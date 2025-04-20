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Kağıdın tarihi yolculuğu bu sergide anlatıldı

Büyükşehir, 18 Nisan Türk Kağıtçılık Günü’nü SEKA Kağıt Müzesi’nde organize ettiği anlamlı bir etkinliklerle kutladı.

Kağıdın tarihi yolculuğu bu sergide anlatıldı

20 Nisan 2025 Pazar 09:51

 Büyükşehir’e bağlı SEKA Kağıt Müzesi, 18 Nisan Türk Kağıtçılık Günü’nü özel bir etkinlikle kutladı. Kâğıtçılığın geçmişten bugüne yolculuğu davetlilere özel bir etkinlikle aktarıldı.

 

KÜLTÜREL MİRASIMIZIN YAPI TAŞI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı hizmet veren SEKA Kağıt Müzesi’nde önemli bir etkinliğe daha imza atıldı. Bu kapsamda kültürel mirasımızın yapı taşlarından biri olan kâğıdın izinde, anlam yüklü bir gün daha geride bırakıldı. Kağıtçılık sektörünün gelişimini hatırlatmak ve kağıdın kültürel-toplumsal önemine dikkat çekmek adına düzenlenen 18 Nisan Türk Kağıtçılık Günü, SEKA Kağıt Müzesi’nde düzenlenen özel etkinliklerle kutlandı.

 

KAĞIDIN DÜNÜ VE BUGÜNÜ AKTARILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş’in de katıldığı etkinlik kapsamında sergi açılışı yapıldı ve geleneksel kâğıt workshopu ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Katılımcılar hem kâğıdın tarihine tanıklık etti hem de geleneksel yöntemlerle üretim sürecine birebir dahil olma fırsatı buldu. Gün boyu süren etkinliklerde bilgiyle üretimin bir araya geldiği keyifli anlar yaşanırken, müze atmosferinde kâğıtçılığın geçmişten bugüne yolculuğu da katılımcılara detaylı bir şekilde aktarıldı.

(Ömer İLGEÇ)

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