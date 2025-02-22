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Kar Tatili Basın Duyurusu

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre;

Kar Tatili Basın Duyurusu

22 Şubat 2025 Cumartesi 10:47

Kar yağışının etkisini artırarak sürdürecek olması ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 22-23 Şubat 2025 Cumartesi ve Pazar günleri İlimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları ve diğer tüm kurslarda ( rehabilitasyon merkezleri ve açık öğretim Kurumları dahil ) eğitim ve öğretime ( 2 ) iki gün ara verilmiştir.

Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personellerimiz idari izinli sayılacaktır.

Ayrıca, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz uhdesinde gerçekleştirilmesi planlanan 22 - 23 Şubat 2025 Cumartesi ve Pazar günleri sportif faaliyetlerin ertelenmesine karar verilmiştir.
(Ömer İLGEÇ)

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