜN İLÇESİNDE DE KUTLANDI

https://www.youtube.com/watch?v=BA8eANTmpHs

Gümüşhane'de, 1. Dünya Savaşı yıllarında Rus işgaline karşı verilen mücadele, zafer ve şehitler için anma etkinliği düzenlendi.

Vali Aydın Baruş, İl Müftülüğünce Kürtün ilçesindeki Merkez Camisi Konferans Salonu'nda organize edilen programda, şehitleri anmanın Türk milletinin her ferdinin borcu olduğunu söyledi.

Harşit savunmasının önemine işaret eden Baruş, "Atalarımız bu topraklara yaklaşık bin yıl önce ayak bastı. Anadolu'nun dört bir tarafına dağıldılar. Dağıldıkları yerlerdeki toprağı anavatan olarak bildiler. Kıyamete kadar üzerinde yaşayacakları toprak olarak benimsediler." dedi.

Vali Baruş, zaferin bir kahramanlık hikâyesi olduğunu vurgulayarak, "İşgal sırasında Harşit bölgesindeki halkın sergilediği direniş her türlü takdire şayan. Büyük bir kahramanlık hikâyesi. 1,5 yıl işgale karşı geliyorlar ve düşmanı durduruyorlar." diye konuştu.

Tarihçi Prof. Dr. Osman Köse ise Harşit havzasındaki savunmanın yaşanmaması durumunda savaş gidişatının farklı olabileceğine dikkati çekti.

İşgal sırasında Harşit havzasına dünyanın en büyük ordularının geldiğini anlatan Köse, "Beklentileri, İstanbul'u düşürüp savaşı bir an önce bitirmek. Bunu başaramadılar. Dünyanın en güçlü ülkeleri bir araya geldi. Bizim yaptığımız savunma karşısında başarısız oldular." ifadesini kullandı. (Kaynak https://www.24saatgazetesi.com/gumushanede-harsit-zaferi-ve-sehitleri-anildi)

ULUSAL BASINDA YER ALAN HABER

https://www.haberturk.com/gumushane-haberleri/37033228-gumushanede-harsit-zaferi-ve-sehitleri-anildi

SOSYAL MEDYA HESABIMDAN YAPTIĞIM PAYLAŞIM

https://www.facebook.com/share/p/169JWqr7KK/?mibextid=wwXIfr







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KAFKAS CEPHESİ HARŞİT ZAFERİ VAKIF RUHU İLE HARŞİT ZAFERİ İLK KEZ ŞUBAT 2024 TARİHİNDE KUTLANMIŞTI

TGRT Belgesel TV’de yayınlanan Devri Âlem belgesel programı www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com ile www.gebzegazete.com’da belgeselcinin not defteri köşesinde bu gün (13 Şubat 2024 ) de yayınlanan Makalelerimizi sizlerle paylaşıyorum:

https://www.gebzegazetesi.com/m/?id=55068

https://belgeselciismailkahraman.wordpress.com/2024/02/13/kafkas-cephesi-harsit-zaferi-vakif-ruhu-ile-ilk-kez-kutlaniyor/

http://www.gebzegazete.com/blog/2024/02/13/kafkas-cephesi-harsit-zaferi-vakif-ruhu-ile-ilk-kez-kutlaniyor/

https://www.gebzegazetesi.com/m/?id=55068

HARŞİT SAVUNMASI VAKFI ŞEHİTLER İÇİN FİDAN DİKTİ

Tarihler 12 Şubat 2024. Kafkas Cephesi Harşit Savunması Zaferi'nin 106. yıldönümü ilk kez Harşit Savunması Vakfı tarafından belgesel tadında vakıf ruhu ile kutlanıyor.

