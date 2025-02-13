Kar hasretini giderip, çocukluk yıllarımızı yaşadık

ve Giresun bölgesini Trabzon’un fethinden yüz atmış yıl önce, beylik kurup fethederek vatan yapan Hacıemiroğlu Süleyman Bey belgeselimizin gösterimini Ordu’da gerçekleştirdik.

ve Giresun bölgesini Trabzon’un fethinden yüz atmış yıl önce, beylik kurup fethederek vatan yapan Hacıemiroğlu Süleyman Bey belgeselimizin gösterimini Ordu’da gerçekleştirdik.

Ordu ve Giresun bölgesini Trabzon’un fethinden yüz atmış yıl önce, beylik kurup fethederek vatan yapan Hacıemiroğlu Süleyman Bey belgeselimizin gösterimini Ordu’da gerçekleştirdik.

Ordu Sahra’da açan güller derneğinin düzenlediği toplantıda Hacıemiroğulları beyliği konuşuldu. Dernek Başkanı Nurten Kelebekli proje ile ilgili bilgi verdi.

Ordu Sahra’da açan güller derneğinin düzenlediği toplantıda Hacıemiroğulları beyliği konuşuldu. Dernek Başkanı Nurten Kelebekli proje ile ilgili bilgi verdi.

Ordu Sahra’da açan güller derneğinin düzenlediği toplantıda Hacıemiroğulları beyliği konuşuldu. Dernek Başkanı Nurten Kelebekli proje ile ilgili bilgi verdi.

Ordu ve Giresun Tarihin de şerefli bir sayfa.

Ordu ve Giresun Tarihin de şerefli bir sayfa.

Ordu ve Giresun Tarihin de şerefli bir sayfa.

Edebiyatımızda Kar Yağmuru

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Giresun ve Ordu illerinde kar geçit vermiyor. Yollar kapalı, sahilden itibaren her yer bembeyaz, tıpkı çocukluk yıllarımızda olduğu gibi kar kapıları kesmiş, insanlar mahsur, hayat tümü ile durmuş..