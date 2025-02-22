Kar Tatili Basın Duyurusu

Kar yağışının etkisini artırarak sürdürecek olması ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 22-23 Şubat 2025 Cumartesi ve Pazar günleri İlimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları ve diğer tüm kurslarda ( rehabilitasyon merkezleri ve açık öğretim Kurumları dahil ) eğitim ve öğretime ( 2 ) iki gün ara verilmiştir.

Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personellerimiz idari izinli sayılacaktır.

Ayrıca, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz uhdesinde gerçekleştirilmesi planlanan 22 - 23 Şubat 2025 Cumartesi ve Pazar günleri sportif faaliyetlerin ertelenmesine karar verilmiştir.

(Ömer İLGEÇ)