Kafkas Cephesi Harşit savunması ile ilgili daha önce hazırladığım yazı ve TGRT belgesel TV’de yayınlanan Devri Âlem belgesellerimizden bazıları:

KAFKAS CEPHESİ HARŞİT SAVUNMASI BELGESELİ

https://m.youtube.com/watch?v=y-I0dxtfNn8

HARŞİT SAVUNMASI MÜZE VE ANITI

https://m.youtube.com/watch?v=zAWlwTSiVvs

GİRESUN HARŞİT TARİHİ BELGESELİ

https://m.youtube.com/watch?v=zAWlwTSiVvs

1. DÜNYA HARBİ’NDE RUSLAR 16 AYA YAKIN VERİLEN MÜCADELE İLE GÜMÜŞHANE GİRESUN BÖLGESİNDEKİ HARŞİT IRMAĞINI GEÇEMEDİ.

Harşit Savunması Vakfı, Doğu Cephesi'nin son hattı olan Harşit Zaferi’nin 106’ncı yıldönümünde 106 fidanı toprakla buluşturacak. Şehitler için kuran okunup dua edilecek.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIM

https://www.facebook.com/share/p/tBZg7WoqoceLukzE/?mibextid=I6gGtw

1. Dünya Savaşı'nda Ruslara karşı Türk ordusunun ve Milli Mücadele kahramanlarının destansı bir savunma sergilediği Harşit Savunması'nı gelecek kuşaklara aktarmak için yeni kurulan Harşit Savunması Vakfı ilk etkinliğini, Harşit Zaferi’nin 106. yıldönümü olan 12 Şubat Pazartesi günü gerçekleştirecek.

Giresun Orman Bölge Müdürlüğünün destekleriyle, Tirebolu – Doğankent Karayolunun (İran Yolu) 3 km. yapımı Orman Bölge Müdürlüğü tarafından devam eden Harşit Savunması Anıtı (Mesire Alanı) içerisinde saat 11.00’de gerçekleştirilecek program; Harşit Zaferi Bildirisi'nin okunmasıyla başlayacak, Protokol konuşmaları, fidan dikimi ile devam edecek, program Aşr-ı Şerif ve duaların okunmasıyla sona erecek.

Aralarında; milletvekilleri, belediye başkanları, akademisyenler, üst düzey bürokratlar, kamu görevlileri, oda ve borsa başkanları, konuyla ilgili STK temsilcileri, iş insanları gibi toplumun değişik kesimlerinden yüze yakın kişinin bir araya gelmesiyle başlatılan çalışma sonucu 36 kişilik Kurucu Mütevelli Heyeti üyesi tarafından 15 Aralık 2023 tarihinde vakıf senedi, noter huzurunda imzalanarak ilk adım atılmıştı.

Vakıf; 1.Dünya Savaşı’nın en önemli cephelerinden Kafkasya (Doğu) Cephesi’nin batıdaki en son savunma hattı olan Harşit Savunması’nın önemini ortaya koymak, yaklaşık 160 km’lik bu hatta gerçekleşen, Harşit Çayı savunmasını tüm dünyaya tarihsel, bilimsel ve bölgesel gerçekleriyle anlatmak için her alanda çalışma yapacak.

Harşit Savunması Vakfı’ndan yapılan açıklamada; “Bilindiği üzere; düşmanın bu hattın batısına geçmesi yaklaşık 15 ay önlenmiş, daha sonra püskürtülerek düşman Batum, Artvin, Kars, Ardahan dâhil Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’dan çıkartılmıştır. Yedi düvele karşı savaştığımız bu zaman diliminde hem Çanakkale hem de Harşit geçilememiştir.

Şaban Kalesi Savunması, Kabaktepe Savunması ve Kop Dağı direnişi, Alucra sınırlarında yer alan ordu karargâhları, sahra hastanesi gibi savaşın geçtiği tüm coğrafyalarda yer alan savaş kalıntılarını, anılarını, şehit mezarlarını, kale ve surları, siperleri ortaya çıkartıp, bu bölgeleri tarihi ve kültürel turizm bölgesi yapmak hedefleniyor.

