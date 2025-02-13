http://www.gebzegazetesi.com/kar-hasretini-giderip...
Ordu ve Giresun Tarihin de şerefli bir sayfa.
Hacıemiroğlu beyliği toplantısı Altaş tv'de haber oldu.
Ordu Sahra’da açan güller derneğinin düzenlediği toplantıda Hacıemiroğulları beyliği konuşuldu. Dernek Başkanı Nurten Kelebekli proje ile ilgili bilgi verdi.
Ordu ve Giresun bölgesini Trabzon’un fethinden yüz atmış yıl önce, beylik kurup fethederek vatan yapan Hacıemiroğlu Süleyman Bey belgeselimizin gösterimini Ordu’da gerçekleştirdik.
Altaş tv Haberi ve Belgeseli sizlerle paylaşıyoruz.
Kar hasretini giderip, çocukluk yıllarımızı yaşadık
Edebiyatımızda Kar Yağmuru
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Giresun ve Ordu illerinde kar geçit vermiyor. Yollar kapalı, sahilden itibaren her yer bembeyaz, tıpkı çocukluk yıllarımızda olduğu gibi kar kapıları kesmiş, insanlar mahsur, hayat tümü ile durmuş..
Zor ve sıkıntılar yaşansa da insanlar mutlu. Kar demek bereket, su ve hayat demek. Çocukluk yıllarımı hatırlayıp, elime kameramı alıp, muhteşem kar manzaraları çekerek bu güzellikleri belgeselleştirmeye çalışıyor, gelecek kuşaklara aktarıyoruz.
Fındık bahçelerinde kar manzarası
Uzun yıllar önce, karlı fındık bahçeleri içinde yürümüştüm. Aradan yıllar geçmiş, mazi ve tarih olan o küçük İsmail’in küçük dünyasından… Karlı fındık bahçelerini, yine koştum çocukluk yıllarımı hatırladım… Hurma ağaçlarına çıkıp, karın yumuşattığı lokum gibi yaptığı hurmaları yemek için ağaçlarına çıkamasam da uzaktan seyrine baktım. Sizlerle paylaştığım bu fotoğrafların çoğunu Merhum Ali Ağa’nın torunu, fotoğraf sanatçısı Espiye Devlet Hastanesi’nde görevli Alihsan yeğenim çekti. Bana karlı fındık bahçelerinde eşlik etti. Bazı fotoğraflar da bir başka fotoğraf sanatçısı arkadaşım, Dursun Yıldırım Hoca’ya ait.
Anadolu Kara hasret kalmıştı
İklimlerin değiştiğinin en açık örneği; sonbaharda yağmura hasret, kışında kar yağışına hasret kalmıştık ancak son günlerde bir çok bölge kar yağmuruna doydu.
Yahya Kemal Beyatlı’nın kar üzerine yazdığı şiir
Kar Musikileri
Bin yıldan uzun bir gecenin bestesidir bu.
Bin yıl sürecek zannedilen kar sesidir bu.
Bir kuytu manastırda dualar gibi gamlı,
Yüzlerce ağızdan koro halinde devamlı,
Bir erganun ahengi yayılmakta derinden…
Duydumsa da zevk almadım İslav kederinden.
Zihnim bu şehirden, bu devirden çok uzakta,
Tanburi Cemil Bey çalıyor eski plakta.
Birdenbire mesudum işitmek hevesiyle,
Gönlüm dolu İstanbul’un en özlü sesiyle.
Sandım ki uzaklaştı yağan kar ve karanlık,
Uykumda bütün bir gece Körfez’deyim.
Sezai Karakoç – Kar Şiiri
Bu adam o adam gelip gider
Senin ellerinde rüyam gelip gider
Her affın içinde bir intikam gelir gider
Bu şiirimi anlayınca beni anlayacaksın
Ben bu şiiri yazdım aşık çeşidi
Öyle kar yağdı ki elim üşüdü
Ruhum seni düşününce ışıdı
Her şeyi beni anlayınca anlayacaksın
Ordulu Şair Saim Yurdakul’dan Kar Şiiri paylaşımı
Değerli arkadaşım Saim Bey’in sosyal medyada paylaştığı kar şiirini sizlerle paylaşmak istedim.
Yüksek kesimlere yağan kar şehir merkezinde de yağdı, etraf beyaza boyandı. Yaşımız itibarıyla bizlerde çocuklar gibi sevindik, kar topu oynayarak hevesimizi yendik. Yüce Mevla'm birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Karın yağmasıyla, kardan aldığım ilhamla sıcağı sıcağına siz dostlara üç, dört mani yazmak istedim umarım beğenirsiniz.
KAR
Yar yağıyor yapıyor
Tepelerin başına
Benim sevdiceğim kız
Girmiş yirmi yaşına
--//--//--
Kar kapıya dayanmış
Beyazlara boyanmış
Benim sevdiceğim kız
Uykusundan uyanmış
--//--//--
Karın yağışını ben
Pencereden izledim
Kız seni sevdiğimi
El alemden gizledim
--//--//-/
Kardan yaptım Adamı
Evinin bahçesine
Kurbanlar olurum kız
Senin Güzel sesine
Salim Yurdakul