Bu savunma esnasında asker ve milis güçlerince yapılan tüm eylem ve fedakârlıkları ortaya çıkarmak, tarihin derinliklerinde kalmış bilgi ve belgeler ile akademik çalışmaları toparlayıp gelecek nesillere aktarmak, şehit ve gazilerimizin bu destansı mücadelelerini ortaya çıkarmakta vakfın bir diğer çalışma alanı olacak.

Gençlerimizin tarih, vatan ve millet şuurunu geliştirmek için eğitim, kültür, gezi, yürüyüş gibi etkinlik yapılmasına destek vermek, siper, şehitlik, müze ve anıt yapılarını koruyup kollamak, gerekirse yenilerini inşa etmek, 1. Dünya Savaşı’nın çok önemli bu savunma hattında ortaya çıkan başarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılmasını sağlamak asıl hedef olarak belirlendi.

Vakfın bir diğer amacı ise tarihi varlıkların, çevrenin, doğanın, ormanlarımızın ve topraklarımızın korunması ve çevreye zarar vermeden sürdürülebilir bir şekilde kullanımı hususlarında halkımızın eğitilmesine ve verimli çalışmalarına yardımcı olmak.

Bu gayeye ulaşmak için ilgili bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar, mahalli idareler, vakıf ve dernekler ile iş birliği yaparak, konferans, kurs, açık oturum, sempozyum, çeşitli yarışmalar, geziler, kamplar, doğa yürüyüşleri tertip ederek veya bu tür faaliyetleri destek vererek, toplumda tarih ve kültür bilincini, çevre ve doğa bilinci ile kaynaşması için çaba gösterilecek” denildi.

12 Şubat 1918 den 12 Şubat 2024 Yılına Harşit Zaferinin 106. Yıl Dönümü ile İlgili Basın da yer alan haberler:

https://www.gebzegazetesi.com/kultur-ve-sanat/giresunda-harsit-zaferinin-106-yildonumu-kutlanacak-h55051.html

https://www.yildizhaber.com.tr/giresun-usaklari-atasina-sahip-cikiyor-137174-haberi

Giresun Uşakları Atasına Sahip Çıkacak https://medyagiresun.com/giresun-usaklari-atasina-sahip-cikacak/

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=891566216311594&id=100063746700588&sfnsn=scwspwa&mibextid=2JQ9oc

https://www.dogankentgazetesi.com/guncel/pazartesi-gunu-harsit-zaferinin-106-yildonumu-kutlanacak-1741

GAZETECİ VE BELGESELCİ OLARAK 25 YILDAN BERİ BÖLGEDE ARAŞTIRMA YAPIP BELGESELLER ÇEKTİK.

EMEĞİ GEÇEN HERKESE SONSUZ TEŞEKKÜRLER

HARŞİT ZAFERİNİ ANLATAN YAZI VE BELGESELLERİMİZ

https://m.youtube.com/playlist?list=PLVpLtuUKuBQB2Sby-xSt6UaRXsj-iphPO

https://m.youtube.com/watch?v=y-I0dxtfNn8

ARAŞTIRMA YAZILARI

https://www.gebzegazetesi.com/m/?id=1455&t=makale

https://www.gebzegazetesi.com/m/?id=1539

https://www.gebzegazetesi.com/m/?id=1204&t=makale

https://www.gebzegazetesi.com/m/?id=1539

HARŞİT IRMAĞINDAN ZAFERLER TARİHİMİZ AKAR

Harşit Irmağı’ndan Su Değil Çepni Türkleri Tarihi Akar

Harşit Adı Neden Değiştirildi?

Giresun Doğankent eski adı ile tarihi Harşit ilçesinde İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi İKTAV Belgesel Yayıncılık (www.iktav.com) olarak “Vatan Yahut Fındık Belgeseli” çekimlerimizle ilgili araştırma yapıp, www.devrialem.tv olarak belgesel çekerek tarihe not düştük

1960 yılında Doğankent’e yapılan Hidro elektrik santrali nedeniyle, Birinci Cihan Harbi, Harşit savunmasında şehit olanların Harşit Ulu cami bahçesindeki mezarları, cami ile birlikte şehitlik yıkılarak, santral yapılır

Doğu Karadeniz’in önemli nehirleri arasında yer alan Harşit Irmağı’na adını veren ve tamamen Türkçe bir isim olan Harşit ismi değiştirilir, Doğankent adı verilir.

Bayburt Gümüşhane sınırında Vauf Dağı’ndan doğan ve Giresun Tirebolu’dan Karadeniz’e dökülen Harşit Vadisi Çepni Türkleri tarafından Trabzon’un fethinden 110 yıl önce fethedilir.

Çin’den başlayan tarihi İpek Yolu Karadeniz’e Harşit Vadisi ile Tirebolu’dan ulaşır. Harşit Irmağı’ndan sadece su değil Çepni Türklerinin tarihi de akar.

Kafkas Cephesi Harşit Savunması ile ilgili yaptığım araştırma yazılarını sizlerle Harşit ırmağından ve tarihi Harşit nehrine adını veren Harşit Doğankent’ten paylaşıyorum.

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=3295&t=makale

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=1455&t=makale

https://www.gazetegebze.com.tr/haber/amp/6527

http://www.akcakocakulturplatformu.org/yazi/896/sehitler-fidanda-yasasin

KAFKAS CEPHESİ HARŞİT ZAFERİ İLK KEZ KUTLANDI

Giresun valiliği web sayfasında kutlama törenini “ Harşit Zaferi'nin 106. Yıl Dönümü: Türkiye'nin İkinci Çanakkale’si Unutulmadı..” Başlığı ile duyurdu

http://www.giresun.gov.tr/harsit-zaferinin-106-yil-donumu-turkiyenin-ikinci-canakkalesi-unutulmadi

Sayın Valimiz Mehmet Fatih Serdengeçti, Harşit Zaferi’nin 106. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Şehitlerimiz için anma programına katıldı.

1. Dünya Savaşı'nda Ruslara karşı Türk Ordusu'nun ve Millî Mücadele kahramanlarının destansı savunmasını gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla kurulan Harşit Savunması Vakfı'nın ilk etkinliği, 12 Şubat Pazartesi günü Harşit Zaferi'nin 106. yıl dönümünde fidan dikimi etkinliğiyle gerçekleşti.

Program, Giresun Orman Bölge Müdürlüğünün destekleriyle, Tirebolu – Doğankent karayolu üzerinde devam eden Harşit Savunması Anıtı (Mesire Alanı) içerisinde düzenlendi.

Etkinliğin açılışında katılımcılar, Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı coşkuyla seslendirdi.

Program, Harşit Zaferi Bildirisi’nin okunmasıyla başladı. Ardından protokol konuşmalarıyla devam etti.

Giresun Milletvekilleri Ali Temür ve Prof. Dr. Nazım Elmas’ın konuşmalarının ardından, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, katılımcılara hitap ederek; Harşit Vadisi'nin Karadeniz'in Çanakkalesi olarak nitelendirilen ve 1. Dünya Savaşı sırasında Rus işgaline karşı verilen efsanevi savunma ve direniş hikâyesinin ana üssü olduğunu vurgulayarak, vatan sevgisinin önemine dikkat çekti ve Şehitlerimizi rahmet ve tazimle andı.

Program, Harşit Savunması'nın 106. yıl dönümüne özel olarak düzenlenen etkinlik kapsamında 106 fidanın toprakla buluşturulmasıyla devam etti.

Programın son bölümünde ise Giresun Müftülüğü din görevlilerince tüm şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılarak dualar edildi.

Bu anlamlı etkinlikle, Harşit Zaferi'nin 106. yıl dönümü anıldı ve gelecek nesillere bu tarihi olayın önemi vurgulandı.

Etkinliğe, Vali Serdengeçti'nin yanı sıra Giresun Milletvekilleri Prof. Dr. Nazım Elmas ve Ali Temür, Tirebolu Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan ile daire amirleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, kolluk görevlileri ve vatandaşlarımız katıldı.

(Kaynak: Giresun Valiliği resmi internet sayfası)

İHLAS HABER AJANSI HARŞİT ZAFERİ KUTLAMA TÖRENLERİNİ TÜRKİYE GENELİNE DUYURDU

“Harşit Savunması’nın 106. yılında 106 fidan dikildi”

https://www.iha.com.tr/giresun-haberleri/harsit-savunmasinin-106-yilinda-106-fidan-dikildi-57449998

Birinci Dünya Savaşı sırasında 1916-1917 yılları arasında Rus Ordusu tarafından Giresun’un Harşit Vadisi bölgesine yapılan işgal ve işgale karşı gösterilen olağanüstü direnişin 106. yıldönümü 106 fidan toprakla buluşturuldu.

Birinci Dünya Savaşı’nda Ruslar’a karşı Osmanlı ordusunun ve Millî Mücadele kahramanlarının gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla kurulan Harşit Savunması Vakfı’nın ilk etkinliği, Harşit Zaferi’nin 106. yıl dönümünde fidan dikimi etkinliğiyle gerçekleşti.

Giresun Orman Bölge Müdürlüğünün destekleriyle, Tirebolu-Doğankent karayolu üzerinde devam eden Harşit Savunması Anıtı Mesire Alanı içerisinde düzenlenen anma programına Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, AK parti Giresun Milletvekilleri Prof. Dr. Nazım Elmas ,Ali Temür, Tirebolu Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan ile daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlarımız katıldı.

Harşit zaferi bildirisinin okunmasıyla başlayan ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda konuşan Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Harşit Vadisi savunmasını Karadeniz’in Çanakkalesi olduğunu söyledi. Vali Serdengeçti, “1. Dünya Savaşı sırasında Rus işgaline karşı verilen efsanevi savunma ve direniş hikâyesinin ana üssü Harşit Vadisi savunmasıdır. Osmanlı son döneminde 6 cephede birden savaştı. Bu cephelerden biri de Kafkas Cephesiydi. Kafkas cephesinde bilinmesi gereken tıpkı Çanakkale’de olduğu gibi Harşit savunması da Ruslara geçit vermedi. Bu bayrağımızın gölgesinde huzur içerisinde yaşamımızı sürdürebiliyorsak, bu azizi şehitlerimizin vatan için canlarını feda etme hususundaki kararlılıklarından, vatan sevgilerinden dolayıdır. Bir kez daha aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından ise, Harşit Savunması’nın 106. yıl dönümü nedeniyle 106 fidan toprakla buluşturuldu. (İHA)

HARŞİT ZAFERİ KUTLAMALARI İLE İLGİLİ TÜRKİYE GENELİNDE YAYINLANAN HABERLER

https://clips.medyatakip.com/share/65ca2992fa433f6de71fdda6

SOSYAL MEDYA DA YAPTIĞIM PAYLAŞIM

https://www.facebook.com/share/p/651UVWpXM3ZqwvY2/?mibextid=WC7FNe

TEŞEKKÜR

Kafkas Cephesi’nin en uzun süren mücadele alanı kutucu mütevelli üyesi olmaktan şeref duyduğum harşit savunması Vakfı başta olmak üzere orman genel müdürlüğü. Giresun orman bölge müdürlüğü yetkililerine emeği geçen herkese kamuoyu adına teşekkür ediyorum.

Bu günkü yazımı Çekimine büyük destek verdiğim TRT’de yayınlanan konsept danışmanlığı yaptığım KAFKAS CEPHESİ BEYAZ SAVAŞ belgeselleri ile ilgili belgeselcinin not defterinde yazdığım yazı ve belgesellerle sizleri baş başa bırakıyorum.

İyi seyirler.

http://www.iktav.com/2019/07/kafkas-cephesi-beyaz-savas-belgeselini-izlediniz-mi/